Поздний взлёт к мечте. Мармуш – в «Манчестер Сити»

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сегодня, 00:35

У «горожан» появился свой Салах.

Даже жалко, что сейчас нет того острого противостояния в чемпионской гонке в Англии между «Ливерпулем» и «Манчестер Сити», какого хотелось бы нейтральным болельщикам. Последнее приобретение «горожан» добавило бы этой битве дополнительной остроты, поскольку на «Этихаде» оказался футболист, которого сравнивают с лидером «Ливерпуля» Мохамедом Салахом.

Впрочем, скорее не по игровому стилю, а по тому, что он тоже египтянин. Еще, возможно, по атакующему в целом амплуа, а также по достаточно позднему раскрытию. Мы ведь помним историю Салаха, который в Англию заходил через «Челси», где у него ничего не получилось. И только после визита в «Фиорентину» и «Рому» он вернулся в АПЛ уже в составе «Ливерпуля», с которым творит историю.

Универсальный бомбардир

Биография Мармуша в чем-то похожа на взлет Салаха. Только получился он еще более стремительным. Путь от свободного агента до игрока за 75 миллионов евро занял всего полтора года. Кто бы мог подумать.

Сейчас Мармушу 25 лет. По современным меркам, когда за всеми талантливыми футболистами следят с детства, а раскрываются они еще чуть ли не подростками, Омар, конечно, выбивается из общего ряда. Хотя европейскую карьеру он начал в 2017 году, перебравшись из египетского «Вади Дегла» в «Вольфсбург». В Германии рассмотрели талант форварда, однако долго не понимали, как его раскрыть.

Это сейчас мы знаем Мармуша как одного из лучших бомбардиров Бундеслиги. Он, выступая за франкфуртский «Айнтрахт», уступает лишь Харри Кейну из «Баварии» по количеству голов – 15 штук. За полтора сезона в «Айнтрахте» Омар в чемпионате Германии забил 27 мячей и сделал 15 голевых передач. Даже оптимистичные франкфуртцы, которые утверждали, что подписали большого таланта, вряд ли ожидали такого выхлопа.

До этого взлета Мармуш чаще выходил на замену и не отличался внятными результативными действиями, больше устраивая вспышки и проблески таланта, что само по себе интересует потенциальных покупателей, когда тебе 15 лет, а не 24. Немецкие специалисты считают, что Омару не везло с тренерами. Те просто не могли его понять, не могли оценить, как лучше использовать сильные стороны необычного форварда. Его мастерство требовало особого внимания и оттачивания, а «Вольфсбургу» нужен был результат, нужны были голы – Мармушем толком никто не занимался.

Не пригодился

За четыре сезона в составе «Вольфсбурга» Мармуш 26 раз выходил на замену и только 15 раз – в стартовом составе. Его дважды отправляли в аренду в «Санкт-Паули» и «Штутгарт». В таком режиме невозможно нигде закрепиться и толком проявить себя. Особенно если ты не чувствуешь доверия и понимаешь, что твое время крайне ограничено.

Его иногда сравнивают с Адемолой Лукманом из «Аталанты». Тому тоже потребовалось много времени и попадание в специфического тренера, чтобы раскрыться. Да, талант Лукмана высоко ценили всегда, но возиться и искать применение никто не хотел. Поэтому тот сыграл за три разных клуба в трех разных лигах за два с небольшим года.

У Мармуша был хороший шанс выйти на высокий уровень после сезона-2021/22, когда он блеснул в «Штутгарте» на правах аренды, даже попал в шорт-лист премии лучшему новичку в Бундеслиге. Однако возвращение в «Вольфсбург» не задалось – трения с Нико Ковачем поставили крест на его перспективах. Они не могли с тренером найти общий язык. Был случай, когда Мармуш вышел в перерыве на замену, а через 19 минут его обратно заменили, потому что он якобы плохо работал в обороне. Когда стало ясно, что Омар не планирует продлевать контракт с «Вольфсбургом», его фактически уволили.

Оттолкнулся от дна

Летом 2023 года в свои 24 Мармуш оказался свободным агентом. Так себе история. В возрасте, когда обычно люди заключают контракт своей жизни, футболист с талантом, но непонятными результатами оказался вообще без команды. Тут-то и нарисовался «Айнтрахт». И там Омар преобразился настолько, что в самом клубе вряд ли надеялись на подобное.

Поначалу Мармуш удачно вписался в контратакующую схему «Айнтрахта», а потом создал отличную связку с бывшим форвардом ПСЖ Юго Экитике. Они отлично понимали друг друга, здорово взаимодействовали. Каждый умеет глубоко опуститься и поддержать партнера. Нападающие отлично по ситуации делили обязанности, не дублируя их, но умея то же, что и напарник. Это сильно запутывает оборону противника и дает вариативность в нападении, что очень важно для такой команды как «Айнтрахт», не имеющей обширных ресурсов.

Интересно, что и «Манчестер Сити» Мармуш оказался нужным во многом поэтому. Нет, не из-за нехватки ресурсов, конечно, а из-за того, что «горожане» как будто упираются в кризис вариативности и идей в атаке. Вроде бы обладают набором прекрасных мастеров, лучших в своем деле. Но во время спада это превращается в мучение мяча и дефицит идей. Мармуш свежими мыслями и креативом позволял «Айнтрахту» разрушать защиту превосходящих по многим параметрам соперников, заодно вовлекая в этот процесс своих партнеров по команде.