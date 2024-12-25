Абаскаль настаивает, что «Спартак» выехал на его багаже. Проверим теорию эмоционального испанца

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25 декабря 2024, 16:40

Повторится история багажа Аленичева?

Абаскаль заявил о правах на новые успехи «Спартака»

Гильермо не назвать скромным тренером, как и ещё одного бывшего наставника «красно-белых» Тедеско. Но Абаскаль не настолько талантливый специалист, ему сборную Бельгии никто не доверит. Даже в «Гранаде» 35-летний наставник надолго не задержался. Абаскаля уволили 21 сентября после шести матчей во втором дивизионе. «Гранада» набрала всего шесть пунктов. Без него держатся на седьмой строчке. Зато у Гильермо появилось время поболтать о «Спартаке». Тренер считает, что победная серия – его заслуга:

Если честно, команда, которую мы видим сегодня, была полностью подготовлена и создана нами: прогресс Максименко, игра в четыре защитника, Олег Рябчук, Алексис Дуарте и Срджан Бабич, которых мы пригласили. Даниил Денисов, которого я продвинул в первую команду. Новым игроком является только Эсекьель Барко, но даже до его появления в команде мы вели переговоры с клубом о приобретении атакующего полузащитника, который может забивать восемь и более голов за сезон, чтобы быть полностью конкурентоспособными.

Дуарте на шестнадцатом месте по минутам в команде. Закрадываются сомнения, что Абаскаль смотрит поединки «Спартака» на постоянной основе. Парагваец не имеет прямого отношения к успехам «Спартака». Напарниками Бабича были разные футболисты по ходу сезона. Рябчук у Абаскаля играл ужасно, а Станкович много работал с левым латералем, чтобы Олег показал внятный футбол. Ещё и на фоне подписания ему конкурента Мангаша. А Денисова не назвать героем первой части сезона в составе «Спартака».

Сильный правый латераль по-прежнему нужен. Зато Абаскаль прав в части разговора о наследовании. Летом «Спартак» не подписал десяток игроков. Только Барко и Маркиньос из новичков наиграли по минутам на звание участников твердой основы. Но Гильермо забывает важную деталь. После 18 туров в прошлом сезоне «Спартака» Абаскаля отставал от лидера в таблице на 8 пунктов, набрали 30 очков, пропустили 24 мяча, забили 27 голов. А Станкович набрал на семь пунктов больше, ввязался в чемпионскую погоню.

По сравнению с прошлым годом «Спартак» пропустил на восемь голов меньше, невероятно большая разница на коротком отрезке. Также забили 36 голов вместо 27. Сейчас «Спартак» наравне с «Зенитом» по результативности. А год назад заметно отставали от самых активных в атаке команд. Так что Абаскаль зря заявил, что нынешний «Спартак» полностью подготовлен и создан его тренерским штабом. Будь в команде Абаскаля такие гении, они бы сейчас лидировали в таблице Сегунды, а «Севилья» мечтала о Гильермо.

Багаж Аленичева в итоге потопил «Спартак» Карреры

Багаж Аленичева стал одним из самых знаменитых мемов в истории РПЛ . Наставник, которого променяли на ассистента Карреру, возмущался в интервью примерно так, как сейчас Абаскаль. Только Аленичев настаивал, что у «Спартака» Карреры неправильный футбол. В итоге Массимо выиграл РПЛ , используя дальние удары и перекрывая разгромные поражения победами. О багаже Аленичева начали говорить, шутка прижилась. Егор Титов настаивает, что Аленичев помог Каррере подготовить «Спартак» к чемпионству.

Сам Массимо не спорит, что у слабого российского наставника были правильные решения. Но важно понять, почему такие люди, как Аленичев и Абаскаль, будут часто терпеть неудачи на посту главных тренеров. Слишком много эго и голых эмоций. Я – главная буква их алфавита. Азбуки вкуса им не хватает, поэтому тонкую наладку проводят последующие наставники. При этом не спорим, что на багаже Аленичева с существенными изменениями «Спартак» сумел добраться до единственного за два десятилетия титула.

Вот только Каррера не совладал позже с командой, где хватало Аленичевых. Дерзость, с которой Глушаков, Комбаров и компания подходили к футбольной работе, угробила «Спартак». Высокомерные добиваются успехов в футболе, но у них чередуются приступы эгоизма, как у молодого Моуриньо, с днями и месяцами тяжелой работы с закрытым ртом. У Абаскаля не было такой четкой позиционной атаки. Не было грамотного перехода к обороне. Его «Спартак» финишировал на пятой строчке, но уже без Гильермо.

Станкович добился персонального прогресса футболистов

Фанаты «Спартака» не откажутся, если «багаж Абаскаля», хотя в этот раз это снова шутливое обозначение, станет предвестником большого успеха и титула в РПЛ . Вот только Станкович, хотя серб тоже эмоциональный человек, смотрится солиднее. Деяну проще, поскольку победитель Лиги чемпионов имеет авторитет, который ноунейм из Испании должен был завоевать в команде, где были люди примерно его возраста. Станковича воспринимают как наставника с титулами и опытом.

Таким и является. Деян сделал сильнее игру Максименко, Бабича, Рябчука, Умярова и Угальде. Барко тоже не всегда был лидером в составе клуба «Ривер Плейт». С аргентинским плеймейкером тренер «Спартака» провел большую работу. Пришел в себя после трагедии в семье Маркиньос – его отец разбился на мотоцикле. Бонгонда к концу года начал попадать в ворота, хотя до этого собрал много нереализованных моментов. Успех форварда Угальде тоже никак не связан с «багажом Абаскаля».

Костариканец не мог забить под руководством Гильерме в РПЛ , раскрылся после появления Барко. Трансфер был требованием Станковича. Сейчас даже Умяров играет иначе. А хавбек Мартинс проснулся, поскольку хочет найти интересный новый клуб. Глупо начинать серьезный разговор, что Абаскаль создал этот «Спартак». Также самодовольное заявление можно развернуть против испанского тренера. Если наставник такой сильный, почему его «Спартак» не стал чемпионом?