Гвардиола запросил опасных новичков. Судьба «Манчестер Сити» зависит от зимних трансферов

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вчера, 14:05

Кандидаты на важные позиции.

Легко назвать слабые места в заявке чемпионов Англии. Ищут быстрого центрального защитника. Нужен резервист на позицию Родри. Особенно с учетом, что только испанец знает, на какой стадии его переговоры с «Реалом». Также Гвардиола хочет получить второго форварда с оттяжкой на фланги, вингеры его разочаровали. Зимнее трансферное окно станет первым серьезным испытанием для Уго Вианы. В конце сезона «Манчестер Сити» покинет директор Бегиристайн. Друг Гвардиолы настаивает, что давно хочет уйти на пенсию. Но это лишь часть правды. Скорее всего, решение Чики подвязано под разбирательство о 130 нарушениях. Директора «Манчестер Сити» могут получить персональные дисквалификации за участие в финансовых схемах клуба. Поэтому взяли молодого Виану. Официально стартует летом, но Бегиристайн вводит в курс дел, вместе отбирают новичков для Гвардиолы.

В центре защиты поверили молодому узбеку

Умные скауты открывают для себя и ведущих клубов Европы новые рынки. «Брентфорд», где умеют найти талантливого мальчишку раньше, чем сделают ставку гранды, забрали 19-летнего Уринбоева, невысокого вингера из школы «Пахтакора». Понятно, что в таком возрасте сложно заиграть на высоком уровне в АПЛ , новичок не появляется в первой команде. Зато его, как и Файзуллаева из ЦСКА , прекрасно знают европейские скауты. «Армейца» тоже хвалили, хотя в конце прошлого года выступил слабо. Вернутся к его кандидатуре следующим летом. А вот Абдукодир Хусанов на коне. Узбекский центральный защитник в прошлом году попал в «Ланс». Двадцатилетнего мальчишку считает талантливым Жорже Мендеш. Португальца, который раньше представлял интересы Криштиану Роналду, тяжело назвать агентом с хорошим футбольным вкусом. Причина критики – всегда хочет заработать для себя, никогда не думает об интересах клиентов. Хусанов хочет оказаться в «Манчестер Сити». Но сможет ли агрессивный и крепкий защитник без опыта заиграть в основе команды, которая потеряла свежесть и тактические ориентиры? «Ланс» мало пропускает, а Хусанов прекрасно играет в пас на уровне Лиги 1. Но если надо заиграть без раскачки, то может допустить ошибки. В «Лансе» узбека страхует феноменальный голкипер Самба, команда в основном использует тройку защитников. «Горожане» переходят на такую схему, но это гибридное построение для атаки. Желаем узбеку успехов в АПЛ , но агент, который помогает его официальным представителям, устроил аукцион. Прошлым летом пытались продать контракт Хусанова в «Наполи» и «Ювентус», но итальянцев отпугнул ценник – 25 млн евро.

Ключевого новичка подбирают в середину поля

Можно играть без ярко выраженного опорного полузащитника. Но проще, когда волнорез на поле. Родри это наглядно демонстрировал на протяжении многих лет. Испанец травмирован, без него нужен свежий взгляд на переход между линиями. Гюндоган и Ковачич не справились. Центрального защитника на эту позицию Гвардиола не переместил. Недавно вели переговоры с чемпионом Европы Субименди. Испанец не передумал за полгода. Ему не нравится английский климат. Отказал «Ливерпулю» и «Манчестер Сити». В «Реале Сосьедад» Субименди в центре внимания, а в АПЛ мог стать временной подменой Родри. А вот бразилец Эдерсон из «Аталанты» вряд ли упустит возможность поиграть за команду Гвардиолы. В Бергамо классно. Но если человек недавно представлял «Салернитану», а теперь может представлять гранд АПЛ , то надо пользоваться возможностью. В основе «Манчестер Сити» увидят двух Эдерсонов. Вратарь подумывает об отъезде в Саудовскую Аравию, а его соотечественник из центра поля хочет поучиться у Гвардиолы. Хосеп может многое дать цепкому футболисту. Видно, что Виана подбирает игроков с мотивацией. Не пошли за адаптированными к АПЛ людьми. Хотя видна ещё одна причина. «Ньюкасл» отказывается отдавать бразильца Бруно, а «Брайтон» хочет полцарства за камерунца Нума. Эдерсон морально готов к борьбе за место под солнцем, когда вернется Родри. А вот игроки «сорок» и «чаек» ждут, чтобы испанец ушел. Вот тогда начнут переговоры.

Нападение «Сити» хочет оживить сенсация сезона

В тройке лучших футболистов элитных лиг по средним оценкам Кейн и два египтянина. Салах из «Ливерпуля» забил 17 мячей и сделал 13 ассистов в АПЛ . А его коллега Мармуш из «Айнтрахта» собрал 13 голов и сделал 7 результативных передач в Бундеслиге. В шикарной форме. «Манчестер Сити» ведет активные переговоры с 25-летним форвардом. Омар умеет играть в связке с другими нападающими. Были поединки на флангах. Не раз появлялся на острие, откатываясь в глубину. Мармуш делает то, что не получается сейчас у Холанда, Грилиша и Доку. После потери Хулиана Альвареса, который оказался более важным для структуры игры «Манчестер Сити», чем думали, потеряли скоростные позиционные атаки. Быстрый Мармуш может добавить ходы, на которые Де Брюйне не способен из-за старения, а Фоден из-за плохой формы. Бернарду Силву не забыли, но португалец не радует так часто, как египтянин из Бундеслиги. Омар Мармуш мотивирован показать себя на новом уровне. Ценник у него высокий, 50-60 млн евро, как у Эдерсона. Но это не старые футболисты с контрактами на несколько лет. Разумеется, если Виане нужны новички в хорошей форме, придется раскошелиться. Существует опасение, что Мармуш не создан для работы на самом высоком уровне, но не проверишь – не узнаешь.

Особенность потенциальных сделок – предлагают свежую кровь. Когда наберут форму и полечатся ключевые игроки, Хусанов, Эдерсон и Мармуш станут лишь джокерами. Может повториться трагедия Филлипса, но «горожанам» нужны новички с агрессивным, смелым и четким футболом. Хотя узбек моложе, чем бразилец и египтянин, тройка словно из одного трансферного пакета. Гвардиола видит, что его команда потеряла резкость. Ставит на ребят, которые бегут. Хусанов в «Лансе» разогнался до 37 километров в час. Мармуш среди главных героев первой части сезона. Цели подобраны со вкусом, но в январе непросто заполучить футболистов в классной форме. Переговоры будут сложными.