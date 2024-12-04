«Арсенал» отказывается сдаваться грандам АПЛ. «Канониров» могут выручить не только стандарты

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04 декабря 2024, 16:51

У Артеты длятся любопытные серии.

«Ливерпуль» рванул вверх успешнее «Арсенала», поэтому сейчас внимание приковано к успехам Слота. Над Артетой по делу посмеивались конкуренты. Потерял очки в 6 из 13 поединков в АПЛ , а сегодня поздним вечером матч против «Манчестер Юнайтед». Но поскольку вернулся плеймейкер Эдегор – улыбнулась надежда на успешную серию. «Арсенал» забил по 5 голов «Вест Хэму» и «Спортингу», отправил три мяча в ворота «Ноттингем Форест». Привычно помогают стандарты, одно из главных орудий. Но есть у «пушкарей» ещё один важный секрет. Благодаря изменению общего уровня игры в футбол «Арсенал» начал намного успешнее выступать против клубов топ-6 в рамках чемпионата. Их серии без поражений заслуживают внимания.

588 дней без поражений от «Манчестер Сити»

У «Арсенала» была унизительная серия из 12 подряд поражений от «горожан» в АПЛ . Двенадцать подряд. Ни одной ничьей, разгромные неудачи 3:0, 4:1 и 5:0. Игра в одни ворота без шансов для «канониров», Гвардиола издевался над именитым «Арсеналом». А затем бывший ассистент испанца Артета добился первого с 2015-го года успеха против «горожан» в рамках чемпионата Англии. Победа не была невероятно зрелищной и сенсационной. Но гол вингера Мартинелли после рикошета от защитника Аке сумел остановить подсчет неудачных матчей для «Арсенала» против частых чемпионов. Гвардиола впервые проиграл «канонирам» в АПЛ , а после этого у Артеты две мировые. Причем если бы не глупая красная карточка Троссарда в недавней игре, могли ещё раз победить в первом круге. Ведь Хосеп не в лучшем состоянии. Серия Артеты без неудач продлиться минимум до начала февраля, когда сыграют между собой в Лондоне.

833 дня без поражений от «Манчестер Юнайтед»

Чемпионам проигрывали, а вот с принципиальным соперником из прошлого статистика намного лучше. Сам «Манчестер Юнайтед» сильно скатился. Артета провел семь удачных поединков против знаменитого оппонента после девяти попыток в целом. «Арсенал» одержал три подряд победы над соперником, которого встретит сегодня вечером. Успехи были непростыми, но дома в рамках АПЛ новый тренер «канониров» ни разу не проигрывал «Манчестер Юнайтед». Менялись наставники «красных дьяволов», корректировали стиль, но Артета гнул упрямую линию. Учитывая непростую историю взаимоотношений команд со времен стычек Виейры и Кина, напряжение всегда витает в воздухе. Но в этом сезоне «Арсенал» делит вторую строчку с 25 пунктами, а МЮ пока на девятой позиции, отставая от клуба Артеты на шесть пунктов. Очный матч – первая крупная проверка Аморима, шанс вернуться в борьбу за топ-4.

937 дней без поражений от «Тоттенхэма»

Самый принципиальный поединок для фанатов «Арсенала», знаменитое дерби Северного Лондона. «Тоттенхэм» дважды подряд обыгрывал Артету, когда Микель только пришел в «Арсенал». Болезненные уроки. Но теперь длится серия из четырех побед и ничьей в АПЛ . «Шпоры» рады, что отобрали у врагов очки в сентябре 2023-го года. Но в рамках АПЛ , особенно на выезде, их чаще ждут неудачи против «Арсенала». «Тоттенхэм» остается невероятно опасным соперником для «канониров», особенно на собственном стадионе. Если команда Артеты допустил ошибки в матче против коллектива Постекоглу, то немедленно поплатится голами и очками. Но чаще получается выжать три пункта в таблицу. Победы над «шпорами» помогают «Арсеналу», хотя пока ни один из успехов не принес титул. В этом соседи похожи. Умают играть, но живут без великих трофеев.

994 дня без поражений от «Ливерпуля»

Отличная серия против текущего лидера сезона. В первом круге Артета не проиграл Слоту, случилась ничья 2:2. А это значит, что скоро исполнится 1 000 дней с последней победы «Ливерпуля» над «Арсеналом» в чемпионате. Солидная серия, показывает, что Клопп допускал ошибки перед выходом на тренерскую «пенсию». «Ливерпуль» последний раз обыгрывал Артету весной 2022-го. Опасные соперники обожают ничьи в АПЛ в пользу «Манчестер Сити», а вот две последние победы на счету Артеты. Конечно, когда разговор об оппонентах настолько высокого уровня, то нет серий разгромов. Но «Арсенал» достаточно хорош, чтобы не уступить ван Дейку и Салаху. В январе «Ливерпуль» выбил «канониров» из Кубка Англии. Теперь им надо ждать до мая месяца, чтобы получить весенний шанс выиграть у Артеты в чемпионате. Микель часто встречает «красных» в разных турнирах, в 9 из 15 матчей забирал у них очки.

1200 дней без поражений от «Челси»

Хотя все результаты против богатых клубов указывают на исправление ситуации в «Арсенале», Артета мечтал бы получить в центральных матчах серию в стиле дерби с «Челси». Хотя лондонские соседи не являются главными врагами, приятно обыгрывать соседей. Так уж исторически сложилось, что не все столичные клубы ненавидят друг друга. Зато фанаты «Челси» и «Арсенала» часто не любят перебежчиков из клуба в клуб. Легендарному левому защитнику Эшли Коулу не простили трансфер из «Арсенала» в «Челси». Вратаря Петра Чеха поняли лишь из-за возраста голкипера. Но отсутствие исторической ненависти не мешает соперничать в прямом эфире на зеленом газоне. Артета лишь дважды проигрывал «Челси» в АПЛ . Зато обыгрывал соседей в финале Кубка Англии и держит серию из 6 матчей без поражений в чемпионате. «Арсеналу» пригодились очки против «Челси».