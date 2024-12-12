Франция и Бельгия на ЧМ-30: дополнения, домыслы, догадки

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12 декабря 2024, 20:31

Как всегда, не смотря на объёмные статьи, что-то остаётся не досказанным, не упомянутым. Или что-то нужно поправлять. Дело-то, как говорится, житейское.

Так что данная статья — продолжение, дополнение к предыдущим двум. Поэтому первым делом ознакомьтесь с первой частью про Бельгию и со второй про Францию. Иначе вы не поймёте ни про чемоданы, ни про сигареты, ни про воздушные шарики, ни про куклу.

По бельгийцам есть несколько дополнительных историй, несколько других фото.

История про 58 чемоданов, застрявших в Париже, была рассказана ранее. Олимпийский чемпион 1920 года, секретарь делегации Эмиль Хансе неотлучно был при тех 58 чемоданах. По прибытию в Монтевидео футболисты сбросились и купили Эмилю в знак благодарности фотоаппарат.

Глава делегации Оскар ван Кесбек на второй же день стал страдать от морской болезни. Но как видели ранее на фото от 27 июня — через 5 дней после отплытия из Барселоны — он фотографировался вместе с игроками и Джоном Лангенусом.

Есть непростая история о судьбе Оскара ван Кесбека. Он был игроком клуба Мехелен. Рано стал председателем клуба (в 18 лет), немного судил матчи. В 1937 стал президентом Бельгийской футбольной ассоциации. Активно участвовал и в политике.

Одно из фото главы бельгийской делегации.

Во время фашистской оккупации из-за своих либеральных взглядов он был сразу взят новыми властями на заметку как неблагонадёжный. В конце мая 1941 он был арестован и помещён в Форт ван Брендонк. Как пишут бельгийцы — это было бельгийское отделение ада на земле.

Пытки, издевательства и всё остальное — вот что такое был тот форт. Через 6 месяцев ван Кесбек был отпущен. Но это был уже совершенно сломленный, избитый и больной человек. В застенках он подхватил сложную печеночную инфекцию. От которой и скончался в феврале 1943. Его похороны в Мехелене вылились в молчаливое, но массовое проявление сопротивления оккупантам. Вот фото похоронной процессии:

Именем Оскара ван Кесбека назван стадион в Мехелене.

Из Мехелена в составе делегации Бельгии было 4 человека. Кроме главы делегации это были игроки Ян Дидденс, Теодор Нувенс и Густ Хёллеманс, которые сыграли на турнире в обоих матчах. Причём Нувенс в первой игре с Парагваем был центрфорвардом, а в матче против США стал правым защитником.

Все четверо жителя Мехелена запечатлены на фото от 27 июня 1930 на палубе Конте Верде, размещённое в предыдущей статье.

Кстати говоря, город, как и клуб, до 1937 года назывался вовсе не Мехелен. Это название города (и клуба) на голландском языке. А до этого город был всемирно известен на французский манер Malines, т.е. МалИн. Малиновый звон именно из этого города, изготовление колоколов — это давнее производство. Так что и игроки на ЧМ -30 представляли Racing club de Malines, а вовсе не Mechelen.

Также стоит напомнить и о загадочных обстоятельствах с защитником Ником Хойдонксом, футболистом сборной Бельгии.

Про него также есть сведения, что он вначале путешествия на Конте Верде простудил ухо.

Но как видно из того же фото от 27 июня Хойдонкс без всякой повязки.

А вот на первых фото бельгийской делегации в Монтевидео Нико Хойдонкс носил поверх пальто повязку на левой руке. Вполне допускаем, что траурная повязка. Об этом уже писал ранее.

В Бельгии с 10 на 11 июля утонул в канале его брат, был в подпитии. Британский специалист утверждает категорично, что весть о смерти брата Нико узнал только в августе, когда сборная вернулась из Южной Америки.

Я это допускаю. В бельгийской газете в октябре 1929 было сообщение о преждевременной кончине жены Нико Хойдонкса, которой было 26 лет.

Вполне допускаю, что траурная повязка Нико Хойдонкса была знаком траура по супруге. А также — как я и высказал свое предположение ранее — в июле мог родиться их ребёнок.

Вот одно из фото, где Нико Хойдонкс с повязкой на руке:

Самая знаменитая фотография с участием Нико Хойдонкса в матчах ЧМ -30 — в матче против США :

Бельгиец в красной форме (тёмной на фото) помогает своему вратарю Арнольду Баджу отвести мяч от своих ворот. Частенько вратаря как бы и не замечают на этом фото.

Между прочим, Баджу до сих пор остаётся самым молодым вратарём сборной Бельгии на турнирах Кубка мира. Своё 21-летие Баджу отметил на борту Конте Верде, 25 июня 1930 года.

А вот угрожал бельгийским воротам никто иной как Берт Патенод. Один гол он всё-таки забил бельгийцам.

Нико Хойдонкс остаётся уникальным футболистом в истории сборной Бельгии. Ведь он играл за клуб 3 дивизиона. Пожалуй, такой случай единственный вообще для всех сборных, игравших в финальной части любого турнира Кубка мира.

Ещё одно фото делегации Бельгии на борту Конте Верде, фото из бразильской газеты, а значит сделано уже после пересечения океана, в Рио:

Это фото примечательно тем, что оно чуть ли не единственное, где большая часть делегации (нет троих игроков) плюс оба бельгийских арбитра. А то Джон Лангенус частенько отсутствовал. Здесь он слева, в берете. Анри Кристоф рядышком.

Ну, и ещё одно очень известное фото бельгийских футболистов уже в Монтевидео:

Кстати говоря, по теме двухнедельного путешествия делегаций на борту Конте Верде из Европы в Монтевидео. Конечно, это очень долго. Тем паче, что в мае того года, 1930, французский лётчик перелетел океан с побережья Африки в Южную Америку за 20 с небольшим часов. Конечно, это был не пассажирский самолёт. Но факт зарегистрирован. Эта тема поднималась и через 8 лет, во время ЧМ -38. Тогда сборная Бразилии также путешествовала через океан на пароходе. А сын Бенито Муссолини с другими итальянскими лётчиками перелетели океан и посетили Бразилию. Было также преодоление Атлантики и на дирижабле, уже с пассажирами. Но это всё равно были отдельные случаи.

Несколько курьёзов на бельгийскую тему.

В Барселоне при посадке бельгийцев на Конте Верде чемодан Джона Лангенуса, который был набит сигаретами, таможенник благосклонно пропустил. Он знал этого долговязого рефери, тот много путешествовал, часто пересекались, чего уж зверствовать.

Уже в Монтевидео, в гостинице, в один из дней произошёл бытовой катаклизм, именно в гостинице.

Джон Лангенус и Анри Кристоф однажды едва пробрались в свой номер. Он был затоплен. Двое игроков с верхнего этажа забыли закрыть кран. Вода лилась с потолка в номер арбитров. Промокли и постель, и одежда. Вот насчёт чемодана с сигаретами не известно. Сушились как могли, развешивая простыни и наволочки где придётся, в том числе и на люстре.

В день торжественного открытия стадиона Сентенарио 18 июля, в день первого матча сборной Уругвая на турнире, Джон Лангенус и Анри Кристоф минут 40-45 шли пешком по улицам Монтевидео от гостиницы до стадиона.

Ну, шли и шли. Но суть в том, что шли они именно в той одежде и в той обуви, в которой потом и работали на том самом матче. Раздевалки для арбитров на Сентенарио ещё не были готовы, поэтому был такой сюжет. Но это был праздничный день в Уругвае, парады, марши, страна праздновала Столетие независимости, автобусы не ходили, улицы были запружены народом.

Как примерно выглядели два бельгийца на улицах Монтевидео можно представить по фото перед финалом:

Анри Кристоф и вовсе в шортах.

Джон Лангенус после полуфинала 26 июля Аргентина — США (он судил в поле) переехал в Буэнос-Айрес. Там ведь только дельту реки переплыть на любом судне.

Так вот известие о том, что его назначили судить финал 30 июля он узнал в столице Аргентины.

Но аргентинские фанаты тоже массово хотели попасть на финал. Волею судьбы Джону Лангенусу чудом удалось попасть назад в Монтевидео: из 10 пароходов в тот день из-за сильнейшего тумана не вышли из Буэнос-Айреса 8 рейсов.

Ещё пара курьёзов связана с фотографиями. В интернете масса именно неправильных фото игроков сборной Бельгии. Зеркально отражённые по горизонтали фото заполонили сеть. И это не взирая на наличие эмблемы, которая должна быть на левой груди у спортсменов.

Как пример фото в некоем издании, с именами:

Очень известное фото от агентства GI с матча Бельгия — Парагвай также дано неверно, эмблема с бельгийским львом на груди у бельгийца оказалась справа. А надо вот так:

Тут становится всё логично. Нико Хойдонкс был левым защитником, он на границе своей штрафной, встаёт с колена. Парагвайские нападающие Ромеро и Гонсалес (в берете) атакуют. Центрхаф Густ Хёллеманс со львом на левой груди прерывает атаку.

Перейдём к французам.

Для всех европейских игроков была проблема с почти двухмесячным отсутствием на работе. Да, футбол был любительским, футболисты где-то

работали. И не везде работодатели с охотой отпускали на столь длительный срок своих сотрудников. А кого-то и вовсе не отпустили.

Так, например, вратаря Алексиса Тепо с трудом удалось уговорить отпустить на 2 месяца в отпуск. Уговаривал чуть ли не сам Жюль Риме. А трудился Тепо не где-нибудь, а в таможенной службе.

А вот Марсель Пинель был всего-навсего рядовым, солдатом, проходил военную службу. И никакого отпуска ему не полагалось вообще. Тогда была задействована «тяжёлая артиллерия».

Министерству иностранных дел Франции на период июнь-август 1930 года срочно понадобилось иметь спецпосланника в Уругвае. Догадываетесь, кто был оформлен в двухмесячную командировку в Уругвай?

Да, именно Марсель Пинель был в командировке, он был назначен чрезвычайным спецпосланником министра иностранных дел Франции в Уругвай. Хотя в списке пассажиров, прибывших в Монтевидео, он значился просто как военный.

Марсель Пинель и его чрезвычайная миссия в Монтевидео:

Скажите, а у спецпосланника мог быть дипломатический багаж? Очень даже мог быть. Но вряд ли его упаковывали и скрепляли сургучной печатью. Это я про загадочный чемодан на фото перед отплытием.

Мой французский коллега по теме Нума Андуара отыскал лишь интервью с его сыном, 20-летней давности. Сын со слов отца рассказывал так. В первых двух матчах ЧМ -30 несколько игроков так и не сыграли ни разу на турнире. Это были запасной вратарь Андре Тассен, старший из братьев Лоран, Жан, Нума Андуар, Селестин Дельмер и Эмиль Вейнант.

Рауль Кодрон, глава команды обещал всем пятерым, что они сыграют в матче против Чили. Но в итоге в состав попали лишь Дельмер и Вейнант.

Оказалось, что сам Жюль Риме был против того, чтобы играл Нума Андуар. Видимо всё ещё не забылись его шалости на церемонии прощания в Вильфранш-сюр-Мер.

Со слов сына Андуара, Нума в сердцах бросил свою футболку в сторону Риме — мол, сам и играй. И к тому же игрок решил остаться в Уругвае, на 6 месяцев.

Это на самом деле фантазии не из тех лет, а сочинённые гораздо позже. Про футболку в сторону Риме — вполне допускаю. Риме вообще не жаловал южан, так что это «в пределах погрешности». Но вот байка про 6 месяцев то ли в Уругвае, то ли в Бразилии — это всего лишь байка.

Во-первых, Нума Андуар фигурирует в списках пассажиров парохода Алькантара, на котором команда Франции (без чиновников) уезжала из Монтевидео в Сантус. В этом портовом городе сборная Франции сыграла с местным клубом на его поле в Вилла Бельмиро 30 июля товарищеский матч.

Французы проиграли 1:6. Вот фото команды Франции перед матчем:

Защитники Нума Андуар (справа по фото) и Этьен Маттлер стоят между вратарём Алексисом Тепо, который неизменно играл в кепке.

Согласно некоторым бразильским газетам, Андуар играл и в следующем матче против сборной Бразилии 1 августа в Рио, но не в основе, а вышел на замену Капеля. Бразильцы включают этот матч в реестр своих официальных матчей, а французы нет.

В матче в Рио Эдмон Дельфур дважды отличился сначала. Затем бразильцы сравняли счёт — как раз Артур Фриденрайх и сравнял, — а затем хозяева забили победный гол.

Как уже говорилось в предыдущей статье, имя Нума Андуара упоминалось во французской газете от 6 августа 1930 в связи с возвращением команды из Южной Америки. Сказано, что Андуар остался в Ницце, так как он играл за местный клуб.

И действительно, 21 сентября стартовал турнир в зоне юго-востока. Клуб Ницца обыграл 5:3 Монпелье. Скорее всего, Андуар играл. Точно известно, что он был в составе в 6-м туре 26 октября, когда Ницца проиграла 0:6 марсельскому Олимпику.

Играл в Ницце Андуар и в следующем сезоне. Так что полугодовое отсутствие его во Франции — это выдумка. Да и в бразильской прессе его имя встречается только в связи с теми двумя матчами в июле-августе 1930 года.

По поводу загадочного чемодана у делегации Франции перед отплытием и потом на фото перед игрой с Аргентиной.

Один француз в сети f сказал, что это чемодан с медикаментами для делегации. Мой вариант — это переносная обувная мастерская, для починки бутс, прибивания шипов. Тогда ведь ещё не было шипов на резьбе, игроки порой и сами прибивали эти шипы «на три гвоздика».

С медицинским чемоданом можно вполне согласиться, тем более мы видели, что перед отплытием чемодан был упакован и были проставлены сургучные печати. Вполне могли быть в содержимом какие-то необычные препараты, которые можно было перевозить именно в запакованном виде.

В предыдущей статье было фото прибытия французов в Монтевидео. Президент ФИФА Жюль Риме, капитан команды Алекс Вильяплан и вратарь Алексис Тепо приветсвуют уругвайцев. В руках у капитана была некая кукла-талисман.

Никто не знает из ныне живущих историю этой куклы. Но она не единожды попала в объектив камер.

Перед матчем Франция — Аргентина французы сфотографировалась с этой куклой. Она оказалась в руках у Люсьена Лорана:

Есть и третье фото с куклой, и вновь в руках капитана, фото на уругвайской земле после высадки в Монтевидео:

Капитан Вильяплан внизу крайний справа и в руках у него та самая кукла.

Стоят слева направо: Тассен, Панозетти (массажист), Тепо, Маттлер, Вейнант, Кодрон (глава команды), Либерати, шантрель, Пинель и арбитр Бальвэ. Присели: Капель, Ланжилер, Дельфур, Машино, Дельмер, Жан Лоран, Андуар и Вильяплан. В центре Люсьен Лоран.

Кукла эта фигурирует и на ещё одном фото, вновь в руках капитана, опять же по прибытию в Монтевидео:

Здесь сразу два фото. На втором фото капитан Вильяплан вручает хозяевам вымпел. Эти фото размещены в официальном Альбоме о ЧМ -30.

Одно из самых известных фото французов на борту Конте Верде вот это:

Из 14 человек я не распознал только одного.

Слева направо сидят на стульях: Рауль Кодрон (глава команды), защитник Марсель Капель, хаф Селестин Дельмер, хаф Алекс Вильяплан, вратарь Алексис Тепо, неопознанный, хаф Жан Лоран, защитник Нума Андуар, нападающий Эдмон Дельфур, нападающий Люсьен Лоран, массажист Ажиль Рафаэль Панозетти, хаф Огюстин Шантрель. На палубе сидят Марсель Пинель ( в светлом) и Эмиль Вейнант.

Другие фото с этого ракурса было в прошлый раз — Дельфур прыгал через стулья, потом трое ходили по палубе на руках.

Ещё одно довольно редкое фото, но в газетном качестве. Эдмон Дельфур в купальном костюме и массажист Панозетти во время пересечения экватора:

Да, Панозетти выполнял скорее всего и функции медика. У него был свой саквояж, довольно вместительный. И этот саквояж был с ним издавна.

Вот фрагмент фото перед матчем против Аргентины на ЧМ -30:

А вот фото 1926 года, Панозетти со своим саквояжем:

А к теме загадочных чемоданов перед строем французских игроков добавлю ещё один снимок. И тоже на чемпионате мира. Только это 1958 год, перед матчем Франция — Парагвай:

Забавно. Вполне возможно, что этот пухлый саквояж одного из фотографов, а может и нет. Может это примета такая у команды, ритуал…

Интересные подробности дал один француз про Люсьена Лорана. В сезоне 1935-36 Лоран играл за Сошо. Это, как известно, клуб автоконцерна Пежо. Так вот с утра Л.Лоран трудился на Пежо, потом играл в футбол.

Позже, когда он в 1943 поселился в городке Безансон, там же, недалеко от швейцарской границы, Лоран стал владельцем пивной напротив ж/д вокзала Безансона. И он ни разу не пропустил матч на местном стадионе, когда играл местный клуб из второго дивизиона.

Как известно, Люсьен Лоран и закончил свой земной путь в Безансоне. На фото он с сыном Марком отмечает своё 93-летие в 2000 году:

А вот таким Люсьен Лоран делал свои первые шаги в футболе:

Не похож? Если верить источнику, то это 1920 год, ему 12-13 лет.

Перед матчем против Чили на ЧМ -30 на фотографирование кроме 11 игроков вышли трое в гражданской одежде и массажист Панозетти:

Справа в костюме стоит Машино, а слева оба брата Лораны тоже в цивильном стоят в объятиях Шантреля. Массажист Панозетти не в костюме.

Стоят после Люсьена Лорана вратарь Тепо, Дельмер, Капель, Маттлер, Вильяплан. Во втором ряду Либерати, Дельфур, Пинель, Вейнант и Ланжилер.

Есть казус с фото и у французов. В прошлой статье было групповое фото всех трёх делегаций, с членами экипажа, с Жюлем Риме и Морисом Фишером. Вроде и качество отменное. Только вот незадача — мсье Панозетти в этом варианте фото нет, отрезан. А он там был и стоял самым крайним слева (по фото):

Это и есть самый полный вариант кадра по составу . По качеству, разумеется, не ахти.

Ещё об одной теме в связи с путешествием на Конте Верде.

Как известно, тем же самым рейсом до Буэнос-Айреса из Генуи направлялся Фёдор Шаляпин, на гастроли. Он путешествовал вместе с семьёй, а именно со второй своей семьёй. Кроме жены Марии в поездке были две его дочери Дасия (или Дассия, 9 лет) и Марина (18 лет). Прославленный бас не особо желал общаться с пассажирами судна, а уж тем более петь «просто так», не по контракту. Даже для такой весёлой вечеринки как в день пересечения экватора. Как он сам говорил — вели фамильный образ жизни, т.е. был с семьёй.

Марина, средняя дочь от этой жены, в 1931 году стала победительницей конкурса красоты Мисс России среди русских эмигрантов во Франции. Разумеется, это не был в нынешнем понимании конкурс с дефиле в купальниках. Иван Бунин, Константин Коровин и Александр Куприн выбрали дочь Шаляпина.

На фото 1934 года все 3 дочери Шаляпина от Марии Петцольд, плюс её дочь от первого брака в день её свадьбы:

Три дочери внизу, Марфа, Марина и Дасия.

У Шаляпина было шестеро детей от первого брака (официального). Со второй женой он расписался только в эмиграции в 1927. Всех своих 8 детей (один умер в раннем детстве) и двух приёмных Шаляпин считал своими, почти все в какое-то время жили как и он во Франции.

Кстати, Марина позже волею судьбы стала не только женой министра культуры Италии, но и морским офицером Италии. Да, женщина на корабле. Она владела 5 языками, была искусствоведом. И 5 лет проработала на океанских лайнерах в качестве «массовика-затейника» для пассажиров первого класса в многодневных путешествиях через океан. А для этого нужно было иметь чин в морском флоте. Вот так.

Между прочим, Шаляпин в 1930 долго гастролировал по Южной Америке.

Он в один из дней пребывания в Буэнос-Айресе пересёк дельту реки и дал концерт в Монтевидео, Уругвай. И сразу же вернулся. А, например, в столицу Чили он летал на самолёте. После Чили он перебрался в Уругвай. Гастроли длились до октября, закончились в Рио-де-Жанейро.

Вот так выглядел Фёдор Шаляпин в 1930 году:

Есть ещё один человек непосредственно связанный с Конте Верде. Ещё один офицер морского флота Италии. Это капитан судна Амедео Пинчети (Amedeo Pinceti).

Если вы думаете, что на общем фото трёх делегаций в центре между Жюлем Риме и Морисом Фишером сидит именно капитан судна — глубоко ошибаетесь.

Буквально на днях я завязал переписку с Марко Партелли, парнем из Генуи — он родственник капитана Конте Верде. В интернете есть очень хорошее фото Амедео Пинчети (см. обложку этой статьи). А здесь я приведу редкое изображение капитана — это картина маслом, хранится у Марии Адрианы Пинчети, бабушки этого итальянского парня. Бабушке 98 лет, жива, она племянница капитана Конте Верде Амедео Пинчети:

О капитане Пинчети собралось уже достаточно много интересного материала, обязательно поделюсь вскорости.