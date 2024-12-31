Великий клуб в семи очках от вылета из АПЛ. МЮ разучился забивать и получил 0:2 дома

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вчера, 09:58

Детали поражения от «Ньюкасла» на «Олд Траффорд».

Сейчас «Юнайтед» выглядит как обычный середняк. Три поражения кряду и матч дома против оживающего топ-клуба. «Ньюкасл» забрал три очка на «Олд Траффорд» и продолжает погоню за зону ЛЧ . Такое поражение «красных дьяволов» ещё нужно осмыслить.

Ротация в центре, потеря лидеров

Сильно по манкунианцам ударил предшествующий выезд к «Вулверхэмптону». Тот матч тоже сложился крайне скверно – но помимо поражения были ещё плохие новости. Удалён был лидер атаки МЮ Бруну Фернандеш – команда осталась без своего плеймейкера и на вчерашнюю игру. Также из-за перебора жёлтых карточек оказался недоступен Мануэль Угарте. Уругваец важен для Аморима, поскольку они уже работали в «Спортинге», полузащитник вписывается в концепцию тренера и понимает его требования. На матч против соперника, набравшего ход, «красные дьяволы» остались без двух важнейших игроков.

Амориму пришлось менять сочетания в центре поля и на позиции инсайда. В центральной оси вышли Эриксен и Каземиро. Под нападающим в связке с Диалло выпустили Зиркзее. На скамейку также вернулся Маркус Рэшфорд – но Рубен остался верен своей позиции и не собирался выпускать футболиста на поле.

«Ньюкасл» разобрал соперника

Почти весь первый тайм на поле было видно только гостей. Видимо, сказалась разница в сыгранности. МЮ вышел в экспериментальных сочетаниях и не мог навязать борьбу сопернику. «Сороки» открыли счёт в матче уже на четвёртой минуте. Потом на 19-й Жоэлинтон увеличил преимущество. И помимо этих моментов были другие – не менее острые. Гордон переигрывал Мазрауи в дуэли на левом фланге, Исак и Жоэлинтон регулярно отклеивались от защитников соперника.

Да и в плане командных взаимодействий «Ньюкасл» был интереснее. Чего стоит хотя бы атака на 31-й минуте – серией передач в касание «сороки» залетели в чужую штрафную и выводили на удар Сандро Тонали. Полузащитник попал в штангу. Первые моменты у «Юнайтед» появились только в концовке первого тайма. До этого – полная доминация соперника.

Беспомощность в атаке

Поединок для МЮ складывался по самому скверному сценарию. Разница в готовности подтвердилась – так ещё и соперник быстро добился преимущества в счёте. К 20-й минуте горели 0:2, а у манкунианцев совсем не клеилось в атаке. В дальнейшем проблемы в последней трети только подтвердились. Даже при таком кошмарном дебюте «Юнайтед» мог претендовать на ничью – надо было просто реализовать свои моменты.

На удар выводили Хёйлунда, в отличной позиции получил мяч Каземиро – и это за 13 минут первого тайма. Что форварду, что полузащитнику удар не удался. После перерыва шанс забить был у Магуайра, Эриксена (58-я минута), Йоро (74-я). Но это не следствие системной работы – скорее плод индивидуальных действий.

Хау вернул «сорок» к жизни

В прошлом сезоне команда, которая по итогам кампании-22/23 попала в ЛЧ , не пробилась даже в еврокубки. «Ньюкаслу» сильно помешали травмы, минувшим летом ушёл ещё и спортивный директор. Казалось, проект после яркого импульса вошёл в зону турбулентности – и не очень-то с ней справляется.

В новом чемпионате проблемы продолжались – случились необязательные поражения от «Фулхэма», «Вест Хэма» и «Брентфорда», ничьи с «Борнмутом», «Эвертоном» и «Пэлас». Но в декабре картина кардинально изменилась. «Сороки» выдали четыре победы в чемпионате подряд – разобрались с «Лестером», «Ипсвичем», «Виллой» и МЮ – причем каждый раз просто стирали соперника (общая разница мячей – 13:0). С восьмого места «Ньюкасл» запрыгнул на пятое – и теперь вернулся в борьбу за ЛЧ . «Челси» параллельно потерпел два поражения подряд и подпустил «сорок» довольно близко – банда Хау в трёх очках от четвёртой строчки.

Позиция Аморима уже не кажется правильной

Аморим после первых же матчей заявил, что собирается проходить перестройку сейчас – пусть сразу отмучаются, чем будут бороться с теми же проблемами позже. Сейчас его позиция не изменилась – но в эффективности появились вопросы. После игры менеджер отметил:

На данный момент у нас нет ни тренировок, ни фундамента. Когда вы переживаете трудный момент, этот фундамент нужен. Соперник играл лучше нас, здесь без вопросов.

Тогда закономерный вопрос – зачем начинать перестройку, когда нет возможности заложить фундамент? Игроки мучаются, но не обучаются. До сих пор есть проблемы с согласованностью в линии обороны – защитники не привыкли играть в тройке (отсюда гол Исака). Это можно было бы оправдать прогрессом. Только его нет, и что хуже – зона вылета становится только ближе.

Вопрос можно поставить и глубже – стоило ли торопиться с назначением Аморима. Португалец отмечал – именно МЮ инициировал быстрый переход, сам специалист хотел подождать до конца сезона. В итоге пришёл тренер с новой концепцией – при этом в календаре не предвидится паузы, чтобы своё видение внедрить. К чему была спешка? Ван Нистелрой – пусть только на первых порах – справлялся.

Дальше – хуже