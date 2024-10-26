От Руни до Серхио Рамоса. Они играли с Роналду за одну команду, но лучшим считают Месси

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26 октября 2024, 10:00

Нашли «предателей» среди бывших одноклубников Криштиану.

Хотя большинство экс-партнеров по команде Криштиану Роналду отдают ему преимущество перед Лионелем Месси в споре за звание величайшего футболиста всех времен, есть и некоторые заметные исключения.

Споры вокруг противостояния между Криштиану и Лео не утихают уже более десятилетия, и хотя оба игрока близятся к закату своих карьер, болельщики и футболисты по-прежнему регулярно обсуждают эту тему.

Давайте вспомним десять бывших одноклубников Роналду, которые считают Месси лучше, чем Криштиану.

Уэйн Руни

Несмотря на то что Руни так и не получил возможности сыграть вместе с Месси, он не скрывает, что отдает предпочтение аргентинскому волшебнику, когда речь заходит о величайшем игроке сезона. И за это ему изрядно достается от Роналду, который даже подшучивал над внешним видом англичанина.

Я думаю, что Месси — лучший из лучших. Меня много критикуют за такие слова, но у каждого должно быть свое мнение – это нормально.

Пол Скоулз

Хотя Скоулз всегда очень лестно отзывался о Роналду, в 2019 году он сказал ESPN, что Месси — лучший. По мнению бывшего полузащитника, Лео универсальнее Криштиану.

Наблюдая за матчем Месси против «Тоттенхэма» на «Уэмбли» (в 2019 году), я снова задумался о споре, кто же сильнее — Месси или Роналду. Я думаю, что Месси, но Роналду гениален. Роналду сенсационен в том, что он делает, с темпом и силой. Он много забивает, он умело бьет штрафные. Но как разносторонний футболист Месси — вау, его пас идеален.

Серхио Рамос

Рамос выиграл четыре финала Лиги чемпионов вместе с Роналду, но изменил свой ответ в дебатах о величайшем игроке, как только получил возможность сыграть с Месси в ПСЖ . Впрочем, ходят слухи, что футболистам «Реала» по контракту было запрещено возвышать Лео над Криштиану.

Несколько лет я страдал, играя против Месси. Теперь я наслаждаюсь игрой вместе с ним. Он лучший футболист, которого когда-либо рождал футбол.

Анхель Ди Мария

Появление этого игрока не должно быть таким уж сюрпризом в нашем списке. Несмотря на то что он играл вместе с Роналду в течение четырех сезонов в «Реале», у него гораздо более тесная связь со своим аргентинским товарищем по сборной. Впрочем, ответил он дипломатично, взяв за аргумент количество «Золотых мячей».

В конце концов, лучшим игроком считается тот, у кого больше всего наград «Золотой мяч», а у Лео их восемь. Поэтому для меня существует определенная пропасть между ним и Криштиану.

Джанлуиджи Буффон

Легендарный вратарь с большим уважением относится к обоим игрокам, но в интервью в 2018 году он признал, что Месси — более совершенный футболист. Итальянец считает, что Месси мог бы играть не только форварда.

Это два совершенно разных игрока. Месси более совершенен, потому что он начинает атаки глубже, у него больше технических качеств и он лучше видит поле. Он не только бомбардир, но и треквартиста. Криштиану Роналду с возрастом стал киллером в штрафной площади. По сравнению с тем, каким он был раньше, Роналду больше старается беречь свои силы, поэтому он больше не уходит на фланг.

Месут Озил

Немецкий плеймейкер на протяжении многих лет менял свое мнение, но в итоге он, похоже, перешел на сторону Месси.

«Это сложный вопрос... но я выберу Месси, потому что он выиграл чемпионат мира», — сказал Озил в прошлом году, когда его попросили выбрать между игроками. И попробуйте его переубедить, ведь немец сильно накачался и выглядит теперь даже мускулистее Криштиану.

Карлос Тевес

Бывшему нападающему «Манчестер Юнайтед» посчастливилось выступать вместе с обоими игроками за время своей игровой карьеры. Он всегда очень лестно отзывался о Криштиану и Лео, но во время интервью ESPN в 2018 году отдал преимущество Месси. Впрочем, Тевес — аргентинец, поэтому странно было бы ожидать от него чего-то другого. Но все же на это был шанс, ведь по слухам между мужчинами был конфликт в сборной.

Криштиану совершенно не похож на Месси. Когда Лео только начинал, он не ходил в спортзал. А Криштиану был там утром, днем и вечером, все время. Криштиану пришлось работать и усердно тренироваться, чтобы стать лучшим, в то время как для Лео это естественно. Это самые большие различия, которые я вижу между двумя лучшими игроками на планете. Месси играет в другой вид спорта. Для него забить три гола в любой игре — это нормально.

Жерар Пике

Пике провел лучшие годы своей карьеры, играя вместе с Месси в «Барселоне», но некоторое время он играл с Роналду в «Манчестер Юнайтед». Говоря об этих двух игроках в 2016 году, он сказал BT Sport:

Я всегда считал, что у Месси есть талант, которого нет ни у кого другого. Я имею в виду, что у него скорость, позволяющая контролировать мяч, который словно приклеен к его ногам. Этого таланта я не видел ни у кого, один в один он любого обыграет.

Димитар Бербатов

Бербатов провел один год на «Олд Траффорд», играя вместе с Роналду, но он не стеснялся в выражениях, выбирая между двумя величайшими игроками.

«Он чертовски великий», — сказал Бербатов в интервью ESPN в 2017 году, обсуждая Месси.

Роналду великолепен, Месси больше мой тип игрока. Он так ясно видит игру. Он может забивать, создавать, он полноценный игрок. Вероятно, это лучший футболист из когда-либо существовавших.

Войцех Щесны

Несмотря на то, что во времена «Ювентуса» поляк играл с Роналду, Щесны считает Месси величайшим игроком всех времен. Ну а после недавних событий уж точно своего мнения не изменит.

«Я до сих пор не понимаю, как я отразил пенальти Месси», — сказал Щесны, обсуждая свой пенальти в матче против Аргентины на чемпионате мира 2022 года.

Но это приятное чувство, потому что я считаю его лучшим игроком в истории нашей игры. Он единственный, против кого я действительно боялся играть, ибо он был смертоносен.

А что думаете вы? Кто лучше — Месси или Роналду?