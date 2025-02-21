«Рома» на ходу. Матч сезона выдал игрок, которого летом провожали в Саудовскую Аравию

1740122167

сегодня, 10:16

Идут дальше в Лиге Европы.

В первом матче «Рома» оформила неплохой задел – сыграла вничью с «Порту». Теперь всё должен был решить ответный поединок, а он проходил на территории римлян. «Джеларосси» порадовали фанатов, но и нервотрёпки избежать не удалось.

Раньери взбодрил игроков

Клаудио Раньери работает в «Роме» со второй половины ноября. При нём команда потихоньку выбирается из кризиса, в который угодила в начале осени. Да, началось сотрудничество не очень (три матча – два поражения), зато в 2025 году «джеларосси» обрели уверенность.

«Рома» начала новый год с победы над «Лацио», а в следующих шести встречах проиграла лишь раз (0:1 АЗ в Лиге Европы). Римляне укрепили позиции в чемпионате Италии – выдали серию без поражений, которая растянулась уже на девять туров. Причём на этом отрезке попадались в том числе крепкие соперники и даже лидер чемпионата. Помимо победы в римском дерби «джеларосси» смогли поделить очки с «Миланом» и «Наполи».

Что касается Лиги Европы, финиш общего этапа складывался тяжело. Поражение от АЗ обострило борьбу за плей-офф, а в заключительном туре предстояло принимать набравшего форму соперника, который боролся за топ-3. «Рома» вопреки ожиданиям разобралась-таки с «Айнтрахтом» (2:0) и оказалась на 15-м месте. На флажке римляне сняли все вопросы.

Резюмируя, «Порту» попался тяжёлый соперник – небезупречный, но непредсказуемый. Из тех, кто может выйти победителем из бойни, если хорошо настроится.

Матч сезона от Дибалы

Франкфуртцам не повезло наткнуться в Риме на сверхмотивированного Дибалу. Для Пауло этот сезон в целом особенный. Косвенно он источник скандала, который разгорелся в «Роме». Летом аргентинец собирался покинуть команду – пришло предложение из Саудовской Аравии, дело близилось к оформлению сделки (удивительно вспоминать это, учитывая новый контракт футболиста).

Даниэле Де Росси (на тот момент тренер команды) – да и вообще все в Риме – не хотел отпускать своего лидера. Форварду показали, насколько его ценят, Дибала всё же передумал уходить, почувствовав огромную поддержку. Всё бы хорошо, но решение запустило цепную реакцию. На этом фоне разгорелся конфликт между Де Росси и генеральным директором клуба Линой Соулуку. Функционер убедила руководство в том, что игроки выступают за увольнение менеджера (тогда «Рома» тяжело начинала сезон). Де Росси отправили в отставку, а когда обман вскрылся, без работы осталась и сама генеральный директор.

«Рома» потеряла стратегию на ближайшие годы. Эта ситуация наверняка давила и на Дибалу. Но в стыковом раунде ЛЕ аргентинец был предельно собран. В ответном матче против «Порту» свободный художник постоянно брал на себя инициативу, оказывался на мяче и старался максимально быстро доставлять его в штрафную. Играли по Пауло плотно – при этом, когда соперник повёл, именно аргентинец перевернул ход встречи. Оформил дубль.

Эпизод с первым голом – Дибала взвинтил темп и ворвался в штрафную под передачу в касание, с тремя игроками на плечах успел пробить мимо вратаря. Второй мяч – проникающий пас от Коне, нападающий поиздевался над Отавио и пробил точно в ближний. Что ещё важнее: обе голевые атаки начинались с передач самого форварда. Он отдавал мяч Шомуродову и Коне, после чего резко ускорялся. И всё это в самый необходимый момент – как только начали «гореть» 0:1 дома. Уже спустя 12 минут римляне вели.

Раньери тоже высоко ценит влияние Пауло на игру «Ромы»:

Очень важно иметь такого чемпиона, как Дибала. Он экстраординарен: говорит мало, но всегда самые правильные слова. Он лидер.

Тотальное преимущество римлян

Игра началась для «Ромы» неидеально. Уже в первом тайме пришлось отыгрываться (и это дома). Но важно, что гол «Порту» не вытекал из логики матча – гости воспользовались серией удачных отскоков. Дибала вернул поединок в нужное «джеларосси» русло. Что же касается содержания, именно римляне владели преимуществом.

Ещё до перерыва хозяева могли увеличивать преимущество (хорошо распорядились стандартом), а на 50-й минуте Паредес заработал красную карточку для Эустакьо. Ещё чуть позже – опасный прострел Анхелиньо (не нашлось адресата), гол Шомуродова с передачи Дибалы (Элдор оказался в офсайде). Третий мяч «Рома» забила в концовке, на 83-й минуте, но объективно должна была делать это раньше.

Хозяева сыграли неидеально

Для «волков» логично, что даже при игровом преимуществе они не избежали нервотрёпки. Хорошо, что Дибала включился и задал темп матчу. С другой стороны, этому предшествовал совершенно необязательный пропущенный гол. Что бы сделали римляне, не окажись Пауло в шикарной форме? Такой же необязательный гол пропустили в концовке. Кроме того, при 2:1 один на один с вратарём выбегал Саму Агехоуа – «Роме» очень повезло, что форвард не воспользовался ошибкой соперника и даже не заработал красную для Н'Дики.

Раньери этим недоволен:

Когда я пропускаю гол, то схожу с ума, а сейчас мы пропустили дважды. И мы рисковали пропустить – нам еще предстоит стать командой. После красной карточки игра была в наших руках, но нам было необходимо сохранить концентрацию. Я чрезвычайно рад, но игру надо улучшать. Мы по-прежнему пропускаем контратаки, а это неприемлемо.

В любом случае, не стоит забывать о положении «Ромы». Сейчас это не топ-клуб, от которого надо требовать стабильности и демонстрации класса. Это всё такой же кризисный коллектив без ясных планов на будущее, просто вышедший из глубокого спада. Уже хорошо, что команда выигрывает такие матчи. Это даёт шанс на красивую историю и для «джеларосси», и для Клаудио. Он заслужил это перед уходом на пенсию.