Стал известен формат Суперлиги

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сегодня, 17:31

Стал известен формат проведения Суперлиги, запуск которой планируется в сентябре 2025-го или 2026 года. На данный момент в проекте остались «Реал» и «Барселона».

Турнир разделят на три дивизиона, в высшем («Звёздном») дивизионе сыграют 16 команд из лиг топ-5, а также лучшие клубы Нидерландов и Португалии.

Во втором («Золотом») также сыграют 16 коллективов, в третьем («Синем») 32 команды, 20 из них будут вылетать каждый год.

Многие клубы заинтересовались возможностью предоставления места в Суперлиге для чемпионов топ-лиг, даже если речь не о крупном клубе.

На данный момент в «Звёздном» дивизионе планируется создать две группы по 8 команд, они проведут по 14 игр за два круга. Затем лучшие 4 команды каждой группы сыграют в двухматчевых поединках 1/4 финала, затем двухматчевый полуфинал, после чего следует одноматчевый финал. Чемпиону предстоит 19 матчей, в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов этот показатель равен 17. Рассматривается возможность сокращения игр Суперлиги до 17 или 18 встреч. Матчи будут проходить в середине недели, национальные первенства по-прежнему будут проводиться на выходных.