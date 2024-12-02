Лещук — первый в истории РПЛ вратарь, забивший гол с игры

Вратарь московского «Динамо» Игорь Лещук забил в матче с «Ахматом» гол, который помог его команде сыграть вничью в 17-м туре РПЛ (1:1).
Он стал первым голкипером в истории Премьер-Лиги, отметившимся забитым с игры мячом. Также это первый за 23 года гол вратаря в высшем дивизионе чемпионата России — 22 сентября 2001-го Андрей Новосадов, выступавший за «Торпедо-ЗИЛ», забил с пенальти в игре с «Факелом» (3:1).
Один ковырнул своей бестолковкой в белый свет, а другой самолично затолкал этот "белый свет" себе в ворота
Один ковырнул своей бестолковкой в белый свет, а другой самолично затолкал этот "белый свет" себе в ворота