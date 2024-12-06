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Месси порадовал жену, девушка Роналду загрустила. Что делали футболисты на этой неделе

06 декабря 2024, 10:00
Мессси
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Все комментарии
shur
shur ответ Варвар7 (раскрыть)
08 декабря 2024 в 22:41
...у него в руках не клюшка для гольфа....на всякий случай?!
shur
shur
08 декабря 2024 в 22:40
....и Оскар уходит садомазохистке с ярко выраженными формами,
похожие на футбольный мячик, боевой подруге чувака, поклонника стиля Панк , неповторимого Артуро Вииииииииииииииииидаля!!!!
Владимир Павлюшкин
Владимир Павлюшкин
08 декабря 2024 в 13:40
Во первых месси должен завести молодуху, чтоб гены не пропадали. Все уважающие себя мужчины такое к сорокету делают. Три ребенка с его баблом это вообще смех
Migelito
Migelito
06 декабря 2024 в 23:13
Шуточки, однако....))
Варвар7
Варвар7
06 декабря 2024 в 18:28
Лукаса , в шахту то спустили , а уголёк порубить не дали - посвежее выглядит на фоне остальных шахтёров...)
Варвар7
Варвар7
06 декабря 2024 в 18:25
Карим сам как "Дитя природы"...)
Не Э Г О ИС Т
Не Э Г О ИС Т
06 декабря 2024 в 12:12
Вывод : Если нет настроения - добро пожаловать в шахту.. 🤭
sihafazatron
sihafazatron
06 декабря 2024 в 11:51
Подольски на этом фото выглядит как Палмер в Челси)
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