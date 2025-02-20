У разваленного «Манчестер Сити» 13 поражений за сезон. Гвардиолу ждёт мучительная перестройка

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сегодня, 13:56

Опасный год для «горожан».

В Мадриде просто победила лучшая команда. Вердикт Гвардиолы, с которым невозможно спорить. Хосеп впервые в карьере не прошел в 1/8-ю финала Лиги чемпионов. «Реал» был лучше во втором поединке, хотя первый матч больше рассказал об умении «горожан» испортить себе жизнь. ПСЖ и «Фейеноорд» отыгрывались против «Манчестер Сити». «Арсенал» и «Тоттенхэм» громили Гвардиолу с неприличной разницей. Даже звучит смешно, но это новая реальность для чемпионов Англии. Скорее всего, бывших чемпионов. Если на выходных «Манчестер Сити» дома обыграет «Ливерпуль», то сохранится минимум 11 очков разницы. Слишком много для Гвардиолы и его команды в нынешнем состоянии после 13 поражений за сезон. Пора работать на будущее состава и клуба. Что нужно сделать, чтобы «горожане» не превратились в аналог МЮ ?

Сохранить босса Родри

Никто не помешает президенту «Реала» Пересу забрать испанца в Мадрид. Для возращения Родри в родной город есть личные причины. И фактор «Золотого мяча». Раз Винисиус не получил сам приз, то могут подписать обладателя награды. Трансфер в стиле «Реала». «Манчестер Сити» важно сохранить Родри, ведь без него нет баланса и магической уверенности в себе. Скорее всего, полный развал команды без хавбека подтолкнет чемпиона Европы остаться. Речь об умном мужчине. Гвардиола понимает ценность Родри. Постарается убедить хавбека проявить клубный патриотизм. Длительный контракт с Холандом – ещё один намёк, что у директора клуба Бегиристайна в конце карьеры будут не только проколы. Вот только Родри скоро 29 лет, дальше начнет терять резкость и энергичность. Испанцу пора подумать о работе в схеме с напарником в центре поля. Зимний трансфер Нико Гонсалеса намекает на поиски связки.

Наиграть дуэт впереди

С вингерами «горожанам» не везет, зато крайние защитники Гвардиол и Льюис часто в высоких позициях. А форварда Мармуша не стоит загонять на фланг атаки. Так египтянин теряет силу, ведь любит забегать за спины защитникам. Омара лучше попробовать сделать напарником Холанда в стиле Альвареса. Переход на гибридные «4-4-2» будет опасным для соперников. Холанд не вышел против «Реала» в основе из-за травмы. Дальше у команды матч против «Ливерпуля» на выходных. Если норвежец восстановится, то сыграет в связке с Мармушем. А неудача египтянина в Мадриде привязана к вялой работе напарников, которые не создавали моменты. Но если Гвардиола в этом году сможет создать боеспособный дуэт нападающих, то даже проблемы крайних форвардов, вроде Грилиша и Фодена, не помешают «Манчестер Сити» вернуться к контролируемой результативности. Сейчас «горожане» не ведут сложную игру.

Найти нового голкипера

Эдерсон прекрасно играет ногами. Умеет отдавать голевые передачи. А вот как часто бразилец спасал «Манчестер Сити» в решающий момент в Лиге чемпионов? Ни в серии пенальти против «Реала» год назад, ни во время новых сражений Эдерсон не стал героем. Не остановил Мбаппе. Также не был лучшим в прошлых сезонах, когда «горожане» были намного сильнее. Потребность в голкипере может быть связана также с решением самого бразильца покинуть Манчестер. Игрока зовут в Саудовскую Аравию, предлагают безумные деньги. Алиссон вряд ли пустит в основу сборной Бразилии на ЧМ -2026. Так что любителей татуировок на шее может сменить команды Гвардиолы на клуб других шейхов. Кого пригласить в «Манчестер Сити»? Наверное, вратаря, умеющего играть ногами. И лидера. Эдерсон не управлял линией, когда менялись центральные защитники. И точно не стоит делать ставку на немолодого немца Ортегу.

Стабилизировать защиту

Слабая игра в защите связана с дырявой опорной зоной, где нет Родри. Также влияли перестановки в обороне. Народу много – порядка нет. Провал Уокера, который уехал в «Милан», где вылетел из Лиги чемпионов от «Фейеноорда» – ещё одна причина неспокойного сна Гвардиолы. Без успешной работы в линии обороны «Манчестер Сити» не вернется. Когда другие богатые клубы из Англии допускали системные ошибки у своих ворот, доверяя неправильным голкиперам, защитникам и опорникам, то на много лет оставались без чемпионства. У «Арсенала» есть деньги, а нет титула почти 21 год. У «Манчестер Юнайтед» много подписаний в центр обороны и смена голкипера – 12 лет без чемпионства. Гвардиола не хочет повторить их судьбу. Поэтому зимой взяли бразильца Рейса и узбека Хусанова. Абдукодир в Мадриде сыграл справа в обороне. Из него попробуют слепить второго Гвардиола? Будет интересно.

Вернуть старый прессинг

Для простого объяснения хет-трика Мбаппе важно одно наблюдение. «Манчестер Сити» выставил высокую линию обороны, но Бернарду, Гюндоган, Гонсалес, Фоден и Савиньо не сумели прессинговать высоко. Мбаппе открылся под гениальный пас защитника Асенсио. Затем качнул Гвардиола перед воротами. На десерт Килиана не встретили после смещений с правого края в центр поля. У «Манчестер Сити» много подобных ошибок в сезоне. Когда смотрим на показатель, который отражает интенсивность высокого командного прессинга, то «горожане» оказываются на пятнадцатой строчке в АПЛ . Гвардиола с появлением Холанда постепенно отошел от высокого давления. Хотя совсем недавно был вторым в АПЛ по этому параметру. Практика показала, что когда Де Брюйне и Бернарду постарели, а молодые вингеры не радуют тренера, то глупо дарить соперникам ключи к победе. Анчелотти не пришлось ничего разгадывать.

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