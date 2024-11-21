Команда с перспективами и без сильной обороны. «Динамо» жаждет вернуться в группу лидеров

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21 ноября 2024, 19:35

У Лички есть козырь в рукаве.

Набирают очки в высоком темпе «Зенита»

Между петербуржцами и москвичами шесть пунктов разницы в таблице РПЛ . Но если взять шесть последних туров, то у Семака идентичные показатели с Личкой. Сергей Богданович проиграл «Краснодару» и не сумел обыграть «Локомотив». У «Динамо» минимальное поражение в дерби с ЦСКА , а также ничья против «Ростова». По разнице мячей столичный клуб на один балл выше. На результаты на длительных отрезках прямо влияет календарь.

«Динамо» дождалось поединков против соперников, которые уступают им в классе. Поскольку оборона остается слабым местом, то устраивали шоу, как против «Химок», победили 3:4. Но в целом набирают очки в темпе «Зенита». А это заявка на возвращение в группу лидеров. Общее впечатление от игры «Динамо» немножко изменилось. С ЦСКА плохо отработала защита, позволили «армейцам» нанести семь ударов по воротам, пропустили дважды.

Но против «Ростова» играли дома, давили, забил правый защитник Кутицкий – хавбек перековался в латерали. Стоило добиться победы, были шансы избежать ничьей. Если бы подписали мировую с ЦСКА и переиграли Карпина, то сейчас имели бы 33 пункта в таблице. Лишь на три меньше, чем у «Зенита». И на один меньше, чем у «Локомотива». Вот и получается, что «Динамо», чей первый круг не назвать удачным, по-прежнему может и должно быть высоко.

Московская команда лишена привычных для «Спартака» конфликтов. Там Амарал и Станкович не поладили. Тренер и боссы недовольны трансферной кампанией, спортивный директор ушел. А в «Динамо» нет гарантий для тренера Лички. Всё зависит от результатов клуба к концу года. Если отыграют пару очков отрыва, то будут с оптимизмом смотреть в будущее. Но москвичи в борьбе, раз в шести свежих турах только у «Краснодара» больше баллов.

Главным игрокам пора переключить передачу

У «Динамо» нет лидера в классическом понимании. Возможно, это одна из проблем. Капитаном выбрали парагвайского ветерана Бальбуэну. И Фабиан не всегда отличается грамотной работой. Не всегда умеет завести команду. Может помочь самостоятельно – например, забить гол, но этим славятся многие центральные защитники «Динамо». Как и у ЦСКА , с голами 4 разных центрбека. А вот полузащитники задолжали фанатам и тренеру забитые мячи.

Мексиканский хавбек Луис Чавес сделал дубль в ворота «Пари НН», но это его первые результативные удары в новом чемпионате. Первые голы с апреля, когда мяч Чавеса с пенальти не помешал Соболеву принести «Спартаку» победу в гостевом дерби с «Динамо». От 28-летнего Луиса ждали лучшей формы, как и от Фомина. Даниил прибавил в октябре, но у него только гол в ворота «Химок». Приятный удар, но Личка может требовать новых мячей.

Кроме хавбеков, «Динамо» огорчает форма джентльмена года. У Тюкавина снова была голевая пауза в РПЛ . Когда форварда сборной России спросили, почему просела результативность, то честно ответил, что понятия не имеет. Хотя есть догадка. Исследования показывают, что спортсмены теряют концентрацию и осторожничают, когда впервые становятся отцами. Тюкавин не нянчит свою дочь каждую ночь, жена Алена занята ребенком.

Но рождение в августе Теоны – значимое изменение в жизни 22-летнего парня, чьи сверстники шляются по ночным клубам. Тюкавин ощутил ответственность за новую семью. Также возросло давление на поле. В прошлом сезоне забил 15 мячей и сделал 9 ассистов, а теперь 5 голов и 1 результативный пас за целый круг. Но у Константина год назад тоже была неприятная серия без голов, а потом прибавил и собрал 14 мячей и ассистов во втором круге РПЛ .

Рождение ребенка – большая нагрузка для родителей, но событие крайне радостное. Стресс пройдет, гормоны успокоятся. Тюкавин поймает голевую серию – сработает привычный козырь москвичей. А пока потенциал «Динамо» не раскрыт. Личка не сумел обыграть бывшую команду – «Оренбург». И это тоже сигнал, что в стартовых турах недоработали. Но «Зениту» и «Краснодару» уступили по 1:0, а «Локомотив» в дерби получилось обыграть.

У «Динамо» мастеровитый состав с живым резервом

Видно, что в клуб недавно вложили деньги. Официальные отчеты РФС говорят о неплохом бюджете на фоне многих конкурентов. Не раскидывались десятками миллионов евро, как делали предыдущие управляющие «Спартака». Зато собрали Личке не идеальный, но крепкий состав с резервом. Вот только Бувач просчитался с защитой. Хотя там есть объяснение. Минувшим летом не было столько денег, как раньше. А ещё сработал человеческий фактор.

Чешский наставник Личка решил не предавать футболистов, которые в прошлом сезоне едва не стали чемпионами в последнем туре чемпионата. Голкипер Лещук проиграл конкуренцию свободному агенту Лунёву, но даже Скопинцев, хотя к нему у тренера есть претензии, остался в заявке. Дмитрий может покинуть «Динамо», а на флангах играют центральные защитники и опорник Кутицкий. Бувач виноват не меньше Лички, зимой будут искать усиление.

А пока надо выжать максимум из хулиганистых игроков, вроде Карраскаля. Хорхе никогда не играл стабильно. Как Хамес Родригес, только с поправкой на масштаб таланта. Но Карраскаль, Бителло и Артур втроем закрутят голову обороне аутсайдеров. «Динамо» надо учиться играть первым номером, с этим есть проблемы. Им удобнее, когда отдают мяч на время. Возникают свободные зоны на чужой половине поля. Но когда на поле Бителло, становится легче.