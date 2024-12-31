Великий клуб в семи очках от вылета из АПЛ. МЮ разучился забивать и получил 0:2 дома

Детали поражения от «Ньюкасла» на «Олд Траффорд».
Сейчас «Юнайтед» выглядит как обычный середняк. Три поражения кряду и матч дома против оживающего топ-клуба. «Ньюкасл» забрал три очка на «Олд Траффорд» и продолжает погоню за зону ЛЧ. Такое поражение «красных дьяволов» ещё нужно осмыслить.
Ротация в центре, потеря лидеров
Сильно по манкунианцам ударил предшествующий выезд к «Вулверхэмптону». Тот матч тоже сложился крайне скверно – но помимо поражения были ещё плохие новости. Удалён был лидер атаки МЮ Бруну Фернандеш – команда осталась без своего плеймейкера и на вчерашнюю игру. Также из-за перебора жёлтых карточек оказался недоступен Мануэль Угарте. Уругваец важен для Аморима, поскольку они уже работали в «Спортинге», полузащитник вписывается в концепцию тренера и понимает его требования. На матч против соперника, набравшего ход, «красные дьяволы» остались без двух важнейших игроков.
Амориму пришлось менять сочетания в центре поля и на позиции инсайда. В центральной оси вышли Эриксен и Каземиро. Под нападающим в связке с Диалло выпустили Зиркзее. На скамейку также вернулся Маркус Рэшфорд – но Рубен остался верен своей позиции и не собирался выпускать футболиста на поле.
«Ньюкасл» разобрал соперника
Почти весь первый тайм на поле было видно только гостей. Видимо, сказалась разница в сыгранности. МЮ вышел в экспериментальных сочетаниях и не мог навязать борьбу сопернику. «Сороки» открыли счёт в матче уже на четвёртой минуте. Потом на 19-й Жоэлинтон увеличил преимущество. И помимо этих моментов были другие – не менее острые. Гордон переигрывал Мазрауи в дуэли на левом фланге, Исак и Жоэлинтон регулярно отклеивались от защитников соперника.
Да и в плане командных взаимодействий «Ньюкасл» был интереснее. Чего стоит хотя бы атака на 31-й минуте – серией передач в касание «сороки» залетели в чужую штрафную и выводили на удар Сандро Тонали. Полузащитник попал в штангу. Первые моменты у «Юнайтед» появились только в концовке первого тайма. До этого – полная доминация соперника.
Беспомощность в атаке
Поединок для МЮ складывался по самому скверному сценарию. Разница в готовности подтвердилась – так ещё и соперник быстро добился преимущества в счёте. К 20-й минуте горели 0:2, а у манкунианцев совсем не клеилось в атаке. В дальнейшем проблемы в последней трети только подтвердились. Даже при таком кошмарном дебюте «Юнайтед» мог претендовать на ничью – надо было просто реализовать свои моменты.
На удар выводили Хёйлунда, в отличной позиции получил мяч Каземиро – и это за 13 минут первого тайма. Что форварду, что полузащитнику удар не удался. После перерыва шанс забить был у Магуайра, Эриксена (58-я минута), Йоро (74-я). Но это не следствие системной работы – скорее плод индивидуальных действий.
Хау вернул «сорок» к жизни
В прошлом сезоне команда, которая по итогам кампании-22/23 попала в ЛЧ, не пробилась даже в еврокубки. «Ньюкаслу» сильно помешали травмы, минувшим летом ушёл ещё и спортивный директор. Казалось, проект после яркого импульса вошёл в зону турбулентности – и не очень-то с ней справляется.
В новом чемпионате проблемы продолжались – случились необязательные поражения от «Фулхэма», «Вест Хэма» и «Брентфорда», ничьи с «Борнмутом», «Эвертоном» и «Пэлас». Но в декабре картина кардинально изменилась. «Сороки» выдали четыре победы в чемпионате подряд – разобрались с «Лестером», «Ипсвичем», «Виллой» и МЮ – причем каждый раз просто стирали соперника (общая разница мячей – 13:0). С восьмого места «Ньюкасл» запрыгнул на пятое – и теперь вернулся в борьбу за ЛЧ. «Челси» параллельно потерпел два поражения подряд и подпустил «сорок» довольно близко – банда Хау в трёх очках от четвёртой строчки.
Позиция Аморима уже не кажется правильной
Аморим после первых же матчей заявил, что собирается проходить перестройку сейчас – пусть сразу отмучаются, чем будут бороться с теми же проблемами позже. Сейчас его позиция не изменилась – но в эффективности появились вопросы. После игры менеджер отметил:
На данный момент у нас нет ни тренировок, ни фундамента. Когда вы переживаете трудный момент, этот фундамент нужен. Соперник играл лучше нас, здесь без вопросов.
Тогда закономерный вопрос – зачем начинать перестройку, когда нет возможности заложить фундамент? Игроки мучаются, но не обучаются. До сих пор есть проблемы с согласованностью в линии обороны – защитники не привыкли играть в тройке (отсюда гол Исака). Это можно было бы оправдать прогрессом. Только его нет, и что хуже – зона вылета становится только ближе.
Вопрос можно поставить и глубже – стоило ли торопиться с назначением Аморима. Португалец отмечал – именно МЮ инициировал быстрый переход, сам специалист хотел подождать до конца сезона. В итоге пришёл тренер с новой концепцией – при этом в календаре не предвидится паузы, чтобы своё видение внедрить. К чему была спешка? Ван Нистелрой – пусть только на первых порах – справлялся.
Дальше – хуже
«Юнайтед» готовится к тяжелейшему началу года. Команда в неустойчивом положении и без прочного фундамента откатилась на 14-е место, до зоны вылета – семь очков. В таком положении приходится вести борьбу за выживание – ещё ниже опускаться клубу с великой историей никак нельзя. Только для этого нужны победы – а в первом матче в новом году играть предстоит с неудержимым «Ливерпулем». Матч Кубка против «Арсенала» тоже заберёт много энергии – и даже с «Саутгемптоном» будет непросто (МЮ уже отдавал очки «Ипсвичу» и «Вулверхэмптону»).
Вспоминаю, когда пришел Сульшер сменив Моуриньо, там и камбек был в ЛЧ против ПСЖ и серия побед в чемпионате, клуб выбрался в зону еврокубков....... виден был игровой всплеск,......
Даже в Барселоне, когда пришел Хави сменив Кумана, клуб был в похожем состоянии, по игровым качествам..... и то помимо победы в класико, Хави без опыта сумел настроить клуб на борьбу в чемпионате .......
А сменив тен Хага у Аморима же полное отсутствие игровых мыслей у команды, она еще больше себя начинает зарывать, не видно что португалец влияет как то на коллектив, и это тренер которого так нахваливали....... за результат отвечает тренер..... не знаю как долго будет он рулить но если дела будут такими же то может уже летом и выпрут, как скажем Поттера из Челси, на 5 лет контракт не получилась гуляй, бизнес и ничего личного......вылет МЮ не грозит......
PS Ливерпуль скажем 30 лет не брал титула в лиге, но в такое посмешище и так низко клуб никогда не падал в таблице, куда сейчас стремится МЮ.
Вспоминаю, когда пришел Сульшер сменив Моуриньо, там и камбек был в ЛЧ против ПСЖ и серия побед в чемпионате, клуб выбрался в зону еврокубков....... виден был игровой всплеск,......
Даже в Барселоне, когда пришел Хави сменив Кумана, клуб был в похожем состоянии, по игровым качествам..... и то помимо победы в класико, Хави без опыта сумел настроить клуб на борьбу в чемпионате .......
А сменив тен Хага у Аморима же полное отсутствие игровых мыслей у команды, она еще больше себя начинает зарывать, не видно что португалец влияет как то на коллектив, и это тренер которого так нахваливали....... за результат отвечает тренер..... не знаю как долго будет он рулить но если дела будут такими же то может уже летом и выпрут, как скажем Поттера из Челси, на 5 лет контракт не получилась гуляй, бизнес и ничего личного......вылет МЮ не грозит......
PS Ливерпуль скажем 30 лет не брал титула в лиге, но в такое посмешище и так низко клуб никогда не падал в таблице, куда сейчас стремится МЮ.
Поздравляю вас с Новым годом! 🎄 Пусть 2025 год станет годом новых побед, радости и ярких моментов! Желаю крепкого здоровья, блестящих голов, несокрушимой командной игры ваших любимых клубов и удачи в ставках! И пусть все ваши мечты стремительно воплощаются в реальность!
Всем Добра!
Поздравляю вас с Новым годом! 🎄 Пусть 2025 год станет годом новых побед, радости и ярких моментов! Желаю крепкого здоровья, блестящих голов, несокрушимой командной игры ваших любимых клубов и удачи в ставках! И пусть все ваши мечты стремительно воплощаются в реальность!
Всем Добра!