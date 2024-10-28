У «Зенита» нашлась необычная болезнь. Не могут сдать московский тест в РПЛ

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28 октября 2024, 19:04

Фаворит подпустил опасных гостей.

Раньше Семак выносил столичные клубы в Санкт-Петербурге

В двадцать одном домашнем поединке подряд у Сергея Богдановича в РПЛ не было поражений от московских клубов. «Торпедо» в этой серии мелькало редко. В основном обыгрывали «Спартак», ЦСКА , «Локомотив» и «Динамо». Восемнадцать побед, лишь три мировые. Шикарные результаты, которые обеспечили Семаку первые чемпионские титулы в качестве главного тренера «Зенита».

В гостях выступали хуже. Зато в Санкт-Петербурге была крепость, которую никто из ближайших преследователей не смог покорить. «Краснодар» впервые в истории вышел на второе место в РПЛ весной. Раньше «горожане» не были ключевым соперником «Зенита» в гонке. Всегда мерились силами с ЦСКА и другими московскими командами, которых никогда не боялись в родных стенах.

Серия была важна психологически. Победы принципиальные для фанатов, ведь с ЦСКА сформировались недружественные отношения в новейшей футбольной истории. «Спартак» – исторический соперник «Зенита». А с «Динамо» вражда тоже давняя и основана на конфликтах фанатов в прошлом веке. Только с «Локомотивом» отношения лучше, руководители клубов не соперничают.

Но даже команда Галактионова теперь может забрать очки в Санкт-Петербурге. В прошлом сезоне одержали победу 1:2. Глушенков сравнял счет во втором тайме, а Тикнизян, уроженец Санкт-Петербурга, огорчил фанатов родного города победным мячом в добавленное время. Также «Локомотив» не сдался вчера, уступая в счете. Результат в пользу «Краснодара» и чемпионской интриги в лиге.

У «Зенита» шесть домашних неудач против москвичей в семи играх

Любой результат, кроме победы, является плохим в РПЛ для Семака. В прошлом году доигрались до определения чемпиона в последних турах. Если бы чуть раньше «Краснодар» или «Динамо» грамотнее разобрались в поединках с середняками, то «Зенит» выпал бы из гонки. Тогда очный матч Мусаева и Лички оказался бы чемпионским для двух команд. Семак испугался весенней встряски.

«Зенит» стал чаще отдавать мяч. То есть допускают ничью как приемлемый результат. Сыграли так против «Спартака», когда в меньшинстве едва не уступили. «Динамо» переиграли в один мяч, но голкипер Латышонок взял пенальти. С «Локомотивом» ещё одна игра без победы дома над московским клубом. Домашний поединок с ЦСКА случится в марте, и вряд ли Семаку будет легко.

Хотя номинально речь о самой сильной команде РПЛ , в очных матчах с преследователями видим много некачественного футбола. «Зенит» плохо сыграл против «Краснодара» в гостях в чемпионате. У фаворита были нереализованные моменты против ЦСКА на выезде. Забили единственный мяч, но из-за расточительства «армейцы», которые чаще атаковали, не огорчили чемпионов голами.

«Зенит» поменялся не в лучшую сторону. Барриос, Дуглас и Кассьерра точно не на пике формы. Вендел невероятно ловкий, но ему не хватает адресата для передач Глушенкова. Соболев умеет хамить журналистам, хотя сделал это в адрес человека, который не давал ему для такого поведения повода, но играет Александр паршиво. У «Зенита» одна победа над москвичами в 7 домашних матчах.

Рязанцев зря недооценивает футбольную молодёжь российской лиги

Можно согласиться с бывшим хавбеком «Зенита», что нет десятка Головиных. Сам Александр не всегда в основе «Монако», там интересные ребята в атаке. Также очевидно, что не стоит перехваливать молодых россиян. Принимается аргумент о нестабильности. Тюкавин в прошлом сезоне и сейчас – словно два разных игрока. Но Рязанцев ошибается, что в Европе молодые игроки развиваются предсказуемо.

Неправда. Даже Мбаппе не растет по прямой, у Килиана спад после невероятного старта. Ямалю тоже никто не гарантирует, что в 22 года будет играть так здорово, как выступает в 17. Но глупо игнорировать появление нового поколения футболистов в РПЛ , которые могут повлиять на судьбу московских клубов и «Зенита», если начнут огорчать чемпиона. Батраков вчера присоединился к Измайлову.

Атакующий хавбек «Локомотива» в 18 лет забил «Зениту» в чемпионате, случилось это в 2001-м. После никто настолько молодой не ранил богатый клуб из Санкт-Петербурга. Алексею всего 19 лет, у него был один удар, и Батраков не промахнулся. А вот Семак не умеет работать с талантами. Касается не только воспитанников «Зенита», которых нет, но также иностранной молодежи, такой как Ренан и Педро.

В «Локомотиве», «Динамо», «Спартаке» и ЦСКА дела с интеграцией юных игроков обстоят лучше. Скауты находят правильных игроков. А молодые ребята дерзкие, они не боятся «Зенит» так сильно, как опасались фаворита футболисты предыдущего поколения. «Спартак» не выигрывает в Санкт-Петербурге с 2012-го в разных турнирах. Шестнадцать матчей без единой победы, ужасная серия.

Но «Спартак» в августе с Денисовым, Литвиновым, Умяровым и Угальде был близок к успеху. Санкт-Петербург больше не является неприступной крепостью для столичных клубов. Повлияет на все команды, тренеры учатся друг у друга. Тактика, которая срабатывает против «Зенита», позже применяется в гостевых матчах Семака. В этом сезоне подмосковные «Химки» едва не обыграли фаворита.

В чем причина спада результатов в поединках против клубов из Москвы? Потеря мотивации без еврокубков – раз. Изученная тактика Семака, который стал осторожнее, но не научился выстраивать оборону – два. Ставка на ситуативных героев – три. Глушенков, Вендел, Латышонок, а теперь Мостовой сделали всё, чтобы «Зенит» не собрал серию глупых ничьих и не был соседом «Спартака» в таблице.