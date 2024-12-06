Месси порадовал жену, девушка Роналду загрустила. Что делали футболисты на этой неделе

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06 декабря 2024, 10:00

Популярные футболисты, относящиеся к этой записи

Собрали для вас самые интересные посты из соцсетей футболистов.

Защитник ПСЖ Ашраф Хакими прокатился на такси в Марокко.

Лионель Месси, который, вероятнее всего, продлит контракт с «Интер Майами», снялся в стильной рекламе со своей женой.

Карим Бензема приобщился к дикой природе.

Оливье Жиру с семьёй посетил Диснейленд.

Аналогичным образом поступил и Серхио Бускетс. В Майами, кстати, недавно приехал ещё один экс-футболист «Барселоны».

Лукас Подольски спустился в шахту.

Вот в такой атмосфере Алексис МакАллистер добирается на тренировки «Ливерпуля».

Артуро Видаль хорошо проводит свободное время.

Спутница чилийца и отправляется в нашу рубрику девушка дня.

Рафаэль ван дер Варт решил сходить за покупками.

Как же Пато идут деловые костюмы!

Роберто Фирмино отпраздновал день рождения дочери.

Леонардо Бонуччи поучаствовал в марафоне.

Стиляги дня. Футболисты «Реала» Эдуардо Камавинга, Винисиус и Давид Алаба.

Мемфис Депай тоже отличился.

Милота дня. Эсекьель Лавесси с сыном.

Джибриль Сиссе продолжает покорять сцену.

Антони Марсьяль отпраздновал день рождения.

Криштиану Роналду сводил на футбол свою спутницу Джорджину. Вероятно, ей такие мероприятия не очень сильно нравятся.

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