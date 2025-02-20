Мотта: «Я бы ничего не сделал по-другому. Мы создали много моментов»

Главный тренер «Ювентуса» не стал бы ничего менять в проигранном матче Лиги чемпионов с ПСВ (1:3, после дополнительного времени).

Я не думаю, что ПСВ хотел пройти дальше сильнее нас. В некоторых ситуациях они были лучше, но мы также создали много моментов. Я бы ничего не сделал по-другому. Мы сделали три вынужденные замены. Очень больно, но это часть работы – сразу вставать и думать о следующем матче.