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Стал известен формат Суперлиги

сегодня, 17:31

Стал известен формат проведения Суперлиги, запуск которой планируется в сентябре 2025-го или 2026 года. На данный момент в проекте остались «Реал» и «Барселона».

Турнир разделят на три дивизиона, в высшем («Звёздном») дивизионе сыграют 16 команд из лиг топ-5, а также лучшие клубы Нидерландов и Португалии.

Во втором («Золотом») также сыграют 16 коллективов, в третьем («Синем») 32 команды, 20 из них будут вылетать каждый год.

Многие клубы заинтересовались возможностью предоставления места в Суперлиге для чемпионов топ-лиг, даже если речь не о крупном клубе.

На данный момент в «Звёздном» дивизионе планируется создать две группы по 8 команд, они проведут по 14 игр за два круга. Затем лучшие 4 команды каждой группы сыграют в двухматчевых поединках 1/4 финала, затем двухматчевый полуфинал, после чего следует одноматчевый финал. Чемпиону предстоит 19 матчей, в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов этот показатель равен 17. Рассматривается возможность сокращения игр Суперлиги до 17 или 18 встреч. Матчи будут проходить в середине недели, национальные первенства по-прежнему будут проводиться на выходных.

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Все комментарии
drug01
drug01
сегодня в 18:44
Посмотрим в деле этот новый формат
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
сегодня в 18:34
По большому счёту, на формат наплевать. Не только потому, что мы его не увидим, как не видим Лигу Чемпионов, а потому, что во всём надо знать меру. Никакой организм, даже самый закалённый, не может выдержать всю эту нагрузку на психику. Адью, ЛЧ !!!
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
сегодня в 18:32
ЛЧ анилируют,так как в Супер лиге будет известен настоящий,истинный чемпион.
Толпа не думают сами,они всегда слудуют за кем то.Реалу в Супер лиге не удасться как в ЛЧ мошенничать,хотя их это проект и преветствуется всеми адекватными людьми,как Апсни,Шишани 95,Агамага,Альба Барселона.
ssspartak
ssspartak
сегодня в 18:24
Пока существует Лига Чемпионов, Лига европы и Лига конференций эта Суперлига неактуальна.
Хитрый Лис
Хитрый Лис
сегодня в 18:19
Продумали всё, осталось одна мелочь - найти 64 участника для своей Суперлиги.
112910415
112910415
сегодня в 18:12
фантазёры ! )
stanichnik
stanichnik ответ sv_1969 (раскрыть)
сегодня в 18:07, ред.
Доброго Здоровья, Володя!
От чего же двух? А почему бы и РФСу нашего чемпиона не делегировать в Суперлигу, всё равно УЕФА нас игнорит во всех своих турнирах? И испанским грандам веселее и нашим польза, а заодно гарантированная прописка в Звёздном дивизионе. Как Тебе такой вариант, а?))
mfxpyat4xz6d
mfxpyat4xz6d
сегодня в 17:56
Не удевлюсь финалу в втором дивизионе (золотой)
Уборщицы Реала против уборщиц Барселоны.

А в третьем (синем) в финал выйдут любители пива и чего покрепче Реала и Барсы.
Eugene Natsmith
Eugene Natsmith
сегодня в 17:54
Ну с таким кол-вом игр справится только ... Челси ..с их 10 вратарями и общей командой под 40 человек они смогут одновременно в 2-3 турнирах играть.
AmIIIeR89
AmIIIeR89
сегодня в 17:53
Смех смехом, а то, что изначальная цель была - отодвинуть от кормушки ФИФА и УЕФА, уже все забыли. 2 конторы гребут колоссальные бабки не делая абсолютно ничего
4fmgutfqvrxn
4fmgutfqvrxn
сегодня в 17:46, ред.
А у Барсы и Реала хватит всех команд на двоих, что бы заполнить все дивизионы?
Ветераны, дети, жёны, друзья и просто болельщики должны учавствовать как команды... короче цирк продолжается.
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 17:44
Стал известен формат Суперлиги: Реал с Барселоной сыграют между собой 32 раза и выявят чемпиона
9u3pyrj57au5
9u3pyrj57au5
сегодня в 17:44
Маразм крепчал, деревья гнулись!
sv_1969
sv_1969
сегодня в 17:38
Главное формат сделать для двух клубов))
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