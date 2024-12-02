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Лещук — первый в истории РПЛ вратарь, забивший гол с игры

вчера, 21:42
АхматЛоготип футбольный клуб Ахмат (Грозный)1 : 1Логотип футбольный клуб Динамо (Москва)ДинамоМатч завершен

Вратарь московского «Динамо» Игорь Лещук забил в матче с «Ахматом» гол, который помог его команде сыграть вничью в 17-м туре РПЛ (1:1).

Он стал первым голкипером в истории Премьер-Лиги, отметившимся забитым с игры мячом. Также это первый за 23 года гол вратаря в высшем дивизионе чемпионата России — 22 сентября 2001-го Андрей Новосадов, выступавший за «Торпедо-ЗИЛ», забил с пенальти в игре с «Факелом» (3:1).

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Все комментарии
Alex_67
Alex_67
вчера в 23:01
Надо же, Лешук, хоть в чем-то, стал первым... А гол получился хорошим...
Ев17
Ев17
вчера в 22:39
форварды, отрабатывайте такую свечку на тренировках ))) достижение Лещука - в укор пяти нападающим
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 22:26
Ну вот, гол курьёзнейший, а в историю вошёл...
a-league
a-league
вчера в 22:21, ред.
Сошлись два стОящих друг друга РАКА - Шелия и Лещук.

Один ковырнул своей бестолковкой в белый свет, а другой самолично затолкал этот "белый свет" себе в ворота
STVA 1
STVA 1
вчера в 22:05
Теперь главное чтобы не последний
Gotlib
Gotlib
вчера в 21:52
С пенальти не так интересно, как с игры. С пенальти нередко забивал ещё в 1972 году вратарь Зари Александр Ткаченко.
drug01
drug01
вчера в 21:46
Вратари наши могут все!
h2npjnh26pkx
h2npjnh26pkx
вчера в 21:45
Для наших вратарей такой прием редкость
Варвар7
Варвар7
вчера в 21:44
Ну всё пример подан - вратари дерзайте! )))
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