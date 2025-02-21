Проблема «Ливерпуля» – форвард за 100 млн евро. Потратились на игрока без реализации

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сегодня, 21:59

Потерял место в старте.

«Ливерпуль» на всех порах летит к первому титулу в АПЛ под руководством Слота, вдобавок дошёл до финала Кубка Лиги, уверенно размялся на общем этапе ЛЧ и победой над «Реалом» намекнул на борьбу за «ушастый» кубок. Всё у «мерсисайдцев» ладится – но есть проблема, которая скрывается за шикарным сезоном.

Подписывали ещё для Клоппа – проблемы были уже тогда

У «красных» так и не появился форвард топ-уровня, хотя клуб делал несколько попыток найти такого. Нуньес – самый яркий провал «Ливерпуля». Форварда подписывали летом 2022 года. Тогда команду ещё возглавлял Юрген Клопп. За пару месяцев до этого мерсисайдцы участвовали в тяжелейшей гонке и боролись за требл – в итоге проиграли «Реалу» в финале ЛЧ , а в АПЛ пропустили в лидеры «Сити».

Решили усилить группу атаки. Из команды уже ушёл Мане, напрашивалась замена Фирмино (Роберто потихоньку собирал чемоданы). Учитывая, что погоду в атаке «Ливерпуля» делал (и делает) Салах, нужен был форвард, который позволит вингеру сиять.

Поэтому сделали ставку на молодого Нуньеса – причём отдали за уругвайца 80+20 миллионов евро. Дарвину были готовы дать время на адаптацию – пока оставался Роберто, было время. Показательно, что зимой мерсисайдцы пошли за ещё одним нападающим – взяли Коди Гакпо, такого же форварда-универсала. Нуньес в том сезоне отметился девятью голами и тремя ассистами за 29 матчей в чемпионате.

Дарвин – не форвард для топ-клуба, промахи превращают его в мем

Можно попытаться оправдать Нуньеса. «Ливерпуль» изначально искал не страйкера, а футболиста, который будет дополнять Салаха. Фирмино ведь тоже – не топ-бомбардир, он давал другие качества. Выполнял черновую работу, опускался ниже, освобождая пространство в финальной трети. Учитывая, что Мохамед по-прежнему стабилен, нет смысла резко менять конфигурацию.

Разница в том, что на топ-уровне даже с таким функционалом форвард должен держать определённую марку результативности. Потому что, когда игра не идёт у одного лидера атаки, должен включаться другой. И вот здесь – ключевое несоответствие. На Нуньеса нельзя надеяться в критический момент, поскольку поразительно часто уругваец ошибается в завершении. Регулярные промахи, низкая результативность – уже ни для кого не секрет. Самый свежий пример негативного влияния – матч с «Виллой». Во втором тайме установился равный счёт (2:2), момент на 69-й минуте мог принести «Ливерпулю» победу. Но Дарвин его не реализовал – и теперь у «канониров» есть шанс сократить отставание до пяти очков.

Форвард старается сохранять спокойствие:

Я не был лучшим три недели назад, и не являюсь худшим сейчас. Если я падаю, то поднимаюсь. Вы никогда не увидите, как я опускаю руки. Я отдам всего себя до последнего дня, пока буду здесь, в «Ливерпуле». Упорство!

Самое опасное – никто не знает, сколько таких моментов будет до финиша сезона и в скольких из них решающий удар будет за Нуньесом. Ещё пара ошибок – и «Арсеналу» буквально отдадут шанс на эпичный камбэк.

Терпение Слота заканчивается

Голландский менеджер сохранил фундамент Клоппа и начал на его основе строить новую команду. К Нуньесу специалист по-настоящему терпелив. У Дарвина было достаточно шансов проявить себя, периодически он получал место в старте. Но против «Виллы» уругваец потерял концентрацию после неудачи – и это сказалось на качествах, за которые игрока ценят. Это уже крайне тревожный звоночек. Слот отмечает:

Я могу принять любой промах, особенно от игрока, который забил 2 очень важных гола в ворота «Брентфорда» (2:0). Я могу это принять, но сложнее с его поведением после этого момента, он слишком засел у него в голове, и это не был привычный Дарвин, который отрабатывает сзади. Он был слишком разочарован, упустив этот шанс, и поэтому ему чего-то не хватило. Дело не в шансе, а в том, что происходило через 20 минут после него, вот о чем я хочу поговорить с Дарвином.

Пока крайне вероятно, что этот разговор и его последствия сильно повлияют на будущее Нуньеса в клубе. Его уже подумывали продать зимой. Тогда до трансфера дело не дошло – может дойти летом.

Атака будет для «Ливерпуля» болезненной темой

Связка Мане-Фирмино-Салах работала отлично, что иллюстрировал их вклад в атаку – помимо Мохамеда отличную результативность показывал Садио, часть моментов завершал Роберто, при этом он давал объём без мяча. Нестандартный, но выверенный баланс. Понятно, что сохранить его с другими игроками почти невозможно – и даже с поправкой на это есть ощущение, что всё чересчур сваливается на плечи египтянина. Эта голевая машина забивает в среднем почти один гол за матч, регулярно ассистирует другим. Мо делает разницу в решающих эпизодах важных и тяжёлых матчей, почти повторил личный рекорд результативности за сезон в АПЛ , борется за ЛЧ .

Но поэтому-то страшно представить, что будет дальше. Даже при эталонном профессионализме на форме Салаха всё больше будет сказываться возраст. Кто возьмёт на себя завершение в момент его спада? Ни у кого из остальных в текущем чемпионате нет и 10 забитых мячей, это о многом говорит. Летом решится вопрос с будущим Мохамеда (он всё ещё обдумывает возможность уйти) и Нуньесом. Жота сбавил в результативности, Гакпо только обретает себя после нестабильных первых сезонов в команде, Диас не плох – но он пока не тянет на главного бомбардира команды.

Все эти проблемы всплывут, когда закончится феерический сезон – но руководству стоит обдумывать их решение уже сейчас.