«Манчестер Юнайтед» потерял идентичность. Клуб подвели знаменитые воспитанники академии

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вчера, 19:29

Аморим ищет усиление на стороне.

Пути Рэшфорда и Гарначо олицетворяют состояние школы МЮ

В первой команде «Манчестер Юнайтед» увидели 251 выпускника клубной академии. Последний дебютировал в августе прошлого года. Первым воспитанником МЮ в основе в клубе считают Тома Мэнли, он дебютировал в 1931-м. В списке воспитанников великого клуба десятки легенд. Гиггз, Чарльтон, Скоулз, Фоулкс, Невилл, Бест и Хьюз прошли через молодежную команду. Не все они с детства играли за «Манчестер Юнайтед», многих нашли скауты.

А затем воспитали как своих «птенцов». Легендарные тренеры клуба ставили на воспитанников и добивались грандиозных успехов. Даже трагедия, когда самолет с игроками «Манчестер Юнайтед» разбился в Мюнхене, не забрала у клуба всех выпускников академии того поколения. Хотя в результате авиакатастрофы погиб, наверное, самый талантливый парень из академии клуба в истории – универсальный полузащитник Дункан Эдвардс.

Недавно в МЮ рассчитывали на ребят, которые дебютировали в 21 веке. И они подвели команду. Когда берем выпускников последних лет, то они не стали важными. Защитник Туанзебе сейчас в «Ипсвиче», предпоследней команде сезона АПЛ . В «Астон Вилле» Аксель не задержался. Рэшфорд уходит в клуб из Бирмингема в аренду. Маркус разочаровал в «Манчестер Юнайтед», ведь к 27 годам скатился и нарушал режим, на что намекал тренер Аморим.

Рубен не верит парням из академии. Зимой «Манчестер Юнайтед» может покинуть Гарначо. Аморим не оценил, что информацию из раздевалки клуба сливали, похоже, именно Рэшфорд и Гарначо. В Англии сразу допускали гневную реакцию тренера. Аргентинец может оказаться в «Наполи». Также в опорной зоне МЮ не видят ключевым игроком Майну. Полузащитник ярко дебютировал, но Кобби будет сложно завоевать стабильное место в новой основе.

Многим талантам из школы клуба нет места в первой команде. Анхеля Гомеса отдали в «Лилль». Со временем англичанин вырос в крепкого мастера. В прошлом году дебютировал в сборной Англии, ищет себе новую команду на родине. Но это вряд ли будет «Манчестер Юнайтед». Мэйсон Гринвуд, ещё один талант, покинул клуб не по футбольным причинам. Из-за скандала с домашним насилием над своей девушкой. Сейчас выступает за «Марсель».

Шведский вингер Эланга раздает голевые передачи в составе «Ноттингем Форест», сенсации сезона. Вчера Энтони сделал три голевые передачи, избил «Брайтон». Хотя проблемы с адаптацией воспитанников на высоком уровне олицетворяют Рэшфорд и Гарначо, рядом есть истории Эланга и Гомеса. Классные молодые игроки не раскрываются в основе «Манчестер Юнайтед». А поскольку Аморим играет «3-4-2-1», то будет искать крутых легионеров.

«Манчестер Юнайтед» скопирует подход знаменитого соседа

Двадцать лет назад не все знали, что в Манчестере два футбольных клуба. Робиньо честно не знал. Когда ему сказали, что из «Реала» уйдет в команду из Манчестера, то до последнего думал, что речь о банде сэра Алекса Фергюсона. Недавно Гвардиола собирал трофеи, а «Манчестер Юнайтед» доставалась критика. Впрочем, деградация школы, где учились будущие чемпионы мира Пике и Погба, началась ещё при великом сэре Алексе Фергюсоне.

Фанаты помнят тактику «денежного мешка» Переса в «Реале» начала века. Но «Манчестер Юнайтед» Фергюсона тоже подписывал крутых игроков за большие деньги. Даже за переходы юных талантов Руни и Роналду заплатили солидные для их возраста суммы. Те ставки сыграли, в отличие от доверия многим воспитанникам клуба. Ирландец Пол Тирни и американец Джонатан Спектор не выросли в игроков первого состава МЮ , быстро скатились.

У интересных форвардов Джузеппе Росси и Дэнни Уэлбека не получилось стать легендами основы МЮ . За первое десятилетие нового века школа клуба подарила стартовому составу лишь нескольких игроков. Шотландец Даррен Флетчер сыграл в итоге больше всех матчей. А вот Пике провел мало игр и вернулся в «Барселону». Новое десятилетие связано с Погба. Поля нашли в «Гавре», поставили в нескольких матчах и отпустили в «Ювентус».

Вернули за 105 миллионов евро, чтобы разочароваться. Погба, у которого скоро закончится дисквалификация за уколы стероидов, намекал на возвращение в «Манчестер Юнайтед». Вряд ли сохранил предельную мотивацию и физическую форму. Поль постарел, Амориму не нужны проблемы. МЮ может одолжить тактику «горожан». Клуб Гвардиолы годами использует выпускников академии для улучшения трансферного баланса.

Уход Палмера и других молодых игроков дает приток денег, необходимых на трансферы. Хавбека зря отдали «Челси», но есть успешные продажи. А у «красных дьяволов» за последние десять лет столько трансферных промахов, что новые не удивят. Майну и Гарначо могут заиграть в новых клубах. Но в составе родной команды рискуют скатиться вниз и оказаться в положении Маркуса Рэшфорда. Аморим запросил молодых легионеров.

Даже МакТоминэя, хотя шотландец большой трудяга, в «Манчестер Юнайтед» не вывели на пик формы. Воспитанники и новички в равных плохих условиях. А в «Наполи» Скотт забивает мячи и среди лидеров. В «Манчестер Юнайтед» тяжело быть счастливым футболистом. Можно вспомнить Де Хеа, которого едва не довели до завершения карьеры. Воспитанникам не легче. Вингер Лингард не стал новым Райаном Гиггзом, играет за «Сеул».