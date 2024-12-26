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Аршавин рассказал о молодом таланте из академии «Зенита»

26 декабря 2024, 16:41

Заместитель генерального директора по спортивному развитию «Зенита» Андрей Аршавин рассказал о Вадиме Шилове — молодом воспитаннике клуба.

Это феномен в своём возрасте. Он у нас где-то два с половиной года, человек в порядке, очень крут. Вопрос его физического развития: он рано окреп, но играет не только на этой крепкости. У Вадима есть футбольный интеллект, удар. Он один из двигателей команды 2008 года, которая показывает хороший футбол. Даже на фоне турнира в Бразилии выделяется. Понятно, что там трудно, но перспектива хорошая. У него с головой всё хорошо, не надо заставлять играть в футбол. Ему даны и талант, и преданность футболу.

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Scorp689
Scorp689
26 декабря в 17:21
Таких талантов десятки должны быть, а мы слышим о единичном футболисте...
drug01
drug01
26 декабря в 17:15
Будем ждать его на поле
Ironigor
Ironigor
26 декабря в 17:13
У него наверное родственники из Бразилии ☝️😉
ax8df2e7kjr5
ax8df2e7kjr5
26 декабря в 16:54
Главное, чтобы не закис там у них среди бразилов
Гость
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