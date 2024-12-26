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На Салаха набросились хейтеры. Новогоднюю ёлку Мохамеда оценили свыше 100 миллионов человек

26 декабря 2024, 15:06
Мохамед Салах

Футболист не меняет традиции.

На Мохамеда снова напали за новогоднюю ёлку

Иногда у людей заблуждение, что футболисты их собственность. Некоторые фанаты «Ливерпуля» нагло указывают Салаху. Мохамед опубликовал семейное фото у ёлки, там уже больше 80 миллионов просмотров только в одной соцсети, а еще десяти миллионов в другой. Вингера атакуют с двух сторон. Уничтожают фанаты «красных», поскольку выдумали, будто это плохой знак. Ничего не выиграть, если у дочерей Салаха подарки под ёлкой?

Неправда. Мохамед публиковал фотографию с женой и старшей дочерью накануне победы «Ливерпуля» в АПЛ. Лигу чемпионов тоже выиграли после ёлки, а Салах даже забил «Тоттенхэму» в финале. Но раз фанаты выдумали, что фотография может «перечеркнуть сезон», то набрасываются на футболиста. Также Салаху достается от мусульман. При этом он никогда не говорит, что празднует Рождество, просто поздравляет с ним своих друзей.

А ёлка вообще отдельно. Европейские имамы не выгонят Мохамеда из мечети за новогоднее украшение. Заметно, что Салах, поскольку это мужчина с жестким нравом, троллит хейтеров. В этот раз у дочерей, жены и самого игрока были новогодние пижамы с надписью «Счастливого Рождества». Мохамед точно не любит, когда ему указывают. А вот за Зиданом почему-то не бегают, хотя у француза точно дома стояла новогодняя ёлка жены и сыновей.

При этом хвалят Бензема за молоко и финики во время великого поста. А у Карима обвинения в связях с несовершеннолетней. Вердикт суда о шантаже напарника Вальбуэна. У Бензема дети с разными женщинами, с которыми у Карима сложные отношения. Салах знает жену Мяги со школы, женщина всегда с покрытой головой на публике. Но Мохамед не хочет лишать дочерей Мекку и Каян чувства прекрасного новогоднего праздника с подарками.

Фанатам надо быть добрее. Фактически вингера «Ливерпуля» критикуют за то, что он хороший отец и любит прекрасные новогодние праздники, живя в Европе. История с фотографиями у ёлки прекрасно подчеркивает одну из негативных особенностей социальных сетей. Ссору могут начать на пустом месте. Салаха каждый год выписывают из мусульман, хотя благодаря ему в графстве Мерсисайд по данным полиции упал показатель исламофобии.

Социальные сети очень часто вредят футболистам

С начала 2010-х годов футболистов критикуют и штрафуют за сообщения в социальных сетях. Среди первых наказали форварда «Ливерпуля» Бабеля. Голландец опубликовал мем с арбитром Уэббом в форме «Манчестер Юнайтед». Шутку оценили в 10 тысяч фунтов стерлингов. Эшли Коул – защитник «Челси», назвал Футбольную Ассоциацию «кучкой *******», получил 90 тысяч фунтов штрафа. Румынский форвард Муту тоже погорел.

У форварда «Челси» была дисквалификация за употребление тяжелых наркотиков, а из сборной Румынии его позже выгоняли за мем, где представил тренера сборной мистером Бином. Уэйн Руни и Артуро Видаль извинялись перед личными спонсорами, когда публиковали посты с продукцией конкурирующих компаний – бутсы и телефоны. А вот аргентинцы уничтожили бывшего футболиста «Спартака» Маркуса Рохо за фото Эскобара.

Разозлить людей может любое сообщение, даже без намеков и оскорблений. Балотелли, когда играл за «Ливерпуль», написал: «МЮ… Лол». После этого полиции пришлось ловить расистов, которые угрожали Марио расправой. А Рио Фердинанд под конец карьеры получил 25 000 фунтов штрафа и дисквалификацию, когда в перепалке с читателем назвал его словом, которое на Карибах обозначает женщину очень древней профессии.

Но не все подобные истории комичные. Когда всплыла переписка хавбека Адама Джонсона с 15-летней, то футболист оказался в тюрьме. Бывший игрок сборной Англии отсидел три года вместо шести, но в тюрьме его резали и унижали. У игрока были офлайн контакты со школьницей, дело не только в переписке. Также пожалел об активности в Сети нападающий «Реала Вальядолид» Серхи Гвардиола. В молодости его подписала «Барселона».

И сразу выгнала. Фанаты нашли сообщения Серхи с издевками над Каталонией и его новым футбольным клубом. Антуана Гризманна уничтожили за грим под чернокожего. Фанат баскетбола не знал, что это оскорбительное поведение. А Бернарду Силва получил дисквалификацию, когда сравнил детское фото Бенджамена Менди с темнокожим героем рекламы шоколадных конфет. А вот Блез Матюиди получил нагоняй от собственной жены.

Чемпион мира опубликовал фотографию с супругой на день святого Валентина, но неудачно сделал скриншот с поисковика. На Матюиди набросились, что у него нет в телефоне фотографии собственной жены. Также многие молодые футболисты – Гарначо в МЮ, Окслейд-Чемберлен в «Арсенале», лайкали посты с критикой главных тренеров. Обычная история. А вот когда Винисиус опубликовал по ошибке порно, то посмеялись всем миром.

Уже поздно убеждать стать добрее к окружающим

И не поздно напомнить о вреде злых нападок в футболе. Публика становится радикальной. Отражение социальной и политической напряженности. Но не стоит следовать всем трендам без исключений. Каждому взрослому полезно не разливать желчь, даже если хочется. Можно пройти мимо пустой ссоры. Лучше похвалить в комментариях, чем жаловаться и ругать. Психиатры и психологи не советуют взрослым увлекаться виртуальным миром.

Гвардиола не заслужил ничего, кроме дельной критики, а Хосепу в последние недели написали много глупостей и гадостей. Футболисты после ошибок на поле не заслуживают угроз расправы и расистских комментариев. А Салах не заслужил порцию помоев за новогоднюю ёлку. Рождество в США празднует до 90 % людей, даже когда совсем не христиане. «Один дома», вкусный семейный ужин, красивая ёлка, подарки – крутой зимний праздник.

Не надо быть ханжами. Не стоит отказываться от рождественской песни на командном видео, как сделал Майкл Олисе. А вот кореец Ким активно помогал Кейну напевать «Jingle bells». Кстати, в соседней для защитника «Баварии» Японии празднуют Рождество, но для них это не религиозный праздник, а скорее вечер для романтического или семейного ужина. Причем часто заказывают себе гамбургеры с картошкой фри. Зимой всем хочется тепла.

Праздники теплые, приятные и вкусные. Каждый, кто оскорблял Салаха, показал себя с худшей стороны. Зато ещё раз убедились, насколько в футболе помешаны на суевериях. Выдумка, будто новогодняя ёлка определяет результаты «Ливерпуля» – логическая ошибка. После этого не значит вследствие этого. Но даже если известный человек опубликует пост с точкой, то на него набросятся с критикой: «Почему не запятая?» Было бы желание.

Придраться можно ко всему. Бывали случаи, когда футболист сам явно провоцировал. А Салаха критикуют зря, просто следует семейной традиции. Ёлка у него дома много лет подряд. Мохамед чтит обычаи страны, где египтянину платят миллионы фунтов в год. Это воспитанность. Надеемся, на Салахе не будут отыгрываться единоверцы при голосовании на «Золотой мяч 2025». Было бы глупо игнорировать форварда из-за новогодней ёлки.

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Все комментарии
протон
протон ответ Agamaga_05 (раскрыть)
вчера в 13:53, ред.
Я то согласен с Вами кое в чем. Но они отказываются, и живут счастливо кстати. Они думают о загробной жизни это их успокаивает.
Agamaga_05
Agamaga_05 ответ протон (раскрыть)
вчера в 13:14
Если по религии жить, то нужно будет отказаться от очень многого. Никто их этих противников НГ и ёлки не готов к такому. Ёлку не ставь, надгромный камень из мрамора не ставь, за могилами родных не ухаживай...
Меня их демагогия достаёт. Каждое слово - противоречие!
протон
протон ответ Agamaga_05 (раскрыть)
вчера в 12:13, ред.
По религиозным убеждениям это грех. Я и сам не пойму чего так вышло у пирамидного. Но тут еще есть тонкий нюанс какого течения он шиит или суннит или еще что. У шиитов вроде норм ставить если я не ошибаюсь. Может пирамидный ведет светский образ жизни ведь у нас в России многие мусульмане до сих пор отмечают этот вид праздника, 20 миллионов вроде в России , вон Татарстан как отмечает вроде ставят елочки итд.
arsenVS
arsenVS
27 декабря 2024 в 16:07
    пират Елизаветы
    пират Елизаветы
    26 декабря 2024 в 19:39
    нейтрально отношение по "празднике" новый год, 8 марта и т.лд, ибо считаю, это придумано и навязано теми, которые сейчас открыто насаждают лгбт и прочей мерзости.
    а вот честно, кайфую от характера и принципов Салаха.
    каждый год он выкладывает эти фотки с празднованием Рождества))) именно Рождества, а не нового года.
    и каждый год тонны людей его хэйтят за это.
    но Мо продолжает упорно это делать.
    осуждающим Салаха в соц.cетях не должно быть дела до личной жизни Салаха.
    Migelito
    Migelito ответ Agamaga_05 (раскрыть)
    26 декабря 2024 в 19:13
    И эти же люди кричат, что футбол вне политики. Вне политики, но в религии, видимо. Лицемеры
    Migelito
    Migelito ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
    26 декабря 2024 в 19:12
    Покрыта же, вон шапка) И на стадион она приходит всегда покрытая. Что что. а это соблюдается
    95-shishani-95
    95-shishani-95 ответ UncleZack (раскрыть)
    26 декабря 2024 в 17:21
    Дело не в Иисусе (Пророке Исе, мир Ему).
    Дело в том, что ёлка и этот праздник, они являются языческими. Христианство тоже к этому никакого отношения не имеет. Они тоже взяли это всё у язычников. Мы- мусульмане, очень любим и почитаем Иисуса (Пророка Ису, мир Ему). Но эти псевдопраздники не имеют никакого отношения к Нему. Так что, не путайте. В Исламе строго запрещено ставить ёлку и праздновать эти "праздники". И Салах должен знать это, если он мусульманин. Он очень знаменитый/известный человек, он не должен показывать такой плохой пример.
    Тут в посте пишут, что его жена покрытая. Где она покрытая? Даже на этом фото не покрыта. Деньги и слава испортили их.
    UncleZack
    UncleZack
    26 декабря 2024 в 16:19
    Для многих мусульман у которых елка на дому в первую очередь ассоциируют ее с Новым Годом а не с Иисусом(хотя негатив тоже не понятен ведь Иисус в Коране является пророком).
    Варвар7
    Варвар7
    26 декабря 2024 в 16:14
    Теплые, гармоничные отношения в семье , а главное счастливые глаза дочерей и их милые улыбки - наверняка заслоняют для Мо весь негатив!
    ᅠᅠ
    ᅠᅠ
    26 декабря 2024 в 16:11, ред.
    Хм. А с чего люди решили, что они как вид добрые? Человек хищник, а не травоядное. Вернее, всеядное, как медведь, с которым явно человек не захочет встретиться, в отличие от, скажем, коровы, которая больше размерами :)
    Социальная терпимость человека как вида исключительно в его высокой умственной организации. А так, вероятно, человек не особо добр. По крайней мере, те сто миллионов 🤔
    Agamaga_05
    Agamaga_05
    26 декабря 2024 в 15:43
    Салах правильно делает, что ставит ёлку.
    Если слушать тех, кто против нового года, то нужно жить в пещерном веке, ведь отказаться придётся не только от ёлки. Но об этом нельзя говорить, это другое.
    Сидеть на шее у государства можно, это дозволено Всевышним.
    Гость
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