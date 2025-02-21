Шикарный матч «Сосьедада», «тёмные лошадки» победили. В Лиге Европы прошёл стыковой раунд

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сегодня, 13:13

Было на что посмотреть.

« АЗ Алкмар» метит в «тёмные лошадки» сезона

В Эредивизи свои сюжеты – «Аякс» после длительного спада вернулся в чемпионскую гонку, а действующий чемпион Нидерландов ПСВ с этим не согласен. Эта парочка сильно оторвалась от остальных. « АЗ Алкмар» в этой погоне – лишь пятый. И это справедливая оценка клуба (четыре сезона к ряду они не поднимаются выше четвёртой строчки). Вдобавок к этому команда потеряла своего главного бомбардира последних лет – Эвангелос Павлидис перебрался в «Бенфику».

Резюмируя, « АЗ Алкмар» должен был вылететь одним из первых. Тем более при том, что в пару голландцам достался «Галатасарай». «Львы» в двух предыдущих сезонах становились чемпионами Турции – и в текущем тоже возглавляют турнирную таблицу. И подбор игроков клуба впечатляет – Мауро Икарди, Виктор Осимхен, Дрис Мертенс.

Команды находились в разных весовых категориях – но « АЗ Алкмар» слишком хорошо воспользовался домашним матчем (он был первым в двухматчевом поединке). 4:1 – дома «Галатасараю» предстояло отыгрывать три мяча. При этом игра началась так, будто «горел» « АЗ Алкмар»– голландцы наседали на ворота соперника и к 30-й минуте имели три убойных момента. Иронично, что после этого гостям помог автогол соперника. После перерыва голландцы довели счёт до 2:0 – только после этого «Галатасарай» проснулся и вернул равенство к 70-й минуте. Это оказался максимум.

Раньери преобразил «Рому»

«Рома» страдает весь этот сезон из-за увольнения Де Росси. У клуба нет внятной стратегии на ближайшие годы, пришлось обратиться к Клаудио Раньери, который уже планировал пенсию. Клаудио как кризис-менеджер как всегда эффективен. Римляне играют проще, но с душой, любят пощекотать нервы. Столкновение с «Порту» отняло много энергии – особенно ответный матч.

К 27-й минуте на табло «Стадио Олимпико» горели 1:0 – только отличились гости. Португальцам не повезло, что кураж поймал Пауло Дибала. Аргентинец был в центре всех атакующих взаимодействий «джаллоросси» – управлял темпом атак в финальной трети, запускал штурм ворот. Ему потребовалось четыре минуты и две передачи, чтобы оформить дубль и вывести «Рому» вперёд. Хозяева могли забивать ещё – причём дважды, на 83-й минуте всё же оформили третий гол. Под занавес вспомнили, что для весёлой команды это слишком стабильная игра – пропустили автогол прямо перед финальным свистком. В любом случае, есть победа и путёвка в 1/8 финала.

«Юнион» едва не сотворил сенсацию, «Будё-Глимт» ярко пробился в 1/8

Эти клубы – карлики на фоне МЮ и «Тоттенхэма», которые ждут своих соперников в 1/8 финала и «Реала Сосьедада», который также играл в стыковом раунде. Но какие-никакие заслуги в еврокубках имеются. Главный успех «Будё-Глимта» – четвертьфинал Лиги конференций в сезоне-21/22. «Юнион» в кампании-22/23 добрался до четвертьфинала ЛЕ .

«Юниону» было тяжелее – им достался «Аякс», который наконец вернулся в форму. В Брюсселе игра завершилась уверенной победой гостей, так что бельгийцы оказались у края пропасти перед выездом в Амстердам. И «Юниону» в гостях улыбнулась удача – дважды соперник допускал ошибку, которой удавалось воспользоваться. В первом случае нарушили линию офсайда, из-за чего засчитали гол Мак Аллистера, позднее удалось накрыть игрока «Аякса» с мячом и развернуть собственную атаку. Уже в дополнительное время «Аякс» всё же дожал соперника.

В паре «Будё-Глимта» и «Твенте» нет пропасти в классе – при этом норвежцы не могут похвастаться успешными выступлениями в еврокубках. А тут в ответном матче коллектив одерживает разгромную победу – 5:2. Уже независимо от итогов жеребьёвки «Будё-Глимт» может считать еврокубковую кампанию успешной.

Чалов вылетел, остаётся Захарян

Карьера в Греции складывается и близко не так, как хотелось бы. Фёдор Чалов переходил в ПАОК из расчёта засветиться в еврокубках и найти более интересную команду из топ-чемпионата. На деле форвард так и не стал лидером коллектива, а ПАОК вылетел из ЛЕ от ФКСБ , который должен был проходить. Даже в Салониках после уверенного начала команда потерпела поражение (1:2). Теперь в Бухаресте ФКСБ без лишних проблем дожал соперника.

Множество травм, спад после попадания в ЛЧ , продажа лидеров – на «Реал Сосьедад» свалилось немало проблем. Даже так баски что-то пытаются сделать – в Ла Лиге продолжают борьбу за зону еврокубков, в Лиге Европы без лишних проблем убрали «Мидтьюланд». Датчане проиграли оба матча – но особенно тяжело пришлось вчера в гостях.

В состав «бело-голубых» к этому моменту вернулся Арсен Захарян – полузащитник долго восстанавливался после травмы и в начале февраля вернулся на поле. Хавбек сыграл с «Осасуной» и «Бетисом» (оба матча проиграли). Но каждый раз выходил со скамейки. В игре с «Мидтьюландом» Арсена снова оставили в запасе и дали всего семь минут в концовке.

До этого момента баски забили курьёзный мяч (защитник гостей поскользнулся и пропустил Мендеса), разрезали штрафную в моменте со вторым голом, пропустили дважды к перерыву и забили третий – а во втором тайме отметились ещё одним голом. Вдобавок к этому красную получил Дани Силва, оставив «Мидтьюланд» в меньшинстве. Когда Арсен вышел на замену, результат уже был сделан – но хавбек поучаствовал в пятом забитом мяче.