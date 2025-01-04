«Ювентус» драматично потерял шанс на трофей. У нового тренера Мотты копятся проблемы

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вчера, 11:38

Непростая перестройка.

Результаты отражают уровень и сырость состава

Бывшего хавбека «Барселоны» и «Интера» в Турине иногда называют молодой версией Аллегри. Массимилиано упрекали в скучном подходе. Новый наставник, который в «Болонье» демонстрировал тактические чудеса, в Турине проиграл всего 2 из 26 поединков. Вот только алмаз с примесями. По ходу этой серии у «Ювентуса» сразу 13 ничьих. В ночь на субботу туринский клуб сыграл против «Милана» в полуфинале Суперкубка Италии. Новый тренер «россонери» Консейсау победил команду своего сына Франсишку и его неуступчивого наставника.

Мотта может оправдать результаты уровнем состава нынешнего «Ювентуса»? Десять лет назад за итальянцев играли Буффон, Барцальи, Бонуччи, Кьеллини, Эвра, Маркизио, Пирло и Погба. В атаке были Тевес, Манджукич и Мората. Понятно, что с таким набором футболистов получалось выходить в финалы Лиги чемпионов, пускай «Ювентус» их по плохой традиции времён Андреа Аньелли проигрывал. Но теперь у них есть голкипер Ди Грегорио, который в прошлом сезоне представлял скромную «Монцу». В защите Гатти и Калулу, в центре поля наследник Тюрама.

В атаке, кроме сына Консейсау, юный Йилдыз, на классную игру которого Пол Скоулз отреагировал вопросом, который культурно можно воссоздать как: «Кто это, к чёрту, такой?» Понятно, что все знают Влаховича. Сербский форвард давно на радарах богатых клубов. Но если зимой Душана переманят в АПЛ , то «Ювентус» лишится одного из самых известных широкому кругу зрителей футболиста. Мотта работает с сыновьями известных игроков, ведь есть ещё наследник Джорджа Веа. Но у него слишком много футболистов не старше 24 лет, излишне молодой состав.

Иначе быть не может? Вряд ли клан Элканнов, который приказывает клану Аньелли из США , позволит «Ювентусу» напортачить с финансами в стиле «Барселоны». Хватило дисквалификации в еврокубках. В Турине не будут полагаться на нового Моджи и не дадут другим директорам заработать себе дисквалификации. Мотта привязан к реальности, в которой для начала учит молодых футболистов не проигрывать. Вот только одержимость отсутствием поражений сыграла злую шутку с «Ювентусом». Эти ребята умеют побеждать, но привязали себя к вредным ничьим.

Туринцы допускают ошибки в борьбе за трофеи

Нет ничего плохого в ничьих против «Ромы», «Наполи» и «Интера». Даже мировая 1:1 против «Лилля» в гостях это неплохой результат для «Ювентуса». В еврокубках важно выйти в плей-офф и получить удачный жребий. Но вот ничьи против «Эмполи», «Кальяри», «Венеции» и «Лечче» отбросили Мотту в таблице. Набрав на восемь пунктов больше в матчах против скромных соперников, трое из которых ведут прямую борьбу за выживание, «Ювентус» мог сравняться по очкам с «Интером». А это автоматически борьба за чемпионство.

Скудетто нужно, невзирая на нехватку опыта. Только кубками можно возродить великий клуб. Аллегри год назад не побеждал с Рабьо, Данило, Кьезой, Щесны, Костичем, Сандро и Ругани. У них намного больше опыта, чем у игроков основы Мотты. Но ветераны не нужны главному тренеру. В заявке остался Данило. Однако на днях Мотта прямо сказал – бразильца выставили на трансфер, и это решение во благо всех сторон сделки. Бесплатно универсального защитника не отпустят, требуют компенсацию. Видно, что в Турине считают каждый евро.

Мотта понимал, что ему не позволят подписать невероятных опытных мастеров, которые с первого дня покажут класс. А центральная задача – угнаться за «Интером». В очном поединке против миланцев устроили ничью 4:4. Перестрелка в стиле Дикого Запада показывает перспективность «Ювентуса». Могут в матче против организованного дракона, которым управляет умный Индзаги, показать эмоции. Проигрывали 4:2, но Йилдыз сделал дубль в концовке матча. «Ювентус» ошибается, но учится отвечать ударом на удар. А после этого разочаровывает.

Молодость футболистов одновременно помогает и вредит команде Мотты. Их не нужно дважды просить неожиданно включиться. Но «Ювентус» не всегда контролирует ход матча. Например, исторических врагов из «Фиорентины» дома обыгрывали 2:1 до последних минут. А потом пропустили. Причём оба гола «фиалок» создал бывший игрок «Ювентуса» Кин. Мотта и его футболисты должны разделять ответственность за отставание от «Аталанты» и «Наполи» на 9 пунктов в Серии А. При этом с глазу на глаз могут набрать очки со всеми в Италии.

«Ювентус» дорос до разовой победы над Гвардиолой

Хотя команда не изменилась, когда дома обыграла «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов, такие поединки важны. Ещё Мотта не проиграл «Астон Вилле» на выезде. Обыграл ПСВ и «РБ Лейпциг». Первое поражение в сезоне Тиаго получил в матче против «Штутгарта». Ещё один пример глупого исхода. «Ювентус» отбивался от атак немцев. В концовке Данило получил две жёлтые карточки за четыре минуты, а затем «швабы» забили победный гостевой гол. Скорее всего, туринцы выйдут в плей-офф Лиги чемпионов. Выше ПСЖ , «Реала» и «Манчестер Сити» в таблице.

Но впереди поединки против «Брюгге» и «Бенфики». Ровно такие соперники, как не любит Мотта. Подобные оппоненты могут отобрать у «Ювентуса» очки. Вчера против «Милана» тоже увидели классический для туринцев сценарий. Умница Йилдыз мощно пробил в верхний угол, у голкипера Меньяна не было шансов. Но затем Локателли глупо заработал пенальти для Пулишича, а завершился полуфинал Суперкубка Италии невероятно нелепым автоголом. Был прострел с правого фланга, центральный защитник Гатти подставился под мяч и забил в свои ворота.

«Ювентус» и «Милан» провели средний матч. Консейсау не смог за парочку тренировок изменить игру «россонери». Поединок не получился зрелищным. Но «Ювентус» снова старался не проиграть, а это опасный подход. «Милану» вручили два гола за пять минут. Теперь Консейсау сыграет в финале против «Интера», миланское дерби в борьбе за трофей. А Мотта с таким подходом может остаться без кубков, ведь в борьбе за Скудетто ему нужен кризис конкурентов и невероятный яркий рывок результатов от откровенно сырой по игре и составу команды.

Клуб из Турина, если смотреть на отрезки в его игре, вызывает симпатию. Хотя парни молодые, умеют терпеть, ведь не дали «Манчестер Сити» развернуться. При этом старческий подход не срабатывает, поскольку нет класса. Хотя Локателли чемпион Европы и ему 26 лет, что много для состава Мотты, Мануэль не второй Пирло. Андреа вряд ли атаковал бы соперника на углу штрафной площади, когда тот развернут от ворот Ди Грегорио. А Локателли привёз пенальти, обеспечив «Милану» путь к победе. Мотте нужны игроки с опытом и лидерскими качествами.