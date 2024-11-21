Команда с перспективами и без сильной обороны. «Динамо» жаждет вернуться в группу лидеров

У Лички есть козырь в рукаве.
Набирают очки в высоком темпе «Зенита»
Между петербуржцами и москвичами шесть пунктов разницы в таблице РПЛ. Но если взять шесть последних туров, то у Семака идентичные показатели с Личкой. Сергей Богданович проиграл «Краснодару» и не сумел обыграть «Локомотив». У «Динамо» минимальное поражение в дерби с ЦСКА, а также ничья против «Ростова». По разнице мячей столичный клуб на один балл выше. На результаты на длительных отрезках прямо влияет календарь.
«Динамо» дождалось поединков против соперников, которые уступают им в классе. Поскольку оборона остается слабым местом, то устраивали шоу, как против «Химок», победили 3:4. Но в целом набирают очки в темпе «Зенита». А это заявка на возвращение в группу лидеров. Общее впечатление от игры «Динамо» немножко изменилось. С ЦСКА плохо отработала защита, позволили «армейцам» нанести семь ударов по воротам, пропустили дважды.
Но против «Ростова» играли дома, давили, забил правый защитник Кутицкий – хавбек перековался в латерали. Стоило добиться победы, были шансы избежать ничьей. Если бы подписали мировую с ЦСКА и переиграли Карпина, то сейчас имели бы 33 пункта в таблице. Лишь на три меньше, чем у «Зенита». И на один меньше, чем у «Локомотива». Вот и получается, что «Динамо», чей первый круг не назвать удачным, по-прежнему может и должно быть высоко.
Московская команда лишена привычных для «Спартака» конфликтов. Там Амарал и Станкович не поладили. Тренер и боссы недовольны трансферной кампанией, спортивный директор ушел. А в «Динамо» нет гарантий для тренера Лички. Всё зависит от результатов клуба к концу года. Если отыграют пару очков отрыва, то будут с оптимизмом смотреть в будущее. Но москвичи в борьбе, раз в шести свежих турах только у «Краснодара» больше баллов.
Главным игрокам пора переключить передачу
У «Динамо» нет лидера в классическом понимании. Возможно, это одна из проблем. Капитаном выбрали парагвайского ветерана Бальбуэну. И Фабиан не всегда отличается грамотной работой. Не всегда умеет завести команду. Может помочь самостоятельно – например, забить гол, но этим славятся многие центральные защитники «Динамо». Как и у ЦСКА, с голами 4 разных центрбека. А вот полузащитники задолжали фанатам и тренеру забитые мячи.
Мексиканский хавбек Луис Чавес сделал дубль в ворота «Пари НН», но это его первые результативные удары в новом чемпионате. Первые голы с апреля, когда мяч Чавеса с пенальти не помешал Соболеву принести «Спартаку» победу в гостевом дерби с «Динамо». От 28-летнего Луиса ждали лучшей формы, как и от Фомина. Даниил прибавил в октябре, но у него только гол в ворота «Химок». Приятный удар, но Личка может требовать новых мячей.
Кроме хавбеков, «Динамо» огорчает форма джентльмена года. У Тюкавина снова была голевая пауза в РПЛ. Когда форварда сборной России спросили, почему просела результативность, то честно ответил, что понятия не имеет. Хотя есть догадка. Исследования показывают, что спортсмены теряют концентрацию и осторожничают, когда впервые становятся отцами. Тюкавин не нянчит свою дочь каждую ночь, жена Алена занята ребенком.
Но рождение в августе Теоны – значимое изменение в жизни 22-летнего парня, чьи сверстники шляются по ночным клубам. Тюкавин ощутил ответственность за новую семью. Также возросло давление на поле. В прошлом сезоне забил 15 мячей и сделал 9 ассистов, а теперь 5 голов и 1 результативный пас за целый круг. Но у Константина год назад тоже была неприятная серия без голов, а потом прибавил и собрал 14 мячей и ассистов во втором круге РПЛ.
Рождение ребенка – большая нагрузка для родителей, но событие крайне радостное. Стресс пройдет, гормоны успокоятся. Тюкавин поймает голевую серию – сработает привычный козырь москвичей. А пока потенциал «Динамо» не раскрыт. Личка не сумел обыграть бывшую команду – «Оренбург». И это тоже сигнал, что в стартовых турах недоработали. Но «Зениту» и «Краснодару» уступили по 1:0, а «Локомотив» в дерби получилось обыграть.
У «Динамо» мастеровитый состав с живым резервом
Видно, что в клуб недавно вложили деньги. Официальные отчеты РФС говорят о неплохом бюджете на фоне многих конкурентов. Не раскидывались десятками миллионов евро, как делали предыдущие управляющие «Спартака». Зато собрали Личке не идеальный, но крепкий состав с резервом. Вот только Бувач просчитался с защитой. Хотя там есть объяснение. Минувшим летом не было столько денег, как раньше. А ещё сработал человеческий фактор.
Чешский наставник Личка решил не предавать футболистов, которые в прошлом сезоне едва не стали чемпионами в последнем туре чемпионата. Голкипер Лещук проиграл конкуренцию свободному агенту Лунёву, но даже Скопинцев, хотя к нему у тренера есть претензии, остался в заявке. Дмитрий может покинуть «Динамо», а на флангах играют центральные защитники и опорник Кутицкий. Бувач виноват не меньше Лички, зимой будут искать усиление.
А пока надо выжать максимум из хулиганистых игроков, вроде Карраскаля. Хорхе никогда не играл стабильно. Как Хамес Родригес, только с поправкой на масштаб таланта. Но Карраскаль, Бителло и Артур втроем закрутят голову обороне аутсайдеров. «Динамо» надо учиться играть первым номером, с этим есть проблемы. Им удобнее, когда отдают мяч на время. Возникают свободные зоны на чужой половине поля. Но когда на поле Бителло, становится легче.
Осталось провести три матча до зимней паузы в РПЛ. В отличие от «Спартака», который сыграет против «Локомотива» и «Краснодара» в решающих турах важной концовки года, у «Динамо» впереди три аутсайдера – «Факел», «Ахмат» и «Химки». Понятна опасность поединков. Даже «Краснодар» может потерять очки с любым из этих соперников. Но если Личка не обыграет команды, которые идут на вылет, то сразу возникнут вопросы уже к тренеру «Динамо».