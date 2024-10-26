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От Руни до Серхио Рамоса. Они играли с Роналду за одну команду, но лучшим считают Месси

26 октября 2024, 10:00
Роналду и Руни
Популярные футболисты, относящиеся к этой записи
Криштиану Роналду
Криштиану Роналду
Нападающий
Месси Лионель
Месси Лионель
Нападающий
Рамос Серхио
Рамос Серхио
Защитник

Нашли «предателей» среди бывших одноклубников Криштиану.

Хотя большинство экс-партнеров по команде Криштиану Роналду отдают ему преимущество перед Лионелем Месси в споре за звание величайшего футболиста всех времен, есть и некоторые заметные исключения.

Споры вокруг противостояния между Криштиану и Лео не утихают уже более десятилетия, и хотя оба игрока близятся к закату своих карьер, болельщики и футболисты по-прежнему регулярно обсуждают эту тему.

Давайте вспомним десять бывших одноклубников Роналду, которые считают Месси лучше, чем Криштиану.

Уэйн Руни

Несмотря на то что Руни так и не получил возможности сыграть вместе с Месси, он не скрывает, что отдает предпочтение аргентинскому волшебнику, когда речь заходит о величайшем игроке сезона. И за это ему изрядно достается от Роналду, который даже подшучивал над внешним видом англичанина.

Я думаю, что Месси — лучший из лучших. Меня много критикуют за такие слова, но у каждого должно быть свое мнение – это нормально.

Пол Скоулз

Хотя Скоулз всегда очень лестно отзывался о Роналду, в 2019 году он сказал ESPN, что Месси — лучший. По мнению бывшего полузащитника, Лео универсальнее Криштиану.

Наблюдая за матчем Месси против «Тоттенхэма» на «Уэмбли» (в 2019 году), я снова задумался о споре, кто же сильнее — Месси или Роналду. Я думаю, что Месси, но Роналду гениален. Роналду сенсационен в том, что он делает, с темпом и силой. Он много забивает, он умело бьет штрафные. Но как разносторонний футболист Месси — вау, его пас идеален.

Серхио Рамос

Рамос выиграл четыре финала Лиги чемпионов вместе с Роналду, но изменил свой ответ в дебатах о величайшем игроке, как только получил возможность сыграть с Месси в ПСЖ. Впрочем, ходят слухи, что футболистам «Реала» по контракту было запрещено возвышать Лео над Криштиану.

Несколько лет я страдал, играя против Месси. Теперь я наслаждаюсь игрой вместе с ним. Он лучший футболист, которого когда-либо рождал футбол.

Анхель Ди Мария

Появление этого игрока не должно быть таким уж сюрпризом в нашем списке. Несмотря на то что он играл вместе с Роналду в течение четырех сезонов в «Реале», у него гораздо более тесная связь со своим аргентинским товарищем по сборной. Впрочем, ответил он дипломатично, взяв за аргумент количество «Золотых мячей».

В конце концов, лучшим игроком считается тот, у кого больше всего наград «Золотой мяч», а у Лео их восемь. Поэтому для меня существует определенная пропасть между ним и Криштиану.

Джанлуиджи Буффон

Легендарный вратарь с большим уважением относится к обоим игрокам, но в интервью в 2018 году он признал, что Месси — более совершенный футболист. Итальянец считает, что Месси мог бы играть не только форварда.

Это два совершенно разных игрока. Месси более совершенен, потому что он начинает атаки глубже, у него больше технических качеств и он лучше видит поле. Он не только бомбардир, но и треквартиста. Криштиану Роналду с возрастом стал киллером в штрафной площади. По сравнению с тем, каким он был раньше, Роналду больше старается беречь свои силы, поэтому он больше не уходит на фланг.

Месут Озил

Немецкий плеймейкер на протяжении многих лет менял свое мнение, но в итоге он, похоже, перешел на сторону Месси.

«Это сложный вопрос... но я выберу Месси, потому что он выиграл чемпионат мира», — сказал Озил в прошлом году, когда его попросили выбрать между игроками. И попробуйте его переубедить, ведь немец сильно накачался и выглядит теперь даже мускулистее Криштиану.

Карлос Тевес

Бывшему нападающему «Манчестер Юнайтед» посчастливилось выступать вместе с обоими игроками за время своей игровой карьеры. Он всегда очень лестно отзывался о Криштиану и Лео, но во время интервью ESPN в 2018 году отдал преимущество Месси. Впрочем, Тевес — аргентинец, поэтому странно было бы ожидать от него чего-то другого. Но все же на это был шанс, ведь по слухам между мужчинами был конфликт в сборной.

Криштиану совершенно не похож на Месси. Когда Лео только начинал, он не ходил в спортзал. А Криштиану был там утром, днем и вечером, все время. Криштиану пришлось работать и усердно тренироваться, чтобы стать лучшим, в то время как для Лео это естественно. Это самые большие различия, которые я вижу между двумя лучшими игроками на планете. Месси играет в другой вид спорта. Для него забить три гола в любой игре — это нормально.

Жерар Пике

Пике провел лучшие годы своей карьеры, играя вместе с Месси в «Барселоне», но некоторое время он играл с Роналду в «Манчестер Юнайтед». Говоря об этих двух игроках в 2016 году, он сказал BT Sport:

Я всегда считал, что у Месси есть талант, которого нет ни у кого другого. Я имею в виду, что у него скорость, позволяющая контролировать мяч, который словно приклеен к его ногам. Этого таланта я не видел ни у кого, один в один он любого обыграет.

Димитар Бербатов

Бербатов провел один год на «Олд Траффорд», играя вместе с Роналду, но он не стеснялся в выражениях, выбирая между двумя величайшими игроками.

«Он чертовски великий», — сказал Бербатов в интервью ESPN в 2017 году, обсуждая Месси.

Роналду великолепен, Месси больше мой тип игрока. Он так ясно видит игру. Он может забивать, создавать, он полноценный игрок. Вероятно, это лучший футболист из когда-либо существовавших.

Войцех Щесны

Несмотря на то, что во времена «Ювентуса» поляк играл с Роналду, Щесны считает Месси величайшим игроком всех времен. Ну а после недавних событий уж точно своего мнения не изменит.

«Я до сих пор не понимаю, как я отразил пенальти Месси», — сказал Щесны, обсуждая свой пенальти в матче против Аргентины на чемпионате мира 2022 года.

Но это приятное чувство, потому что я считаю его лучшим игроком в истории нашей игры. Он единственный, против кого я действительно боялся играть, ибо он был смертоносен.

А что думаете вы? Кто лучше — Месси или Роналду?

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Все комментарии
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Владимир Павлюшкин (раскрыть)
29 октября в 23:13
Да, на пике он был чудом, и физика была и предголевые, но ЧМ выиграл он другим игроком и человеком, а до это мячи дарили за его статистику и тягу к статистическим рекордам
Владимир Павлюшкин
Владимир Павлюшкин ответ 25процентный клоун (раскрыть)
29 октября в 22:45
Есть продвинутая статистика. Можно ее открыть и посмотреть, кто в сезоне 14-15 делал предголевые, пасыпод удар, и прочие ттд в ключевых матчах барсы. А кто "сиял ярче". Я тоже не понимаю, почему перехвалили выступление месси на последнем чм, почему все забыли, что он с 2016 года в лч проигрывал, почему его включили в сборную чм2010 и несколько других еще более престижных индивидуальных наград дали. Но что на пике, который был с 2008 по 2015 этот человек показывал дриблинг, открывания и пасы нечеловеческого уровня - это факт. Вот за это ИНДИВИДУАЛЬНО его и превозносят плюс маркетинг по продаже: маек, чипсов, идеи таланта от природы, противостояния с роном, контента с его упоминанием в заголовке. Месси это способ отьема денег у населения, это да
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Владимир Павлюшкин (раскрыть)
29 октября в 22:11
барса 8х-12 х годов это Иньеста, Хави, Алвес, Бускетс, Маскерано и... Месси, который ещё доказывал миру
2015 это когда Нэймар и Суарес светились ярче Месси, который уже не только о футболе думал.
Я могу извиваться, но только вокруг своих чётких мыслей и раздумий по поводу влияния Месси на футбол
Владимир Павлюшкин
Владимир Павлюшкин ответ 25процентный клоун (раскрыть)
29 октября в 14:43
Вы извиваетесь как уж на сковороде в споре. Всев футболе зависят друг от друга. Но плеймейкеры вовлеченнее всего в игру обычно. Форварду нужны пасы. Вы все больше придумываете критериев, чтобы 79ать Месси. Акогда я указываю на просчеты этих придумок, придумываете другие. Какфорвард без особенного дриблинга не зависит от пасов, а форвард с идеальеым дриблингом после марадоны больше завистт от пасов?
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Владимир Павлюшкин (раскрыть)
29 октября в 08:49
Когда Суарес, то он решает исходы в одно лицо, что в Аяксе, что в Ливерпуле, что в Барсе, что в АМ.
Он просто один из лучших нападающих в истории футбола, наравне с великими. Но ему не дают мяч. Здесь нет двойных стандартов, Суарес не зависел от Месси, как тот от Иньесты и Хави, которые и сборную Испании тащили и барсу, а аргентинец только в барсе что-то мог тогда
Владимир Павлюшкин
Владимир Павлюшкин ответ 25процентный клоун (раскрыть)
29 октября в 07:56
Когда суарес один из - то суарес для вас делает игру. Когдамесси один из - то для месси несправедливо забытый хавиньеста делает игру. Когда рон стареет, то он отказывается от глупой беготни, когда месси стареет, то он ленивый пешеход. Но даже свой левейший зм за первый успех со сборной месси получил с просто космической статистикой. Ясам не поверил, думал лева лучше в разы, но среди креаттвных игроков в тот год месси а потом неймар шел, именно по количеству пасов под удар, ключевых пасов, предголевых и тд. Так что ДВОЙНЫЕ стандарты. Ивообще, делает игру - очень редко так об одном можно сказать, тк в футбол играют одиннадцать. Тотже ракитич в 14-15 обеспечивал быструю доставку мяча супертройке барсы - не делал ли он игру? А суарес, в силу амплуа касающийся мяча двадцать раз за игру, делает игру. Окееей
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Владимир Павлюшкин (раскрыть)
29 октября в 00:10
Месси делает игру в сборной, и то с недавних времён, в Интер Майами делает, но в барсе он был одним из
Владимир Павлюшкин
Владимир Павлюшкин ответ 25процентный клоун (раскрыть)
28 октября в 23:34
Когда хавиньеста, неймар, суарес играют хорошо , то они "делают игру", акогда месси играет хорошо, то он игру не делает? Где логика?
Владимир Павлюшкин
Владимир Павлюшкин ответ 25процентный клоун (раскрыть)
28 октября в 23:30
Суарес форвард. Форвардыигру не делают, они замыкают
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Владимир Павлюшкин (раскрыть)
28 октября в 22:05
Хави и Иньеста это два игрока, которые делали игру барсы в 10ых , в 15том делали Суарес и Нэймар, и все четверо остались ни с чем, я только об этом
Владимир Павлюшкин
Владимир Павлюшкин ответ 25процентный клоун (раскрыть)
28 октября в 21:38
Так хавиньеста тоже не получал зм, ахаха.когда месси дает голевой - месси не достоен мяча, а когда на месси хавиньеста дает голевой, то хавиньеста достоин зм.я ж говорю, что ПО ВАШЕЙ ЛОГИКЕ месси достоин зм в 2015, но ваша логика слабее вашей негависти к месси.Ага, знаменитый дриблер суарес сам забивал, ага)))
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Владимир Павлюшкин (раскрыть)
28 октября в 20:18
Нет, Суарес сам забивал свои шедевры, как и Нэймар, стоп, а они что ЗМ получали пачками? здесь и блико не пахнет зеркальной ситуацией, это разные истории
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Владимир Павлюшкин (раскрыть)
28 октября в 20:13
Да, Месси здорово перестраивался , уходил в центр и возвращался на позиции десятки.
И Роналду изменился, сильно изменился, отставил тупой дриблинг и забеги на фланге и перешёл в штрафную. Мало кто так по ходу карьеры делал
Владимир Павлюшкин
Владимир Павлюшкин ответ 25процентный клоун (раскрыть)
28 октября в 13:23
то есть когда хавиньеста создавали для месси голы, то вы их отмечаете. А когда месси создавал для суареса с неймаром голы - то они красавцы? А где последовательность?
двойной стандарт налицо
Владимир Павлюшкин
Владимир Павлюшкин ответ 25процентный клоун (раскрыть)
28 октября в 13:22
Без Месси показатели гол+пас у того же хавиньесты были б гораздо скромнее. Они должны быть благодарны типу, который даже рядовую перепасовку в центре поля превращал в гол.
Однажды месси обыграл ПЯТЬ!!! противников и забил, а это дорогого стоит.
А как он играл в сборной? он же в основе сборной уже кучу лет!
А как он все время искал себя на поле?
То перейдет в центр нападения, то научится штрафные бить, то на позицию плеймейкера и длинные закидушки научится делать, то научится пенальти забивать, то научится обыгрывать не на скорости, а "на платке"!
Ведь после его спада в 2014 думали - всё, спекси Месси, ан-нет!
А как он перекидывает вратарей?
Не, Месси - пусть и не так хорош, как про него пишут маркетологи, которым важно впарить футболки и прочее, но все же красавчик!
Герой Аргентины! До сих пор сборной пользу приносит!
Владимир Павлюшкин
Владимир Павлюшкин ответ 25процентный клоун (раскрыть)
27 октября в 11:48
Это противоречит оценки профессора Лукомского, сорян. Есть продвинутая статистика. Теперь в футбольной оценке меньше субьективности. Вам просто не нра месси, но некоторые детали вы подмечаете точно. За что месси любят - что забивает из неочевидных положений. В его годы ожидаемый показатель голов был ниже реального. Оценка его роста как недостатка и вовсе смехотворна.
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Владимир Павлюшкин (раскрыть)
26 октября в 21:31
Приятного, я тоже сегодня дал слабу
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Владимир Павлюшкин (раскрыть)
26 октября в 21:29
11,12 Иньеста и Хави, 15 Суарес и и Нэйм
БиллиБоб
БиллиБоб
26 октября в 20:55
Роналду умело бьет штрафные?? Что?? Более бездарного исполнителя штрафных с приставкой топ еще нужно поискать.
Владимир Павлюшкин
Владимир Павлюшкин ответ 25процентный клоун (раскрыть)
26 октября в 15:45
У месси больше провалов в лч, чем у рона. У месси сильнее сборная. Португалиядо рона не выигрывала, а при нем выиграла европу. Аргенттна же и до месси выигрывала. У рона сильнее удар. Лучше игра головой. Рон красивее, а значит, реклама с ним лучше продает. Рончаще менял команды и партнеров, в том числе и половых, поэтому рон больше повеса, у него больше жизненного опыта. Большетрудоголизма
Владимир Павлюшкин
Владимир Павлюшкин ответ 25процентный клоун (раскрыть)
26 октября в 15:38
А как же три лиги чемпионов, в которых месси признавали лучшим? 2009,20011 и 2015? Понятно, что месси этт способ отъема денег у населения. Не может один из одиннадцати оказывать такое влиянте на игру, как об этом пишут. И пешеходность, и подозрительное отсутствие травм и жестких стыков, и количество левых наград - настораживает. Но вы плюс месси выдаете за минус. Марадоннатоже низкорослый. Это преимущество, даже с учетом бесполезности на второ этаже
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
26 октября в 14:27, ред.
Из всего этого списка доверюсь Рамосу и Скоулзу.

Руни поруган с Кри Ро.
Ди мария с одной сборной с Месси.
Щесны больше пропиарился сам.
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Владимир Павлюшкин (раскрыть)
26 октября в 12:43
Месси не про дриблинг, давно уже, как и европейский футбол отказался от дриблинга
Владимир Павлюшкин
Владимир Павлюшкин ответ Igo0rek (раскрыть)
26 октября в 12:34
А когда же роналдо тусил и снимался во всяких видео? Чтотоне особо это вяжется))) месси ж не тусил, и снимался реже. Переезжал тоже реже. Простоимидж у месси чтоб нам его продать как инопланетянина, который может обожраться пиццы и ходить пешком. Ау рона имидж что он может пахать круглосуточно. Нооткуда мы это знаем? Этомаркетинг. Почемуу них не было травм? Маркетинг. Уних КА акието другие ноги? Имесси и рон это такие способы отьема денег у населения. Вот и все
Владимир Павлюшкин
Владимир Павлюшкин ответ Igo0rek (раскрыть)
26 октября в 12:06
100%, но он и в футбол играет чуть хуже. Все же в команду все выберут месси, тк он не эгоист и дает преимущество в дриблинге. А рон раньше был дриблером и неэгоистом, а потом все
Владимир Павлюшкин
Владимир Павлюшкин ответ 25процентный клоун (раскрыть)
26 октября в 12:04
Его низкий рост это преимущество в дриблинге и юркости, в незаметном ударе без замаха
25процентный клоун
25процентный клоун
26 октября в 11:56
О Месси очень красиво говорят, но на деле Лео не хватило роста и физики, чтобы эти все сказки про инопланетянина мы увидели своими глазами.
Да, он невероятно техничен, но с природой не поспоришь. Отсюда и 2- 8 и Айтэкины и все другие маркеры беспомощности в Европе.
Но вот если матч не на корову и можно пешком то он реально гений
Aleks Captain
Aleks Captain
26 октября в 11:43
И это мнение игроков топ уровня игравших бок о бок с "лехендой",,,да мы не будем спорить!
Igo0rek
Igo0rek
26 октября в 11:35
Никогда не отдавал предпочтения Месси или Роналду с точки зрения уровня их игры. Они оба на данную секунду времени лучшие футболисты в истории футбола. Есть Месси, который от природы получил некоторый набор физиологических преимуществ, которые он смог в полной мере раскрыть в футболе. А есть Роналду, который чтобы забраться на вершину вкалывал 24/7. От режима сна и питания, до изнурительных тренировок. Лично мне больше импонирует история, где человек добивается успеха через боль, слезы, страдания от тяжелого труда. Цена такого успеха на мой взгляд выше.
sihafazatron
sihafazatron
26 октября в 11:15
Зато у роналду подписчиков больше!!! Это важнее))
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