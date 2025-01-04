Винисиус в центре очередного скандала. «Реал» вырвал победу после удаления бразильца

1735971161

вчера, 09:12

Жуниор не уважает клуб и Анчелотти.

Винисиус толкнул вратаря и получит дисквалификацию

Юристы «Реала» постараются, чтобы бразильцу выписали минимальное наказание. В протоколе матча указано, что нападающий получил красную карточку за намеренный удар соперника по голове с применением незначительного усилия. Также сказано, что после удаления Винисиуса оттаскивали от арбитра Рюдигер и помощник Анчелотти. Судья не указал, что бразилец по ходу матча его обзывал, а после красной карточки набросился, но Антонио Рюдигер успел вмешаться.

Увидели мерзкое поведение талантливого и неисправимого форварда Винисиуса. Голкипер «Валенсии» Димитриевски, когда нападающий поднимался с земли после падения, дернул бразильца за футболку. Повторы со спины показывают, что вратарю зря приписывают попытку схватить Винисиуса за косичку. Провокация была связана с футболкой, вратарь рассчитывал на ответный удар. Толчок от Винисиуса это точно красная карточка, усугубленная истерикой футболиста.

Жуниор атаковал соперника двумя руками. Как правильно отметил арбитр, сила была незначительной. Но правая рука Винисиуса на лице соперника. Речь о рецидивисте, который в очередной раз превратил матч против «Валенсии» в парад истерик. Не считая парочки умных действий, вингер «Реала» провел слабую игру. Даже Мбаппе, хотя привычно залазил в офсайды, старался сильнее. А Беллингем, не забив пенальти – Джуд попал в штангу ворот, в итоге принес «Реалу» победу.

Винисиус тянет коллектив на дно, поскольку его безобразное поведение заразно. «Реал» сейчас поделился на группы. В одной футболисты вроде Куртуа, которые умеют спасать и держать себя в руках. В другой категории много игроков со звездной болезнью. Мбаппе старается покинуть клан Винисиуса, как пытался отстраниться от Неймара в ПСЖ . Лишь так Килиан заиграет, а не будет ещё одним Азаром. А вот бразильца уже вряд ли получится привести в чувство в Мадриде.

«Реал» работал паршиво и без контроля от Анчелотти

Винисиусу приказали не реагировать на провокации. В результате у него 4 желтые карточки и удаление в восьми последних играх. Анчелотти защищает человека, который его не уважает. Карло испробовал все возможные методы, чтобы добиться от Винисиуса адекватного поведения. Не сработало. Из-за Жуниора меняется масштаб клуба. «Реал» становится мельче, когда официально лучшим игроком является парень, который обожает всех провоцировать и разыгрывать жертву.

В клубе унизили себя, бойкотировав вручение «Золотого мяча». На церемонии Анчелотти должен был под овации выйти на сцену и получить приз лучшему тренеру сезона. Приз, который заслужил за пачку трофеев и не заслужил за работу с командой. «Валенсия» провела против «Реала» сильный первый тайм. Были моменты у ворот Куртуа, но Тибо спасал своих бестолковых и плохо организованных коллег. А затем бельгиец отразил мяч прямо на соперника, не удалось выручить.

«Валенсия» могла забить ещё. А капитан «Лос Чес» Фулкье очень часто чисто останавливал Винисиуса в борьбе. В очередной раз увидели фаворита, у которого вся игра состоит из эпизодов. Непоследовательно включались Винисиус, Мбаппе и Беллингем. Родриго пробил по воротам головой. А Мбаппе позже заработал пенальти. Защитник «Валенсии» просунул руку под мышку соперника в борьбе с Килианом. Французу оставалось набрать скорость и дождаться толчка от оппонента.

Винисиус испугался бить пенальти, поскольку видел, что играет неважно. Мбаппе испугался, так как промахивался до этого. Отдали право на пенальти Беллингему. Джуд пробил пафосно с прыжком в стиле Жоржиньо, но попал в штангу. Вратарь «Валенсии» выскочил с линии ворот до удара. Но в правилах сказано, что если мяч попадает в каркас и при этом голкипер, нарушивший правила, не повлиял на эпизод, то удар не повторяется. Арбитры оценили эпизод согласно закону.

Поединок получился очень зрелищным и бестолковым

«Валенсии» не хватило сил на мощный второй тайм, хотя на последних секундах матча бывший игрок резервной команды «Реала» Риоха едва не сравнял счет. Как фаворит умудрился спастись в меньшинстве? Ответ из двух слов – Лука Модрич. Капитан появился на замену и быстро сравнял показатели на табло. Классно сыграл после паса Беллингема. Джуд тоже умеет включиться в концовке матча. Защитники «Валенсии» запаниковали на 94-й минуте и подарили «Реалу» сложную победу.

Теперь некоторые фанаты из Мадрида шутят, что им выгодны четыре матча дисквалификации для Винисиуса. Без него можно спокойно работать над футбольными минусами «Реала», коих у команды Анчелотти в этом сезоне полно. Жуниор умеет выдать яркую голевую серию. Но после неё всегда следует спад и новые скандалы. Без Винисиуса «Реал» не пропадет, особенно если Перес ищет классическую «девятку». Видно, как Мбаппе тянет на левый фланг, где Килиану проще прибавить.

Винисиус прекрасный игрок, но его поведение всё чаще становится минусом, который невозможно компенсировать. «Реал» зависит от капризов бразильца. Есть два Винисиуса. Один может забить три мяча «Боруссии» и создать два гола против «Аталанты». А другой будет бесполезным в прессинге и незаметным в атаке против «Райо Вальекано» и «Барселоны». «Реалу» повезло, что у Флика наступил кризис. Анчелоти снова на первом месте в Ла Лиге после победы над «Валенсией».

Но результат молча обеспечил Модрич, который сыграл на позиции Винисиуса в голевой атаке. Впрочем, без жуткой ошибки защитника «Валенсии», который буквально оставил мяч Беллингему перед воротами, получили бы 1:1. А вот Винисиус снова показал, что ему плевать на «Реал» и приказ Анчелотти вести себя по-мужски. Пересу пора подумать о продаже футболиста. Публично игрока будут защищать, но истерикам о заговоре против «Реала» более сотни лет, испанская классика.