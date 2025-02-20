Анчелотти: «Мбаппе способен достичь уровня Криштиану Роналду»

Главный тренер «Реала» подвёл итоги ответного стыкового матча Лиги чемпионов против «Манчестер Сити» (3:1).

Я думаю, мы на правильном пути. Нам стоило больших усилий нащупать командную игру, и теперь мы должны работать, чтобы быть на этом уровне и, если возможно, улучшить его. Мы пытались найти баланс, но каждые три дня проходят испытания, и, возможно, то, что я скажу сегодня, не будет иметь никакого значения, и нам снова искать командные взаимодействия. Думаю, игроки поняли идею, и она заключается в том, чтобы работать без мяча.

Мы вышли в 1/8 финала, проведя десять матчей, а это слишком много. Теперь мы вступаем в более сложный период, а это лига, полуфинал Копа дель Рей и решающие матчи Лиги чемпионов. Останавливаться нельзя.

Идея защищаться по схеме 4-4-2 правильная. Команда чувствует себя комфортно и работает хорошо. Мы также должны отметить отличную работу двух вингеров: Беллингема и Родриго. Мы должны продолжать в том же духе: с такой динамикой, в такой линии и с такой системой.

Невозможно выигрывать каждую игру. Когда мы проигрываем, нас всегда критикуют.