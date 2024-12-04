Маскерано рассказал о взаимоотношениях с Месси в «Интер Майами»

Главный тренер клуба «Интер Майами» ответил на вопрос о взаимоотношениях с лидерами команды — , Луисом Суаресом, Серхио Бускетсом и Жорди Альбой. Ранее вместе они выступали за «Барселону».

Я сообщил им, что не собираюсь заходить в раздевалку и вести себя так, будто мы не друзья. Я сказал Хорхе [Масу, владельцу «Интер Майми»], Лео и другим парням, что ради работы не намерен ставить под угрозу отношения, которые выстроил с ними за эти годы.

Я не такой. Жизнь продолжается и вне футбола.