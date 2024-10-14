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«Манчестер Сити» хочет вернуть Коула Палмера за 150 млн евро

вчера, 21:47

«Манчестер Сити» рассматривает вариант с возвращением полузащитника «Челси» Коула Палмера.

Как сообщается, Кевин Де Брюйне может покинуть «горожан» следующим летом, а клуб видит Палмера в качестве замены бельгийцу.

«Манчестер Сити» готов предложить за трансфер Палмера 150 млн евро. «Челси» подписывал воспитанника «горожан» за 50 млн евро.

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Все комментарии
Баpсaфoбия
Баpсaфoбия
сегодня в 11:58
Зачем ему в Сити?
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 08:40
Это теперь как хозяева клуба решат.
Stalker-ato
Stalker-ato ответ Romeo 777 (раскрыть)
сегодня в 06:11
Плюс в Челси он один из лидеров, отношение болельщиков-на руках носят, да и возвращаться туда где тебе не давали шанса и продали без зазрения совести....думаю Коул у нас на долго.
Igo0rek
Igo0rek
сегодня в 05:26
Я думаю это не нужно ни Палмеру, ни Манчестер Сити.
aq5w2wptarhs
aq5w2wptarhs
сегодня в 04:27
Хоть тут Челси заработает.
Zola
Zola
вчера в 22:03
Даже и не думайте!
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 21:50
Надо ли это Палмеру, большой вопрос.
Да и совсем недавно продлил свой контакт до 2033 года.
И по функционалу на поле, он все же играет иную роль, нежели КДБ.
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