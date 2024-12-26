Аршавин рассказал о молодом таланте из академии «Зенита»

Заместитель генерального директора по спортивному развитию «Зенита» рассказал о Вадиме Шилове — молодом воспитаннике клуба.

Это феномен в своём возрасте. Он у нас где-то два с половиной года, человек в порядке, очень крут. Вопрос его физического развития: он рано окреп, но играет не только на этой крепкости. У Вадима есть футбольный интеллект, удар. Он один из двигателей команды 2008 года, которая показывает хороший футбол. Даже на фоне турнира в Бразилии выделяется. Понятно, что там трудно, но перспектива хорошая. У него с головой всё хорошо, не надо заставлять играть в футбол. Ему даны и талант, и преданность футболу.