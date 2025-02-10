«Брест» — «ПСЖ»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

1739135803

сегодня, 00:16

«Брест»

«Брест» в последнее время наладил дела в чемпионате Франции, что очень важно для клуба и вышел на восьмое место с 31 баллом. Но в Лиге чемпионов команда провалила конец группового этапа, однако прошла в плей-офф и встретится с « ПСЖ », который максимально мотивирован на еврокубки и отдает им приоритет. Хозяева сделают все возможное, чтобы закончить первый домашний поединок с хорошим настроением для себя и болельщиков.

7 февраля «Брест» обыграл в чемпионате на выезде «Нант» (2:0), а четвертого числа прошел в кубке Франции «Труа» из Лиги 2 (2:1).

« ПСЖ »

Парижане имеют комфортный отрыв в чемпионате и может все свое внимание уделить Лиге чемпионов. « ПСЖ » однозначно повезло с соперником, однако это не значит, что гости уже прошли в следующий раунд. Матч с «Брестом» на выезде будет непростым, однако в планах подопечных Луиса Энрике есть победа уже в первой встрече, что футболисты и попытаются осуществить на поле.

4 февраля « ПСЖ » не имел проблем в кубке Франции с «Ле Ман» (2:0), а седьмого числа уже в Лиге 1 крупно обыграл «Монако» (4:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Брест» – 7.9

Ничья – 5.2

Победит « ПСЖ » – 1.35

» – 1.35 Тотал больше 2.5 мячей – 1.5

Тотал меньше 2.5 мячей – 2.6

Статистика

Шесть из десяти последних матчей «Бреста» завершились исходом «обе забьют»

« ПСЖ » выиграл восемь из десяти последних матчей на выезде

» выиграл восемь из десяти последних матчей на выезде Шесть последних личных встреч команд между собой закончились исходом «обе забьют»

Прогноз