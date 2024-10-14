«Манчестер Сити» хочет вернуть Коула Палмера за 150 млн евро

«Манчестер Сити» рассматривает вариант с возвращением полузащитника «Челси» Коула Палмера.
Как сообщается, Кевин Де Брюйне может покинуть «горожан» следующим летом, а клуб видит Палмера в качестве замены бельгийцу.
«Манчестер Сити» готов предложить за трансфер Палмера 150 млн евро. «Челси» подписывал воспитанника «горожан» за 50 млн евро.
Да и совсем недавно продлил свой контакт до 2033 года.
И по функционалу на поле, он все же играет иную роль, нежели КДБ.
Да и совсем недавно продлил свой контакт до 2033 года.
И по функционалу на поле, он все же играет иную роль, нежели КДБ.