Потрясения «Зенита» после требла, разгромы от сборной и прогресс молодёжи. Итоги футбольного года

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30 декабря 2024, 18:58

Созидали и страдали вперемешку.

«Зенит» впервые завоевал три трофея за сезон

Суперкубок выиграли и в прошлом году, и недавно у «Краснодара». В чемпионате забрали шестой кубок подряд и идут на седьмой в год столетия клуба. Юбилей отпразднуют в 2025-м. И при этом текущий год самый сложный в карьере тренера Семака. Неоднозначностью веет от каждого важного для клуба события. Выиграли финал Кубка страны у «Балтики», но успех дался с боями. Вратарь Латышонок тогда играл за соперника, победный гол забили на 95-й минуте, причем отличился защитник Алип. Без ничьей «Краснодара» и «Динамо» в последнем туре не было бы чемпионства «Зенита». Один гол москвичей мог прервать серию Семака. Сергей Богданович везучий, но у него неудачные трансферы – Соболев как пример, и новые поражений в РПЛ . В первой части сезона проиграли в лиге трижды, и это ещё повезло. Стройности в игре нет, как и скоростей, а тренер винит плохую мотивацию.

Команда Карпина побила голевое достижение

Нечестно восхвалять футболистов за успехи против соперников, которым могла навязать борьбу сборная Сан-Марино. При этом отмечаем, что у Валерия Георгиевича историческая серия в сборной. А также самая крупная победа. Команда Брунея уступила с неприличным счетом, а свой единственный гол пытались забить ударом с центра поля. Но Агкацев справился с ребусом. Сборная Карпина является необычной командой. Отстранены от официальных матчей и с трудом находят достойных соперников. А те, кто согласен сыграть, получают голы пачками. Даже команда Сербии не старалась прервать серию побед дружественного соперника. Сборная России на 35-й строчке в мировом рейтинге, но многие ведущие игроки команды просят их не вызывать, когда концентрируются на делах клуба. Оптимальную основу не удалось посмотреть. А резервисты вперемешку со звёздами выиграли 5 матчей за год с разницей 26:0.

«Краснодар» впечатлил серией без поражений

Непросто выбрать тренера года. Это точно не Семак. Остаются Мусаев и Галактионов, но оба не добрались до трофеев. Зато у наставника «Краснодара» есть серия без поражений в новом сезоне РПЛ . Восемнадцать туров подряд никто не мог обыграть Мусаева. Прекрасный результат для команды, которая никогда не была самой богатой в лиге. Создатель «Краснодара» Галицкий не выбрасывал много денег, как Федун в «Спартаке». Но в итоге получил команду, способную два года подряд бороться за титул. Впечатляет, ведь старт нового сезона получился сложным. Также «Краснодар» выиграл в 11 турах подряд, и это лучшая победная серия клуба в чемпионате. Весь год помогал форвард Кордоба. Прекрасно справился после Сафонова голкипер Агкацев. Важно отметить работу новичка Диего Косты в защите. Нужно похвалить Ленини, впечатлил в новом сезоне. Сперцян и Са тоже помогали «горожанам».

Молодые футболисты вытесняют старых звёзд

Несколько лет назад в РПЛ играли Малком, Промес, Кабелла, Нобоа, Классон, Крыховяк, Азмун, Марио Фернандес, Кузяев и Ловрен. Не все они ветераны, но количество взрослых мастеров было заметно выше. Особенно если говорим о лидирующих позициях в разных клубах. Мог забить 11 голов и сделал 5 ассистов за сезон Дзюба в составе «Зенита». Три сезона назад в РПЛ было всего 65 человек моложе 23 лет за целый сезон. Сейчас таких игроков уже 107, а впереди ещё значительная часть матчей, могут появиться новые молодые дебютанты. Лучшим примером служит Батраков, который в 19 лет стал одним из лучших футболистов лиги. Хотя Глушенкову, бывшему лидеру «Локомотива» и важному форварду «Зенита», тоже лишь 25 лет. Форварду «Спартака» Угальде 22 года, костариканец собрал 15 голов и сделал 2 ассиста в РПЛ . Ему помогал Барко, 25-летний аргентинец. Садулаев и Бителло тоже не старики.

Москвичи увидели, что у них будет шанс на титул

Столичные клубы понимают, что упустили историческую возможность отбросить «Зенит» с трона весной. Но будут новые попытки, ведь «Локомотиву» и «Динамо» есть куда расти в обороне. А ЦСКА не выжимает максимум в сложных условиях, поскольку Николич не работает в темпе Галактионова. Молодой тренер улучшил результаты «железнодорожников», пускай и не наладил пока игру в защите. А «Спартак» остался собой. Бывший тренер Абаскаль заявил, что полностью подготовил команду Станковича. Но эта высокомерная оценка не мешает отметить, что Деян сначала страдал, а потом добился серии побед. У фанатов «Динамо» хватает претензий к Личке. Зато болельщики столичного клуба увидели, что можно было побороться за чемпионство. Журавль был близко, но все столичные клубы остались без трофеев с синицами в руках. Зато убедились, что даже «Зенит» можно и нужно обыгрывать по примеру «Крыльев Советов».

Линии нападения явно переиграли защитников

В обороне есть яркие личности. Хвалили вратарей многих клубов. Отмечали персонально центральных защитников. Но если смотреть на систему в целом, то нападающие переигрывали линии обороны, даже когда сами не демонстрировали ничего невероятного. Акцент сместился. Скромный новичок РПЛ – «Динамо» из Махачкалы, делая установку на футбол без мяча, пытается прессинговать высоко и огрызаться. Системные успехи в защите не водятся в РПЛ . У «Зенита» спасал Латышонок. У «Спартака» были грубые проколы. А «Краснодар» просто не является оборонительной командой. В Москве верили в Максименко и Бабича, а на юге в Агкацева и Диего Косту. Тюкавину, Даку, Кордобе, Угальде и остальным игрокам группы атаки надо учесть итоги уходящего года после зимней паузы. Гранды РПЛ могут забивать ещё больше голов.

Российский футбол остается очень скандальным

Губернатор Самарской области заявил о массовом подкупе арбитров. Даже у известных рефери бывали решения, которые нельзя объяснить минутным затмением. Видели драки в центральных матчах, вроде дерби ЦСКА и «Спартака». Даже в медиа-футболе случались стычки и некрасиво вел себя Дзюба. Интервью Артёма с критикой людей из «Локомотива» – ещё один пример скандальности. Если в Испании на тренировку «Атлетико» пришло более 27 000 зрителей, то в РПЛ на центральный поединок тура не всегда столько собирается. Не отменили паспорт болельщика, хотя есть масса других способов позаботиться о безопасности на аренах. Несмотря на красивые слова, дела пока не впечатляют.