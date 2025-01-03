«Интер» – в шаге от трофея. Перформанс трансферной цели МЮ не оставил шансов «Аталанте»

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вчера, 10:07

Топ-матч в Саудовской Аравии.

Лидерам бергамасков нужен отдых

«Аталанта» как финалист Кубка Италии отправилась на Ближний Восток, чтобы сразиться за Суперкубок страны. При этом бергамаскам тяжелее, чем конкурентам. Прямо сейчас они в чемпионской гонке – но если «Интер» к ней привык, то у банды Гасперини нет ни опыта, ни качественной ротации. Последние матчи 2024 года складывались тяжело. Дома с «Эмполи» упустили преимущество в два мяча – на 86-й минуте спас Шарль де Кетеларе (забил победный). Потом на выезде потеряли очки с «Лацио»

Так что даже неудивительно, что на полуфинал Суперкубка Джан Пьеро Гасперини решил устроить ротацию. Многие из костяка «Аталанты» остались в запасе – Эдерсон, Берат Джимсити, лидеры атаки Шарль де Кетеларе и Адемола Лукман. Также сильно не хватало Матео Ретеги. Внезапно раскрывшийся форвард получил травму в игре с «Эмполи» и с тех пор не появлялся на поле. Всё это должно было сказаться на игре бергамасков – тем более при владении мячом, в завершении.

У «Интера» есть противоядие от прессинга «Аталанты»

Гасперини, несмотря на кадровые изменения, не стал отходить от привычного плана, козырь у «Аталанты» был всё тот же – активный персональный прессинг. Отрезками команда даже закрывала «нерадзурри» на своей половины – мяч тогда двигался только между центрбеками и вратарём. Миланцам по максимуму затрудняли выход из-под давления. Но не было ощущения, что оно приводит «Интер» в панику.

Миланцы уже не раз доказали, что умеют противостоять плану Гасперини. В двух последних матчах команда Индзаги громила бергамасков, общий счёт – 8:0 (и сейчас – ещё один «сухарь»). «Интер» буквально заточен на то, чтобы разбивать такие команды. Вертикальный футбол, состоящий из быстрых атак, идеально накладывается на агрессивный прессинг «Аталанты». «Нерадзурри» было достаточно найти момент, чтобы разжать пружину – и они тут же оказывались с мячом у чужой штрафной. Весомую роль опять сыграл Зоммер – вратарь отдавал радиоуправляемые передачи на любую дистанцию даже под давлением. В каждой линии поддерживали высокий темп атак. У «нерадзуррри» просто не было проблем из-за прессинга бергамасков, потому что они перебрасывали это давление.

Бенефис Думфриса

Идеальный футбол для Индзаги – это реактивные атаки и голы одного латераля с передачи другого. «Нерадзурри» точно поймали кураж – за последние пять игр не пропустили ни разу, сами же забили 15 мячей. Игру с «Лацио» вообще можно разбирать как конспект по системе Симоне (тогда тоже феерили крайние защитники). Вчерашний поединок тоже можно считать таким.

Победу «Интеру» принёс правый латераль Дензел Думфрис. 28-летний латераль проводит четвёртый сезон в Италии и постоянно привлекает внимание других грандов. В последние годы за голландцем пристально следит МЮ . Это даже сказывалось на переговорах с «Интером» по новому контракту. Но последние месяцы показывают, что беспокоиться не о чем – здесь Дензел как дома. Футболист может бороться за трофеи, команда сильна и в еврокубках. И в таком топе Думфрис – лидер. «Аталанте» он забил дважды. Сначала в падении после углового, затем подстроился под мяч и пробил в касание из-за пределов штрафной.

Заход на требл

Сейчас уже можно сказать точно – «Интер» вернулся в форму и готов бороться за трофеи. Последние игры – огонь. У тренера тоже только точечные нарекания – вот, что он отмечает по итогам победы над бергамасками:

Мы были очень хороши. Мы проявили себя как отличная команда в обоих таймах. Мы были сосредоточены и играли технично. Во втором тайме мы должны были сделать счет 3:0, но я должен поздравить ребят. Мы провели отличную игру, и я очень доволен. В этих матчах никогда не бывает легко, но игроки продемонстрировал целеустремленность. Выходить на поле каждые 3-4 дня с перерывами на переезды непросто, но мы превзошли все ожидания.

«Нерадзурри» выигрывают матч за матчем, пока конкуренты допускают ошибки. В таблице Серии А «Интер» – в балле от «Наполи» и «Аталанты». При этом соперники сыграли на матч больше. Шестое место в таблице ЛЧ не так впечатляет – но для команды настоящая борьба начнётся только в плей-офф. В Кубке и Суперкубке Италии дела тоже ладятся. Пока у «Интера» отличные шансы выбить требл или даже квадрупл.

Гасперини правильно расставил приоритеты

Менеджер «Аталанты», проиграв «Интеру», убеждает, что команда не воспринимала Суперкубок как второсортный турнир:

Мы не пренебрегали этим турниром, старались выиграть матч. Чтобы побеждать в таких матчах, нужно совершать немного меньше ошибок.

Лукман и де Кетеларе [не вышли в старте], потому что не могут играть 50 матчей по 90 минут. Все остальные – игроки основного состава.