Чемпионаты мира: бомбардиры с 5 и более голами при одном арбитре и оставшиеся незамеченными их рекорды

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вчера, 11:15

В предыдущей статье о бомбардирах с 5 и более голами в матчах Кубка мира при одном и том же арбитре (лайнсмене) я рассказал обо всех таких бомбардирах сразу.

Не поленитесь, просмотрите хотя бы по диагонали предыдущую статью. Всё, что будет дальше — это дополнения, уточнения или поправки.

Рассказ в предыдущей статье был не в хронологическом порядке. Данный материал вызвал достаточный интерес в одной соцсети (назовём её f). Но там я разделил материал на 8 частей и выдавал ежедневно, в хронологии с 1930 по 2022 годы (и на английском).

Нашлись и дополнительные фото. Нашлась и ошибка в подписях к одному из фото. Нашлись и новые факты, и даже уникальные показатели, которые — к моему сожалению — почему-то я упустил ранее. Поэтому данная статья — это дополнение к предыдущей, с исправлениями и существенными уточнениями.

Я приведу фото, которые были выложены в f, все подписи будут на русском. Фото будет много. Для каждого (почти) бомбардира постарался найти фото, которые мало связаны с футболом — из жизни. Постараюсь не повторяться с фото из предыдущей статьи.

Итак, ЧМ -1930.

Гильермо Стабиле (Аргентина) увлечённо слушает записи с грампластинок. Если помните по предыдущим материалам о сборной Аргентины, в их прессе такие аппараты назывались Victrola по фирме изготовителю. А тех, кто управлялся с этим аппаратом называли виктролеро.

В аргентинской газете Critica 25 июля 1930 (накануне полуфинала ЧМ ) было опубликовано это фото, но повёрнутое по горизонтали зеркально и без подрисованной рамки. И, конечно, фото было газетного качества. Так как звукоснимающая головка и весь рычаг, как правило, были с правой стороны проигрывателя, то этот более чёткий вариант фото более правильный, Стабиле вслушивается левым ухом, а не правым как на снимке в газете.

Фото Педро Сеа (Уругвай) вы видели в предыдущей статье. А вот отдельное фото тренера сборной Боливии Улисеса Сауседо в прошлый раз не было. Он же по совместительству был и рефери (в одном матче), и лайнсменом в 5 играх, включая финал:

Для этого фрагмента тренер Улисес Сауседо вырезан из общего фото с командой Боливии перед матчем с Бразилией.

Да вот и одно из последних фото с участием Сауседо на ЧМ -30, этого фото в соцсети я не выкладывал.

Здесь момент после финального матча. Вице-президент ФИФА Морис Фишер и лайнсмен Улисес Сауседо смотрят, как над стадионом Сентенарио на Башне Чести поднимают флаг Уругвая:

Из жизни есть фото не только для игроков. Вот бельгиец Джон Лангенус с супругой:

Часть следующая посвящена ЧМ -54 и голам венгра Шандора Кочиша. Кочиш — первый в истории Кубка мира футболист, забивший более 10 голов на одном турнире.

Сам форвард был представлен играющим в шахматы:

Тишь да гладь. А 27 июня на поле в Бордо в четвертьфинале с Бразилией было побоище. Но, сейчас не об этом…

Фото трёх арбитров первого матча Германия — Венгрия на ЧМ -54, на групповом этапе:

Слева направо: Бенджамин Мервин Гриффитс (Уэльс, лайнсмен), рефери Уильям Линг (Англия) и второй лайнсмен Виктор Шикер (Швейцария).

Напомним, что Уильм Линг — это единственный арбитр в истории Кубка мира, кто судил в поле дважды матчи одной и той же пары команд на одном турнире Кубка мира.

На ЧМ -54 он судил матч Германия — Венгрия и в группе, и в финале. Бенджамин Гриффитс также был лайнсменом в обоих тех матчах. Фото капитанов и арбитров перед финалом было в предыдущей статье.

В рассказе о Шандоре Кочише было упомянуто его феноменальное умение играть головой. Но вот в первом матче против сборной Южной Кореи на ЧМ -54 Кочиш №8 ни разу не поразил ворота ударом головой, соперники были не особо рослые. Хотя попыток пробить было достаточно. Об этом и подборка фото с матча Венгрия — Юж.Корея на ЧМ -54.

Следующие две части посвящены ЧМ -58.

Сначала был рассказ о Питере МакПарланде из сборной Северной Ирландии.

Нашёл я в сети 2 фото МакПарланда «из жизни». Здесь Питер МакПарланд в роли повара, под присмотром жены:

А вот со вторым фото вышло недоразумение. Везде в сети утверждается, что ванну принимает автор двух голов в финале Кубка Англии 1957 года Питер МакПарланд, игрок Астон Виллы, прямо в раздевалке на Уэмбли.

Да вот это фото:

Только на этом фото игрок сборной Англии Нэт Лофтхаус, игравший на ЧМ -54. Это совсем не Питер МакПарланд.

А вот на следующем снимке именно он, МакПарланд:

На другом фото 11 футболистов Северной Ирландии перед матчем с Германией на ЧМ -58:

Питер МакПарланд был левым крайним нападающим, высокого роста, играл под номером 11. На фото он 3-й слева. Швед Альнер высокого роста — ближний к нам лайнсмен, за ним ростом пониже португальский реф Кампуш.

Португальский арбитр Жоаким Фернандеш де Кампуш поближе выглядел вот так:

Между прочим, Жоаким Кампуш — один из 3 арбитров в истории Кубка мира, кто был привлечён судить или быть лайнсменом в 4 матчах подряд с участием одной и той же команды на одном турнире. На ЧМ -58 ему «досталась» сборная Северной Ирландии.

Кампуш и швед Альнер были очевидцами всех 5 голов Питера МакПарланда на ЧМ -58. Вот вариант фото перед матчем Сев. Ирландия — Аргентина, два капитана и только два арбитра, Кампуш (лайнсмен) и рефери Альнер:

Не нашлось ни одного фото в момент забития МакПарландом хотя бы одного из своих голов. Помог стоп-кадр из записи матча против Германии, МакПарланд открыват счёт:

Следующая часть была посвящена Жюсту Фонтену.

И тут открылось, что я совсем выпустил из виду одного из арбитров, «причастного» к 5 голам Жюста Фонтена.

А это, признаться, уникальный случай в истории Кубка мира, и случай единственный. Сразу два арбитра на одном турнире зафиксировали 5 голов одного футболиста — зафиксировали, разумеется, в разных матчах.

Про аргентинского арбитра Хуана Рехиса Броцци уже писали ранее — он видел 8 голов Жюста Фонтена на ЧМ -58. Как рефери он зафиксировал 5 голов, как лайнсмен видел ещё 3 гола француза.

Но испанский арбитр Хуан Гардеасабаль Гарай тоже зафиксировал 5 голов Жюста Фонтена на том турнире.

Если Хуан Броцци реферировал матчи Франция — Шотландия (1 гол Фонтена) и Франция — Германия (покер Фонтена), то испанскому арбитру довелось судить два других матча.

Жюст Фонтен был первым в истории Кубка мира футболистом, который забивал голы в 6 матчах подряд. И это были все матчи сборной Франции на турнире, включая игру за 3-е место с Германией.

Так вот испанец Гардеасабаль Гарай (кстати, у него непросто произнести фамилию правильно по ударению — оно на букве «А» после «С») судил матчи Франция — Парагвай в группе и Франция — Сев. Ирландия в четвертьфинале.

Парагваю Жюст Фонтен «отгрузил» хет-трик, а североирландцам дубль. Итого 5 голов зафиксировал Хуан Гардеасабаль Гарай.

Жюст Фонтен — лучший бомбардир Кубка мира 1958, 13 голов:

А вот постаревший Фонтен на пороге своего дома, номер дома весьма красноречив:

Сборная Франции перед матчем против Парагвая на ЧМ -58, с именами:

Рефери из Испании Хуан Гардеасабаль Гарай, участник 3 мундиалей, на фото как раз на первом своём чемпионате мира в 1958 году:

На этом фото реф Гардеасабаль Гарай и Николай Латышев в качестве лайнсмена выводят сборные Франции и Сев. Ирландии на четвертьфинал ЧМ -58:

Испанец работал лайнсменом в финале ЧМ -58:

Слева направо: Хуан Гардеасабаль Гарай (Испания, лайнсмен), Беллини (Бразилия, капитан), реф Морис Гиг (Франция), Альберт Душ (Германия, лайнсмен) и Нильс Лидхольм (Швеция, капитан).

Ну, и ещё по одному фото с аргентинским рефом Броцци и валлийцем Гриффитсом.

Матч за 3-е место Франция — Германия. Капитаны Пенверн и Шефер. В центре реф Хуан Броцци. Слева лайнсмен из Швеции Бенгт Лунделл.

Кстати, также уникальный случай — это был первый и единственный матч на мундиале для шведского лайнсмена. Это единственный раз, когда в матче за 3-е место один из лайнсменов (да и вообще кто-то из официалов) дебютировал на турнире.

Лица именитого Артура Эдварда Эллиса (Англия) почти не видно. Это был последний в долгой карьере Эллиса матч на чемпионатах мира, дебютировал он ещё на ЧМ -50.

Бенджамин Мервин «Сэнди» Гриффитс (Уэльс) судил матч Югославия — Франция на ЧМ -58:

Теперь ЧМ -66. Голы португальца Эйсебио.

Об арбитре сказали всё исчерпывающе в прошлый раз. Это был Пьер Швинт (так произносят французы, у нас принято писать и Швинте).

Несколько фото.

Это фото Эйсебио в сети гуляет в зеркальном отражении, с нечитаемыми рекламными вывесками. Исправляем.

Во время ЧМ -66 два первых матча Португалия играла в Манчестере. Вот на вокзале Манчестера и ожидал рейса Эйсебио:

Француз Пьер Швинт судил не только четвертьфинал Португалия — КНДР . Был у него ещё один матч с участием сборной КНДР — в группе против Италии:

Кстати, слева лайнсменом мы видим англичанина Джека Тэйлора, который буде судить в финале ЧМ -74.

На ЧМ -70 по нашей теме был только один футболист — Герд Мюллер.

На групповой стадии Мюллер в 3 матчах забил 7 голов — 1 Марокко и по хет-трику Болгарии и Перу.

В плей-офф он забил 3 гола и все в овер-таймах — один Англии, два Италии в полуфинале.

Испанский арбитр Хосе Мария Ортис де Мендибиль был одним из сильнейших арбитров в мире на рубеже 60-х — 70-х годов. Он мог попасть и на ЧМ -66, но ветеран Гардеасабаль Гарай ещё «был в обойме».

На ЧМ -70 Ортис де Мендибиль в поле судил только в 2 матчах: Германия — Болгария и полуфинал Уругвай — Бразилия. А в качестве лайнсмена Мендибиль работал на 3 матчах — и все они были с участием Германии, и во всех тех матчах Герд Мюллер забивал. Всё это подробно я уже рассказывал. Но вот что было упущено из внимания.

Испанец Хосе Ортис де Мендибиль на ЧМ -70 был привлечён в качестве официала (реф или лайнсмен) в 4 матчах подряд с участием сборной Германии. Это был не первый такой случай в истории Кубка мира. Но их не так много — всего 3 случая. О португальце Кампуше уже было сказано выше. На ЧМ -34 лайнсмен из Чехословакии Богумил Женишек все свои 4 матча был лайнсменом с участием сборной Италии. Но отвлеклись. Хотя — эти данные тоже из серии оставшихся незамеченными.

Так вот было не замечено по первости, что свои 4 первых матча на турнире сборная Германии провела в одном и том же городе — Леон, Мексика. Все свои 4 первых матча, включая четвертьфинал с Англией, сборная Германии провела на одном и том же стадионе — Estadio Nou Camp. И во всех этих 4 матчах в качестве официала работал Ортис де Мендибиль — 1 раз как рефери, 3 раза как лайнсмен.

Хосе Мария Ортис де Мендибиль стал не просто очевидцем 8 голов Герда Мюллера. Но происходило это в одном и том же городе, на одном и том же стадионе. Поверьте — таких совпадений может уже и не быть никогда. Это совсем уж уникальный случай.

Да, и по хет-трикам на мундиалях Estadio Nou Camp в мексиканском городе Леон впереди планеты всей. Кроме 2 хет-триков Герда Мюллера на ЧМ -70 на этом стадионе были и 3 гола Игоря Беланова на ЧМ -86. В 2026 там случайно не планируют играть?

Да, на ЧМ -30 Гильермо Стабиле забил свои 8 голов тоже на одном стадионе, на Сентенарио. На ЧМ -50 Адемир забил даже 9 голов и все на Маракане. Но арбитры и лайнсмены у них менялись чаще. Хотя про Стабиле уже говорили — он первый в истории мундиалей, у кого 5 голов зафиксировал один реф — Джон Лангенус.

Попутно замечу, что по Ортису Мендибилю много интересного есть в сети. И даже про коррупцию. По фото с его участием в финалах еврокубков и по газетам удалось установить имя лайнсмена в матче Милан — Аякс в финале Кубка чемпионов в мае 1969. Эта и другие находки уже отражены на сайте футболфактс.

Несколько фото с Ортисом де Мендибилем.

Матч Болгария — Германия на ЧМ -70. Между капитанами Борисом Гаганеловым и Уве Зеелером как раз реф Ортис де Мендибиль. Видим также лицо португальского лайнсмена Антонио Салданья.

Матч Германия — Перу, Ортис де Мендибиль в качестве лайнсмена слева от мексиканского рефери Абеля Агилара:

А вот и упоминавшийся финал Кубка европейских чемпионов на Сантьяго Бернабеу в мае 1969 между Миланом и Аяксом. Фанаты на своих плечах держали рефери матча Ортиса де Мендибиля:

Но и это ещё не всё. В 4 из 6 матчах с участием Германии на ЧМ -70 был привлечён лайнсмен из Колумбии Гильермо Веласкес. В прошлой статье о нём было сказано и было его фото перед матчем с Марокко.

Но не сказано было в прошлый раз, что, став очевидцем 7 голов Герда Мюллера, Гильермо Веласкес остается единственным лайнсменом в истории Кубка мира с таким показателем — 7 голов одного футболиста. Это тоже незамеченный рекорд.

Известен колумбиец Гильермо Веласкес ещё и тем, что судил 25 лет, провёл более 1000 матчей. А 17 июля 1968 в товарищеском матче (!!!) между сборной Колумбии и Сантосом удалил с поля самого Пеле перед самым перерывом. Правда, делегация Сантоса (включая футболистов) отмутузила рефа прямо на поле, и матч судил дальше лайнсмен. И Пеле вернули на поле. Это ж Южная Америка, чего только там не было…

Вот и фото Пеле с колумбийским арбитром:

Остались 2 части. Олег Саленко и Килиан Мбаппе.

По Олегу Саленко могу добавить лишь фото его в футболке сборной СССР .

Фото сделано 16 августа 1988, сборная СССР до 21 года играла со сверстниками из Финляндии. Тогда было два состава молодёжной сборной, другая играла 15 августа. Интересные факты.

По арбитру Джамалю Аль-Шарифу из Сирии добавлю, что он и его лайнсмены причастны в матче Россия — Камерун на ЧМ -94 не только к рекорду Олега Саленко. Были установлены и ещё два достижения чемпионатов мира, не побитые до сих пор.

42 года и 39 дней был возраст Роже Милла, который забил гол в ворота Черчесова в том матче. Вряд ли в ближайшем будущем покорится кому эта вершина.

Роже Милла в ворота сборной России забил свой 5-й гол на мундиалях, и все 5 раз он выходил на замену. Ни у кого нет столько голов «с лавки» в матчах Кубка мира. Но тут, как говорится, возможны ещё варианты — замен стало больше, команд тоже, сила команд неоднородна…

ЧМ -2022.

Килиан Мбаппе. У этого 25-летнего футболиста всё ещё впереди (вероятно). Его фото вряд ли кого удивлю. А вот фото польской бригады арбитров в аэропорту Варшавы после мундиаля — извольте.

На следующем фото (стоп-кадре) Мбаппе забивает и 6-й гол на ЧМ -2022 при польском арбитре. Но этот гол в зачёт не идёт — это серия пенальти.

Все 3 матча на ЧМ -2022 польская бригада была вместе. Слева направо: Томаш Квятковски ( VAR ), Томаш Листкевич (ассистент рефери), Шимон Марчиняк (рефери) и Павел Сокольницки (ассистент рефери) с медалями за отлично проведённый финал ЧМ -2022.

Томаш Листкевич — единственный лайнсмен в истории Кубка мира, чей отец также был лайнсменом в финальном матче Кубка мира.

Михал Листкевич провёл в качестве лайнсмена 8 матчей на ЧМ -90 — уникальный случай для лайнсменов. Он работал на всех стадиях турнира: в группах он привлекался в 4 матчах, в том числе и в матче открытия; был с флажком в 1/8 финала, в четвертьфинале, в полуфинале и финале. Славная династия арбитров с польской фамилией Листкевич.

На фото Михал Листкевич перед финалом ЧМ -90:

Слева направо: Армандо Перес (Колумбия, лайнсмен), реф Эдгардо Кодесаль (Мексика) и Михал Листкевич (Польша, лайнсмен).