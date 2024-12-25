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Абаскаль настаивает, что «Спартак» выехал на его багаже. Проверим теорию эмоционального испанца

25 декабря 2024, 16:40
Гильермо Абаскаль

Повторится история багажа Аленичева?

Абаскаль заявил о правах на новые успехи «Спартака»

Гильермо не назвать скромным тренером, как и ещё одного бывшего наставника «красно-белых» Тедеско. Но Абаскаль не настолько талантливый специалист, ему сборную Бельгии никто не доверит. Даже в «Гранаде» 35-летний наставник надолго не задержался. Абаскаля уволили 21 сентября после шести матчей во втором дивизионе. «Гранада» набрала всего шесть пунктов. Без него держатся на седьмой строчке. Зато у Гильермо появилось время поболтать о «Спартаке». Тренер считает, что победная серия – его заслуга:

Если честно, команда, которую мы видим сегодня, была полностью подготовлена и создана нами: прогресс Максименко, игра в четыре защитника, Олег Рябчук, Алексис Дуарте и Срджан Бабич, которых мы пригласили. Даниил Денисов, которого я продвинул в первую команду. Новым игроком является только Эсекьель Барко, но даже до его появления в команде мы вели переговоры с клубом о приобретении атакующего полузащитника, который может забивать восемь и более голов за сезон, чтобы быть полностью конкурентоспособными.

Дуарте на шестнадцатом месте по минутам в команде. Закрадываются сомнения, что Абаскаль смотрит поединки «Спартака» на постоянной основе. Парагваец не имеет прямого отношения к успехам «Спартака». Напарниками Бабича были разные футболисты по ходу сезона. Рябчук у Абаскаля играл ужасно, а Станкович много работал с левым латералем, чтобы Олег показал внятный футбол. Ещё и на фоне подписания ему конкурента Мангаша. А Денисова не назвать героем первой части сезона в составе «Спартака».

Сильный правый латераль по-прежнему нужен. Зато Абаскаль прав в части разговора о наследовании. Летом «Спартак» не подписал десяток игроков. Только Барко и Маркиньос из новичков наиграли по минутам на звание участников твердой основы. Но Гильермо забывает важную деталь. После 18 туров в прошлом сезоне «Спартака» Абаскаля отставал от лидера в таблице на 8 пунктов, набрали 30 очков, пропустили 24 мяча, забили 27 голов. А Станкович набрал на семь пунктов больше, ввязался в чемпионскую погоню.

По сравнению с прошлым годом «Спартак» пропустил на восемь голов меньше, невероятно большая разница на коротком отрезке. Также забили 36 голов вместо 27. Сейчас «Спартак» наравне с «Зенитом» по результативности. А год назад заметно отставали от самых активных в атаке команд. Так что Абаскаль зря заявил, что нынешний «Спартак» полностью подготовлен и создан его тренерским штабом. Будь в команде Абаскаля такие гении, они бы сейчас лидировали в таблице Сегунды, а «Севилья» мечтала о Гильермо.

Багаж Аленичева в итоге потопил «Спартак» Карреры

Багаж Аленичева стал одним из самых знаменитых мемов в истории РПЛ. Наставник, которого променяли на ассистента Карреру, возмущался в интервью примерно так, как сейчас Абаскаль. Только Аленичев настаивал, что у «Спартака» Карреры неправильный футбол. В итоге Массимо выиграл РПЛ, используя дальние удары и перекрывая разгромные поражения победами. О багаже Аленичева начали говорить, шутка прижилась. Егор Титов настаивает, что Аленичев помог Каррере подготовить «Спартак» к чемпионству.

Сам Массимо не спорит, что у слабого российского наставника были правильные решения. Но важно понять, почему такие люди, как Аленичев и Абаскаль, будут часто терпеть неудачи на посту главных тренеров. Слишком много эго и голых эмоций. Я – главная буква их алфавита. Азбуки вкуса им не хватает, поэтому тонкую наладку проводят последующие наставники. При этом не спорим, что на багаже Аленичева с существенными изменениями «Спартак» сумел добраться до единственного за два десятилетия титула.

Вот только Каррера не совладал позже с командой, где хватало Аленичевых. Дерзость, с которой Глушаков, Комбаров и компания подходили к футбольной работе, угробила «Спартак». Высокомерные добиваются успехов в футболе, но у них чередуются приступы эгоизма, как у молодого Моуриньо, с днями и месяцами тяжелой работы с закрытым ртом. У Абаскаля не было такой четкой позиционной атаки. Не было грамотного перехода к обороне. Его «Спартак» финишировал на пятой строчке, но уже без Гильермо.

Станкович добился персонального прогресса футболистов

Фанаты «Спартака» не откажутся, если «багаж Абаскаля», хотя в этот раз это снова шутливое обозначение, станет предвестником большого успеха и титула в РПЛ. Вот только Станкович, хотя серб тоже эмоциональный человек, смотрится солиднее. Деяну проще, поскольку победитель Лиги чемпионов имеет авторитет, который ноунейм из Испании должен был завоевать в команде, где были люди примерно его возраста. Станковича воспринимают как наставника с титулами и опытом.

Таким и является. Деян сделал сильнее игру Максименко, Бабича, Рябчука, Умярова и Угальде. Барко тоже не всегда был лидером в составе клуба «Ривер Плейт». С аргентинским плеймейкером тренер «Спартака» провел большую работу. Пришел в себя после трагедии в семье Маркиньос – его отец разбился на мотоцикле. Бонгонда к концу года начал попадать в ворота, хотя до этого собрал много нереализованных моментов. Успех форварда Угальде тоже никак не связан с «багажом Абаскаля».

Костариканец не мог забить под руководством Гильерме в РПЛ, раскрылся после появления Барко. Трансфер был требованием Станковича. Сейчас даже Умяров играет иначе. А хавбек Мартинс проснулся, поскольку хочет найти интересный новый клуб. Глупо начинать серьезный разговор, что Абаскаль создал этот «Спартак». Также самодовольное заявление можно развернуть против испанского тренера. Если наставник такой сильный, почему его «Спартак» не стал чемпионом?

Многие тренеры «Спартака» становятся страшно мудрыми после отставок. Но если оценивать работу испанца жестко, то Абаскалю хватило ума взять Промеса на сборы в страну, где Квинси легко мог попасть в тюрьму, ведь есть соглашение об экстрадиции. Даже без бегства с места ДТП голландец рисковал. Также Абаскаль не сумел найти общий язык с Джикией, капитаном «Спартака». И Соболева настроился на уход. Не знаем, что ждёт Станковича весной, но серб пока намного мудрее.

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Все комментарии
happy 50
happy 50
26 декабря 2024 в 07:01
,Безусловно сравнивать Станковича и Абьаскаля смешно. Станкович уже становился чемпионом с Ференцварошем.Станкович научил Спартак играть в обороне. Болельщикам Спартака не стыдно за игру в обороне. Серб привел в чувства Максименко . Безусловно есть у него тренерское мастерство и ему надо идти дальше для дальнейшего прогресса,пока его не проглотил Спартак. Спартачи ненасытные . Сегодня тебя на руках носят,завтра при первой неудаче обзывают физруком.
Андрей Рудаков
Андрей Рудаков ответ ssspartak (раскрыть)
25 декабря 2024 в 23:47
Подумав,поймал себя на мысли,что ваше мнение не лишено логики и это тоже часть того,что Спартак сейчас в призах...это действительно опыт и главное не наступать опять и снова на тот же садовый инструмент
Сколот
Сколот
25 декабря 2024 в 21:50
Гвардиола тоже в Сити на багаже Пеллегрини хорошо развернулся. Но через 8 лет багаж закончился.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Joseph Dredd (раскрыть)
25 декабря 2024 в 19:59
Остап Бендер в своем деле гений, т.к. 10 баллов. Абаскаль в своем деле 0, причем полный 0
Шуnя771
Шуnя771
25 декабря 2024 в 19:21
Большинство рыжих - нагловатые...)
Joseph Dredd
Joseph Dredd ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
25 декабря 2024 в 19:05
Как Вы бы его оценили по шкале от десяти в плане соответствия таланту и мастерству того легендарного персонажа в его деле?
ssspartak
ssspartak
25 декабря 2024 в 19:01
Кидайте в меня вонючими тряпками: Абаскаль прав. Но есть нюанс. Игроки это живые люди, у них работает память, внимание, эмоции и это всё откладывается на их физической форме и на том, что они показывают на поле. Даже если методика и деятельность Абаскаля были отрицательными, то игроки получив такой отрицательный опыт теперь знают "как делать не надо".
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
25 декабря 2024 в 18:42
Оказывается Остапы Бендеры и рыжими бывают и в Испании водятся.
lotsman
lotsman
25 декабря 2024 в 17:26
Абаскаль заявляет себя создателем нынешнего Спартака. Создать команду мало, надо в команде ещё настрой победителей создать. А у Абаскаля это не получилось. Это получилось у Станковича. Станкович вернул Спартаку спартаковский стиль игры. У Спартака появилась цель, чемпионство. К сожалению сейчас у нас, в нашем футболе, цель ограничивается чемпионством РПЛ. Дальше стена. И у этой стены может забуксовать весь наш футбол. Это уже не футбольная стена и пробить её командам не под силу, к сожалению.
Варвар7
Варвар7
25 декабря 2024 в 16:51, ред.
Вот же "клещ" ну ни как не отцепится . По ходу весь "свой багаж" в Спартаке оставил - не даром "налегке" из Гранады моментально вылетел . А всё до банальности просто - Абаскаль набивает себе цену , привлекая внимание , ждёт может кто ещё клюнет...)
Гость
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