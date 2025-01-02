У Руни, Джеррарда и Лэмпарда нет оправданий после проколов. Английские тренеры среди худших в мире

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02 января 2025, 19:43

Ужасное молодое поколение.

Английские тренеры не оправдывают ожиданий

В двадцати клубах АПЛ лишь два английских тренера. Эдди Хау работает на «Ньюкасл». Экс-защитник «Борнмута», провинциальный футболист. А Шон Дайч – легенда «Честерфилда», тоже защитник, не хватавший звёзд с небес, возглавляет «Эвертон». Фаворитов не тренируют англичане. Национальную сборную отдали немцу Тухелю. Саутгейта на днях посвятили в рыцари, что вызвало волну критики в Англии. Стоило ли награждать вечного неудачника за проигранные финалы Евро и неудачные выступления на ЧМ ? Многие эксперты и фанаты настаивают, что Гарет испортил золотые годы очередного сильного поколения футболистов. Имена были громкими, работал Саутгейт долго, а главного успеха не добился. Даже Лигу наций не выиграли.

А если говорить о бывших звездах «Трёх львов» вроде Руни, Лэмпарда и Джеррарда, то их результаты как тренеров ещё хуже. Аутсайдером смотрится Уэйн. В последний день года Руни выгнали из клуба «Плимут Аргайл». Бывший форвард сборной Англии и «Манчестер Юнайтед» выиграл всего 5 из 25 матчей в «Плимуте». В «Бирмингеме» у наставника 2 победы в 15 матчах. В «Дерби» дела шли чуть лучше, но в целом репутация тренера Руни на дне. Как у Лэмпарда и Джеррарда. Стивен после «Астон Виллы» работает в Саудовской Аравии. Без него клуб из Бирмингема под руководством опытного испанца Эмери вышел в Лигу чемпионов и обыгрывал «Баварию». Лэмпард не сумел успешно вернуться в «Челси», Мареска работает лучше.

Легендарных игроков топит низкая концентрация

Первая проблема английских тренеров с именем в футболе до этого – самоуверенность. Руни и Лэмпард, Джеррард и Невилл считают, что знают о футболе всё. А всем надо учиться. Даже Гвардиола пытается догнать тренды, от которых отстал, пока Артета учил «Арсенал» забивать без позиционных атак, а «Ливерпуль» Слота перестроился на интересный прессинг, позволяющий экономить силы. Вторая беда – звезды АПЛ начала века слишком богатые. Даже если взять иностранца наподобие Анри, то у него горы денег. Поэтому Тьерри тяжело остаться голодным к знаниям в футболе в роли тренера. Руни купил себе особняк за 23.5 млн фунтов с бункером. Какой из него голодный молодой наставник?

Слишком зависимы от роскоши и комфорта. У Оуэна, последнего английского обладателя «Золотого мяча» и экс-форварда «Ливерпуля», дома конюшня. Пользовался частным вертолетом. У Майкла дикие футбольные оценки, но ему хватило ума не соваться в ремесло, где у такого человека нет шансов. Не хочется допускать, будто англичанам не хватает футбольного интеллекта. Но если суммировать повадки хулиганов, которые заработали много денег, с полным нежеланием учиться, то на выходе получается нулевая концентрация. Не только Руни можно смело назвать бездарным наставником. Сомневаемся, что из Уокера и Стерлинга получатся выдающиеся главные тренеры через пару сезонов.

А Кейну вряд ли станет интересной работа главным тренером. Хотя форвард «Баварии» уникальный английский игрок. Не ищет проблемы с женой походами налево и умеет себя вести. Но мягкому Кейну может не хватить жесткости, чтобы стать успешным главным тренером. Сомневаемся, что человека с тихим голосом и жеваной дикцией будут слушать высокомерные футболисты грандов АПЛ . А кто ярче как личность, тот получает по голове в тренерском деле в стиле Невилла. В «Валенсии» не забыли, как доверились Гари. У англичанина всего 3 победы в 16 матчах, а «Барселона» разнесла «Лос Чес» 7:0. Невилла взяли по блату, мучитель и владелец «Валенсии» Питер Лим – его давний знакомый.

Англичан готовили великие наставники и менторы

Не помогло. Идеальным примером служит «Манчестер Юнайтед». Хотя сэр Алекс Фергюсон работал достаточно долго, чтобы воспитать несколько поколений игроков, не получили ни одного готового наследника для легенды. Сульшер не новый Фергюсон. А если берем англичан, то Невилл так показал себя в «Валенсии», что его в «Манчестер Юнайтед» на пушечный выстрел не пустят. Бекхэм слишком любит собирать в своем курятнике яйца и полоть грядки. А когда хочется футбола, то управляет «Интером Майами» с Месси, Суаресом и Бускетсом на поле. Дэвид не желает становиться человеком, который бросает в других бутсы. У «Манчестер Юнайтед» не было английского варианта вместо Аморима.

Бывший директор клуба Дэн Эшуорт настаивал на кандидатуре Гарета Саутгейта. Они знакомы по работе со сборными Англии. Но Гарет не является новым Фергюсоном, Клоппом и Гвардиолой. Сомневаемся, что одному из самых опытных англичан поручат гранд АПЛ . Нет, будут искать португальцев, немцев, испанцев, итальянцев или голландцев. Хотя бывших футболистов популярной лиги часто готовили прекрасные наставники, среди знакомых имен нет великолепных молодых рулевых. Остается надеяться на таланты иностранцев. Но даже если «Ливерпуль» пережил прекрасные моменты с Хаби Алонсо, испанец после успехов с «Байером» скорее выберет «Реал» для продолжения тренерской карьеры.

Англичане играют за клубы главного калибра, но им не доверяют в мире наставников. Правильно делают. Всегда хватало вопросов к дисциплине легенд сборной Англии. Руни признавался в алкоголизме, а такая болезнь влияет на работу тренера. Не подходят для любого рода деятельности с высокой концентрацией. А жертвовать плохими привычками англичане не хотят. Также важно отметить высокомерие. Хотя Венгер, Клопп, Моуриньо и Фергюсон не пай-мальчики, у них не было пустой желчи без харизмы в лучшие времена. А Терри, Невилл, Каррагер и компания умеют только критиковать. Вот поэтому Руни не справился с аутсайдером Чемпионшипа. Точно не видно нового Брайана Клафа на горизонте.