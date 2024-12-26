На Салаха набросились хейтеры. Новогоднюю ёлку Мохамеда оценили свыше 100 миллионов человек

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26 декабря 2024, 15:06

Футболист не меняет традиции.

На Мохамеда снова напали за новогоднюю ёлку

Иногда у людей заблуждение, что футболисты их собственность. Некоторые фанаты «Ливерпуля» нагло указывают Салаху. Мохамед опубликовал семейное фото у ёлки, там уже больше 80 миллионов просмотров только в одной соцсети, а еще десяти миллионов в другой. Вингера атакуют с двух сторон. Уничтожают фанаты «красных», поскольку выдумали, будто это плохой знак. Ничего не выиграть, если у дочерей Салаха подарки под ёлкой?

Неправда. Мохамед публиковал фотографию с женой и старшей дочерью накануне победы «Ливерпуля» в АПЛ . Лигу чемпионов тоже выиграли после ёлки, а Салах даже забил «Тоттенхэму» в финале. Но раз фанаты выдумали, что фотография может «перечеркнуть сезон», то набрасываются на футболиста. Также Салаху достается от мусульман. При этом он никогда не говорит, что празднует Рождество, просто поздравляет с ним своих друзей.

А ёлка вообще отдельно. Европейские имамы не выгонят Мохамеда из мечети за новогоднее украшение. Заметно, что Салах, поскольку это мужчина с жестким нравом, троллит хейтеров. В этот раз у дочерей, жены и самого игрока были новогодние пижамы с надписью «Счастливого Рождества». Мохамед точно не любит, когда ему указывают. А вот за Зиданом почему-то не бегают, хотя у француза точно дома стояла новогодняя ёлка жены и сыновей.

При этом хвалят Бензема за молоко и финики во время великого поста. А у Карима обвинения в связях с несовершеннолетней. Вердикт суда о шантаже напарника Вальбуэна. У Бензема дети с разными женщинами, с которыми у Карима сложные отношения. Салах знает жену Мяги со школы, женщина всегда с покрытой головой на публике. Но Мохамед не хочет лишать дочерей Мекку и Каян чувства прекрасного новогоднего праздника с подарками.

Фанатам надо быть добрее. Фактически вингера «Ливерпуля» критикуют за то, что он хороший отец и любит прекрасные новогодние праздники, живя в Европе. История с фотографиями у ёлки прекрасно подчеркивает одну из негативных особенностей социальных сетей. Ссору могут начать на пустом месте. Салаха каждый год выписывают из мусульман, хотя благодаря ему в графстве Мерсисайд по данным полиции упал показатель исламофобии.

Социальные сети очень часто вредят футболистам

С начала 2010-х годов футболистов критикуют и штрафуют за сообщения в социальных сетях. Среди первых наказали форварда «Ливерпуля» Бабеля. Голландец опубликовал мем с арбитром Уэббом в форме «Манчестер Юнайтед». Шутку оценили в 10 тысяч фунтов стерлингов. Эшли Коул – защитник «Челси», назвал Футбольную Ассоциацию «кучкой *******», получил 90 тысяч фунтов штрафа. Румынский форвард Муту тоже погорел.

У форварда «Челси» была дисквалификация за употребление тяжелых наркотиков, а из сборной Румынии его позже выгоняли за мем, где представил тренера сборной мистером Бином. Уэйн Руни и Артуро Видаль извинялись перед личными спонсорами, когда публиковали посты с продукцией конкурирующих компаний – бутсы и телефоны. А вот аргентинцы уничтожили бывшего футболиста «Спартака» Маркуса Рохо за фото Эскобара.

Разозлить людей может любое сообщение, даже без намеков и оскорблений. Балотелли, когда играл за «Ливерпуль», написал: « МЮ … Лол». После этого полиции пришлось ловить расистов, которые угрожали Марио расправой. А Рио Фердинанд под конец карьеры получил 25 000 фунтов штрафа и дисквалификацию, когда в перепалке с читателем назвал его словом, которое на Карибах обозначает женщину очень древней профессии.

Но не все подобные истории комичные. Когда всплыла переписка хавбека Адама Джонсона с 15-летней, то футболист оказался в тюрьме. Бывший игрок сборной Англии отсидел три года вместо шести, но в тюрьме его резали и унижали. У игрока были офлайн контакты со школьницей, дело не только в переписке. Также пожалел об активности в Сети нападающий «Реала Вальядолид» Серхи Гвардиола. В молодости его подписала «Барселона».

И сразу выгнала. Фанаты нашли сообщения Серхи с издевками над Каталонией и его новым футбольным клубом. Антуана Гризманна уничтожили за грим под чернокожего. Фанат баскетбола не знал, что это оскорбительное поведение. А Бернарду Силва получил дисквалификацию, когда сравнил детское фото Бенджамена Менди с темнокожим героем рекламы шоколадных конфет. А вот Блез Матюиди получил нагоняй от собственной жены.

Чемпион мира опубликовал фотографию с супругой на день святого Валентина, но неудачно сделал скриншот с поисковика. На Матюиди набросились, что у него нет в телефоне фотографии собственной жены. Также многие молодые футболисты – Гарначо в МЮ , Окслейд-Чемберлен в «Арсенале», лайкали посты с критикой главных тренеров. Обычная история. А вот когда Винисиус опубликовал по ошибке порно, то посмеялись всем миром.

Уже поздно убеждать стать добрее к окружающим

И не поздно напомнить о вреде злых нападок в футболе. Публика становится радикальной. Отражение социальной и политической напряженности. Но не стоит следовать всем трендам без исключений. Каждому взрослому полезно не разливать желчь, даже если хочется. Можно пройти мимо пустой ссоры. Лучше похвалить в комментариях, чем жаловаться и ругать. Психиатры и психологи не советуют взрослым увлекаться виртуальным миром.

Гвардиола не заслужил ничего, кроме дельной критики, а Хосепу в последние недели написали много глупостей и гадостей. Футболисты после ошибок на поле не заслуживают угроз расправы и расистских комментариев. А Салах не заслужил порцию помоев за новогоднюю ёлку. Рождество в США празднует до 90 % людей, даже когда совсем не христиане. «Один дома», вкусный семейный ужин, красивая ёлка, подарки – крутой зимний праздник.

Не надо быть ханжами. Не стоит отказываться от рождественской песни на командном видео, как сделал Майкл Олисе. А вот кореец Ким активно помогал Кейну напевать «Jingle bells». Кстати, в соседней для защитника «Баварии» Японии празднуют Рождество, но для них это не религиозный праздник, а скорее вечер для романтического или семейного ужина. Причем часто заказывают себе гамбургеры с картошкой фри. Зимой всем хочется тепла.

Праздники теплые, приятные и вкусные. Каждый, кто оскорблял Салаха, показал себя с худшей стороны. Зато ещё раз убедились, насколько в футболе помешаны на суевериях. Выдумка, будто новогодняя ёлка определяет результаты «Ливерпуля» – логическая ошибка. После этого не значит вследствие этого. Но даже если известный человек опубликует пост с точкой, то на него набросятся с критикой: «Почему не запятая?» Было бы желание.

Придраться можно ко всему. Бывали случаи, когда футболист сам явно провоцировал. А Салаха критикуют зря, просто следует семейной традиции. Ёлка у него дома много лет подряд. Мохамед чтит обычаи страны, где египтянину платят миллионы фунтов в год. Это воспитанность. Надеемся, на Салахе не будут отыгрываться единоверцы при голосовании на «Золотой мяч 2025». Было бы глупо игнорировать форварда из-за новогодней ёлки.