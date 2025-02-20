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Мотта: «Я бы ничего не сделал по-другому. Мы создали много моментов»

сегодня, 10:07
ПСВЛоготип футбольный клуб ПСВ (Эйндховен)3 : 1Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин)ЮвентусЗакончился в доп. время

Главный тренер «Ювентуса» Тиаго Мотта не стал бы ничего менять в проигранном матче Лиги чемпионов с ПСВ (1:3, после дополнительного времени).

Я не думаю, что ПСВ хотел пройти дальше сильнее нас. В некоторых ситуациях они были лучше, но мы также создали много моментов. Я бы ничего не сделал по-другому. Мы сделали три вынужденные замены. Очень больно, но это часть работы – сразу вставать и думать о следующем матче.

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Все комментарии
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 12:00
И Мотта не смог.
Djon Rembo
Djon Rembo
сегодня в 11:56
Ошибка тренера!
Зачем изобретать,выстави состав победителя,как в матче против Интера!!!
2 и 3 голы бардак в обороне,особенно третий,боятся,не доигрываю до конца...
Эйфория после матча с Интером сыграло в худшую сторону,где нам откровенно повезло,забей Лоутаро в том моменте и....
Как болельщик Ювентини с 1997,Марчелло Липпи 50% состава не допустил бы в основу из нынешнего состава...
Увы но Гатти не Монтерро,Тюраму учиться до отца,Пессотто,Таккинарди, молчу о центре Давидса(питбуля)...
Контейнера,Луис молодые как и пол состава...Тренер нам нужен тренер,Дешамп,Зидан....
Мотта welcome Болонья,Лацио...
Очень обидно за Италию Милан,Ювентус катком в 2003-2006 прошлись бы и по Брюгге,Фея,Псв....
Бенфика,Штутгарт,ПСВ к сожалению на данном этапе откровенно сильнее нас тактически,командно,но не по составу,это исключительно моё мнение,друзья....
Теперь бы лишь в 4 попасть в Сериале...
Мотта думай...
Rafael Benitez
Rafael Benitez
сегодня в 11:06
Хорошо что Аллегри ушёл. Наверное теперь понимают тиффози Юве, что проблема с составом. Аллегри на месте Мотты давно был бы уволен.
112910415
112910415
сегодня в 10:53
старость - не радость
Incredulous
Incredulous
сегодня в 10:31
Интересная картина получается.
Два нидерландских клуба выбили два итальянских клуба.
ПСВ одолел Ювентус, а Фейеноорд выиграл у Милана.
Остался всего один клуб из Серии А - это Интер, и по иронии судьбы в 1/8 ЛЧ Интер сыграет или с ПСВ или с Фейенордом))
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 10:09
2 игры и ни одной ничьи, не узнаю Юве
Гость
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