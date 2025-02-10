«Брест» — «ПСЖ»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

«Брест»
«Брест» в последнее время наладил дела в чемпионате Франции, что очень важно для клуба и вышел на восьмое место с 31 баллом. Но в Лиге чемпионов команда провалила конец группового этапа, однако прошла в плей-офф и встретится с «ПСЖ», который максимально мотивирован на еврокубки и отдает им приоритет. Хозяева сделают все возможное, чтобы закончить первый домашний поединок с хорошим настроением для себя и болельщиков.
7 февраля «Брест» обыграл в чемпионате на выезде «Нант» (2:0), а четвертого числа прошел в кубке Франции «Труа» из Лиги 2 (2:1).
«ПСЖ»
Парижане имеют комфортный отрыв в чемпионате и может все свое внимание уделить Лиге чемпионов. «ПСЖ» однозначно повезло с соперником, однако это не значит, что гости уже прошли в следующий раунд. Матч с «Брестом» на выезде будет непростым, однако в планах подопечных Луиса Энрике есть победа уже в первой встрече, что футболисты и попытаются осуществить на поле.
4 февраля «ПСЖ» не имел проблем в кубке Франции с «Ле Ман» (2:0), а седьмого числа уже в Лиге 1 крупно обыграл «Монако» (4:1).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Брест» – 7.9
- Ничья – 5.2
- Победит «ПСЖ» – 1.35
- Тотал больше 2.5 мячей – 1.5
- Тотал меньше 2.5 мячей – 2.6
Статистика
- Шесть из десяти последних матчей «Бреста» завершились исходом «обе забьют»
- «ПСЖ» выиграл восемь из десяти последних матчей на выезде
- Шесть последних личных встреч команд между собой закончились исходом «обе забьют»
Прогноз
Поставить на победу «ПСЖ» в первом тайме, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.75. Гостям важно сломить сопротивление соперника как можно быстрее, иначе они могут во второй половине встречи столкнуться с более серьезными проблемами.