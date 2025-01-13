Футболисты будущего завоевывают любовь зрителей. Успех Ямаля открыл путь новому поколению

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вчера, 23:23

Ламин снова помог разбить «Реал».

Год назад Ямаль был хорош, а сейчас стал полноправной звездой из основы «Барселоны». Впервые в истории каталонцы забили от четырех мячей и больше в двух подряд Эль Класико. Унижение для «Реала», чьи юные таланты не помогли Анчелотти. Хотя не только о Ямале и Гави хочется рассказать в этом сезоне. В мире немало прекрасных игроков не старше 20 лет.

Вратарь

Гийом Ресте («Тулуза», 19 лет)

Словно кузен Меньяна из «Милана» и сборной Франции. Один из самых одаренных вратарей нового поколения. Девятнадцатилетнему парню тяжело завоевать место в основе в топ-5 в воротах, голкиперы дозревают чуть позже. Но Ресте играл в 18 лет и не потерял место через год. Хвалили его раньше и сохраняем те оценки. Гийом прекрасно выскакивает вверх с низкой стойки, как у Бартеза. Круто отражает мячи правой рукой, хотя является левшой. Ждём трансфер Ресте в серьезный клуб.

Защитники

Рико Льюис («Манчестер Сити», 20 лет)

Для правых защитников идёт непростой сезон. Даже среди взрослых мастеров хватает людей, допускающих ошибки. Не все так хорошо атакуют, как Кунде из «Барселоны». Но Льюис, невзирая на проблемы «Манчестер Сити», по-прежнему среди главных талантов мира не старше двадцати лет. Рико был нужен Гвардиоле справа и в центре поля. После ухода Уокера может стать основным правым латералем на остаток сезона. «Горожане» будут злыми после поражений, а Рико получит шанс всей жизни.

Абдукодир Хусанов («Ланс», 20 лет)

Одной ногой в «Манчестер Сити», а ведь недавно узбекский центральный защитник выступал за белорусский клуб. Удивил прогрессом скаутов «горожан», Гвардиола приказал подписать молодого защитника. Цепкий и жесткий, с отличной скоростью. Хусанов может прибавить в составе гранда, но есть риск потеряться. Вот французу Йоро непросто в «Манчестер Юнайтед». И команда нестабильная, и конкурентов пока немало. Но футболисты из чемпионата Франции часто попадают в серьезные клубы.

Дин Хёйсен («Борнмут», 19 лет)

Просто «чилловый парень». Хёйсен празднует успехи в составе «Борнмута» в стиле известного мема о собачке, которая не парится. У игрока интересная судьба. Родился в Амстердаме, воспитывался в школах испанских клубов. Раскрывается в «Борнмуте», где доверяют молодым центральным защитникам. Рядом с Дином выступает Забарный, интересный грандам. Хёйсен перешел от игры за юношеские команды Нидерландов к молодежке сборной Испании. Если выдержит давление, то окажется в большом клубе.

Антонио Нуса («Лейпциг», 19 лет)

Когда защитник сборной Германии Давид Раум получил травму, то в «Лейпциге» переживали. Опытный Хенрикс мог закрыть левую бровку, но ярче сыграл 19-летний норвежец Нуса. Антонио недавно выступал за «Брюгге», его выделяли в Бельгии. Но важно было перейти на новый уровень. Оказалось, что один из напарников Холанда в сборной умеет работать по всему левому флангу. Когда нужно, Нуса становится левым хавбеком. А пока Раум лечил лодыжку, 19-летний новичок «Лейпцига» успевал закрывать всю бровку.

Полузащитники

Уоррен Заир-Эмери ( ПСЖ , 18 лет)

Один из самых ценных игроков Лиги 1. Для восемнадцатилетнего даже слишком уверен в себе. Заир-Эмери настоящий босс. Понятно, что Витинья с его опытом – «старику» из Португалии целых 24 года, балансирует игру ПСЖ . Но Заир-Эмери тоже тащит одеяло на себя. Француз может стать основным в сборной до ЧМ -2026, если не поссорится с Дешамом. Уоррен отличается точными пасами и прибавил в борьбе один в один. В его возрасте неизбежны перепады формы, но голова у хавбека работает изумительно.

Жоау Невеш ( ПСЖ , 20 лет)

Впечатлил в Париже серией голевых передач, но резко остановился, не собирает больше ассисты. Зато Невеш, невзирая на возраст, оказался крепким игроком основы ПСЖ . Новичок из «Бенфики» зря пошел в чемпионат Франции. Его туда завел агент, который дружит с главным по трансферам в Париже – советником клуба Кампушем. Посмотрим, куда дальше отправится Невеш. Ведь очевидно, что для Лиги 1 слишком силен. Жоау всего 20 лет, подтвердит класс – будет в основе Португалии на ЧМ -2026.

Гави («Барселона», 20 лет)

Приятно, что испанец успешно вернулся после сложной травмы. Гави пропустил чемпионат Европы, лишился титула, который есть у Ямаля. Но воспитанник школы «Барселоны» тоже важен и нужен Флику на поле. Гави может играть на разных позициях. Успешная работа Касадо, Педри и Гави напоминает фанатам о временах великого трио Бускетса, Хави и Иньесты. Гави может со временем научиться ещё лучше читать чужую игру, а пока радует собственными решениями. У хавбека светлая голова и шикарные пасы.

Нападающие

Ламин Ямаль («Барселона», 17 лет)

Забил в двух Эль Класико подряд. Снова отпраздновал взятие ворот в стиле Неймара, кумира детства. Ямаль даже прическу себе сделал, показав парикмахеру фотографии молодого бразильца. Надеемся, Ямаль окажется профессиональнее, чем бывший вингер «Барселоны». Ламин действует невероятно зрело. Не всегда только он в центре внимания, но с Ямалем напарники Левандовски и Рафинья атакуют веселее. Юный вингер дарит «Барселоне» свежесть и козыряет техникой.

Самуэль Омородион («Порту», 20 лет)

Поскольку у бразильца Эндрика не получается в «Реале», а у ирландца Фергюсона проблемы в «Брайтоне», то в центр атаки отправим человека, который пока выступает за пределами элитных лиг. Омородион заслужил внимание. Испанец крепкий и сильный форвард с высокой результативностью в составе «Порту». В «Атлетико», наверное, пожалели, что отдали его слишком дешево. «Драконы» потратили 15 миллионов евро, а теперь переход Самуэля один из лучших трансферов сезона.

Кенан Йилдыз («Ювентус», 19 лет)

У Мотты в «Ювентусе» молодой турецкий игрок перепробовал пять разных позиций. Кенан номинально левый вингер, но Йилдыз с ударом и видением поля. Поэтому без проблем смещается в другие зоны, чтобы управлять игрой молодой команды. Его можно представить даже ложным форвардом. Получится у молодого человека точно не хуже, чем у Хаверца в «Арсенале». Кенан заинтересует другие знаменитые клубы, а пока помогает «Ювентусу». Смелый и резкий атакующий хавбек.