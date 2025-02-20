Анчелотти: «Мбаппе способен достичь уровня Криштиану Роналду»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти подвёл итоги ответного стыкового матча Лиги чемпионов против «Манчестер Сити» (3:1).
Я думаю, мы на правильном пути. Нам стоило больших усилий нащупать командную игру, и теперь мы должны работать, чтобы быть на этом уровне и, если возможно, улучшить его. Мы пытались найти баланс, но каждые три дня проходят испытания, и, возможно, то, что я скажу сегодня, не будет иметь никакого значения, и нам снова искать командные взаимодействия. Думаю, игроки поняли идею, и она заключается в том, чтобы работать без мяча.
Мы вышли в 1/8 финала, проведя десять матчей, а это слишком много. Теперь мы вступаем в более сложный период, а это лига, полуфинал Копа дель Рей и решающие матчи Лиги чемпионов. Останавливаться нельзя.
Идея защищаться по схеме 4-4-2 правильная. Команда чувствует себя комфортно и работает хорошо. Мы также должны отметить отличную работу двух вингеров: Беллингема и Родриго. Мы должны продолжать в том же духе: с такой динамикой, в такой линии и с такой системой.
Невозможно выигрывать каждую игру. Когда мы проигрываем, нас всегда критикуют.
Также Анчелотти ответил на вопрос, сможет ли нападающий «Реала» Килиан Мбаппе достичь показателей форварда «Аль-Насра» Криштиану Роналду, который ранее выступал за «сливочных».
У него есть качества, чтобы достичь уровня Криштиану Роналду, но ему нужно работать, потому что Роналду установил очень высокую планку. Благодаря своим качествам и энтузиазму он может достичь уровня Криштиану, но это будет не так просто для него. Он должен работать.
Ранее главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о поражении в матче с «Реалом».
Как по мне, это вряд ли. Киля потерял много времени в ПСЖ. Зато бабок заработал на 100 жизней. Это, кстати и есть цена недосягаемости Кришки...
Короче Ван Бастена по звёздности и статусу догнать сможет..., а вот Рона нет.
Как по мне, это вряд ли. Киля потерял много времени в ПСЖ. Зато бабок заработал на 100 жизней. Это, кстати и есть цена недосягаемости Кришки...
Короче Ван Бастена по звёздности и статусу догнать сможет..., а вот Рона нет.