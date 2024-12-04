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Маскерано рассказал о взаимоотношениях с Месси в «Интер Майами»

вчера, 22:55

Главный тренер клуба «Интер Майами» Хавьер Маскерано ответил на вопрос о взаимоотношениях с лидерами команды — Лионелем Месси, Луисом Суаресом, Серхио Бускетсом и Жорди Альбой. Ранее вместе они выступали за «Барселону».

Я сообщил им, что не собираюсь заходить в раздевалку и вести себя так, будто мы не друзья. Я сказал Хорхе [Масу, владельцу «Интер Майми»], Лео и другим парням, что ради работы не намерен ставить под угрозу отношения, которые выстроил с ними за эти годы.

Я не такой. Жизнь продолжается и вне футбола.

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Вещий
Вещий ответ b3ygpmyny6jd (раскрыть)
вчера в 23:14
Добра Вам! ... это Вы здорово применили слово.....персоныш..... passenger - пассажир.... хлопаю двумя руками....
Варвар7
Варвар7
вчера в 23:14
В общем наша дружба - "Крепче гороха"...)))
sv_1969
sv_1969
вчера в 23:11
Посмотрим что получится из таких отношений
Гость
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