Мареска раскрыл форварда, которого увели у «Барсы». 18-летний талант зажигает в еврокубках

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20 декабря 2024, 11:59

Яркое достижение в группе Лиги конференций.

В октябре 2023 года на 79-й минуте матча против «Атлетика» на поле вышел 17-летний Марк Гиу. Ни одна из команд не могла открыть счёт – но молодому форварду для гола хватило минуты. Теперь Гиу – вспышка в Лиге конференций и надежда «Челси».

Каталонцев обхитрили – они потеряли один из главных талантов

После матча Хави объяснил, почему решил пойти на такой рискованный шаг – доверить исход поединка юниору:

У меня нет проблем с тем, чтобы искать усиление среди нашей молодёжи. Я удивлен, что они не боятся. Я вижу искру. Они смотрят мне в глаза и говорят: «Выпускай, увидишь, что всё будет хорошо». Я видел это в Гави, Бальде, Ямале, Фермине, а теперь и в Марке. Он не выглядел испуганным.

Для 17 лет победный гол в Ла Лиге – яркое достижение. Как раз в стиле «Барселоны». И ожидаемо ближе к лету пошли разговоры о потенциальной продаже – академия «блауграны» пользуется спросом, а другие сверкнувшие воспитанники уже стали неприкосновенными. «Челси» успел сыграть на нерасторопности «Барсы» – и забрал Марка за бесценок.

Дело в том, что каталонцы не успели заблаговременно продлить с форвардом контракт на более выгодных условиях. Тренер интегрировал нападающего в основу, он даже забил и быстро прогрессировал – но продолжал действовать прежний контракт, в котором сумма отступных составляла всего шесть миллионов евро. «Сине-гранатовые» просто не озаботились этим вопросом вовремя, что стоило им талантливого воспитанника. По огромной скидке лондонцы заполучили форварда на перспективу.

В «Челси» высокая конкуренция – Марк не играет в чемпионате

Аргументами в пользу «Челси» были условия контракта (зарплата в два млн евро в год), состояние проекта (у клуба есть ресурсы для усиления, плюс пришёл сильный тренер) и перспективы – отмечалось, что Мареска видит футболиста в основе и даст ему игровую практику. В то же время было ясно, что последний пункт – правда лишь отчасти.

У «аристократов», пожалуй, самая длинная и качественная скамейка в Премьер-Лиге – и на острие высочайшая конкуренция. На новый уровень вышел Николас Джексон – сенегалец перестаёт быть ходячим мемом, поправил дела с реализацией. В первых пяти турах он забил четыре мяча и сделал две голевые. Также есть Жоау Феликс и Кристофер Нкунку. Оба – довольно опытные исполнители. Кристофер в итоге стал постоянным сменщиком для Николаса.

Каждому из этой троицы Гиу пока уступает в опыте, игровых качествах, физике. Поэтому в чемпионате форвард ожидаемо получает мало игровой практики. За всю первую часть сезона он сыграл только в одном матче АПЛ – в первом туре вышел на замену.

Подход Марески работает – испанец зажигает в ЛК

В то же время глубина состава – фактор, который Мареска сделал главным козырем «Челси». Ранее активную трансферную политику считали недостатком «синих». Главные аргументы – скупают всё, что движется, раздувают заявку, усложняют тренировочный процесс и разбавляют химию в стартовом составе. Всё действительно было так.

Но Энцо Мареска постепенно разобрался с этой раздутой заявкой. И сформировал несколько вариантов состава – под еврокубки, внутренние кубки и АПЛ . Больше футболистов начали получать игровую практику – это же касается Марка Гиу.

18-летний форвард начинал еврокубковую кампанию как игрок ротации – менеджер выбирал между Феликсом и Нкунку. В третьем туре – против ереванского «Ноа» – в старте вышел Гиу. И сразу забил. С того момента и до последнего матча группового этапа испанец выходил с первых минут. Далее он оформил дубль в ворота «Астаны», а в заключительном матче группы против «Шемрок Роверс» записал себе в актив хет-трик. Это лучший показатель на групповой стадии – даже у более опытного Нкунку голов только пять.

Глубина скамейки очень поможет «синим» – но в следующем году начнется головоломка

В текущем сезоне пространство для ротации не раз поможет «Челси». «Аристократы» не так опытны в чемпионской гонке, в отличие от «Арсенала» и «Ман Сити». Но оба фаворита слетели из-за травм лидеров – и пока не наверстали упущенное. Так, неожиданно в борьбе за титул участвуют «Ливерпуль» и «Челси». Мерсисайдцы разрывали в первой части сезона – но остаётся опасность просадки из-за высокой нагрузки. В этом плане «аристократы» сильнее – лидеры, которые тащат команду в чемпионате, почти не играют в еврокубках (в статистике – максимум пара матчей ЛК). И получают больше отдыха, чем костяк «красных». Накопительный эффект скажется на дистанции – в двух недавних матчах чемпионата команда Слота уже потеряла очки с «Ньюкаслом» и «Фулхэмом». Если «канониры» и «горожане» не активизируются, как раз качество ротации может определить чемпиона.