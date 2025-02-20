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Анчелотти: «Мбаппе способен достичь уровня Криштиану Роналду»

сегодня, 09:43
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)3 : 1Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер СитиМатч завершен

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти подвёл итоги ответного стыкового матча Лиги чемпионов против «Манчестер Сити» (3:1).

Я думаю, мы на правильном пути. Нам стоило больших усилий нащупать командную игру, и теперь мы должны работать, чтобы быть на этом уровне и, если возможно, улучшить его. Мы пытались найти баланс, но каждые три дня проходят испытания, и, возможно, то, что я скажу сегодня, не будет иметь никакого значения, и нам снова искать командные взаимодействия. Думаю, игроки поняли идею, и она заключается в том, чтобы работать без мяча.

Мы вышли в 1/8 финала, проведя десять матчей, а это слишком много. Теперь мы вступаем в более сложный период, а это лига, полуфинал Копа дель Рей и решающие матчи Лиги чемпионов. Останавливаться нельзя.

Идея защищаться по схеме 4-4-2 правильная. Команда чувствует себя комфортно и работает хорошо. Мы также должны отметить отличную работу двух вингеров: Беллингема и Родриго. Мы должны продолжать в том же духе: с такой динамикой, в такой линии и с такой системой.

Невозможно выигрывать каждую игру. Когда мы проигрываем, нас всегда критикуют.

Также Анчелотти ответил на вопрос, сможет ли нападающий «Реала» Килиан Мбаппе достичь показателей форварда «Аль-Насра» Криштиану Роналду, который ранее выступал за «сливочных».

У него есть качества, чтобы достичь уровня Криштиану Роналду, но ему нужно работать, потому что Роналду установил очень высокую планку. Благодаря своим качествам и энтузиазму он может достичь уровня Криштиану, но это будет не так просто для него. Он должен работать.

Ранее главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о поражении в матче с «Реалом».

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Все комментарии
Capral
Capral ответ Владимир Павлюшкин (раскрыть)
сегодня в 16:16
Реализация по вчерашней игре- не показатель. Скорости, или вернее сказать рывка, как у Рона, у Мбаппе нет, он флегмат. Дриблинг? Да, пожалуй, в этом компоненте, Мбаппе посильней будет.
Владимир Павлюшкин
Владимир Павлюшкин ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 15:17
почему ни по одному - скорость, дриблинг, реализация.
Владимир Павлюшкин
Владимир Павлюшкин
сегодня в 15:16
Дриблинг мбаппе лучше, чем даже у праймового Криша-вингера. Но вот игра головой, стабильность, атлетизм, штрафные, скорость адаптации к новым условиям...
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Incredullous (раскрыть)
сегодня в 12:33, ред.
Со всем согласен. С одной оговоркой. Киля свободным художником всегда был, начиная с Монако, с ЧМ 2018, когда Аргентину и Хорватию рвал по всей ширине поля..., в общем всегда, ибо умение бить и вести мячик с обеих ног и делает форварда универсальным.

Кстати. Родриго вчера, когда забивали 2-й гол, отдал голевую с позиции ЦН, что говорит о тех же качествах художника, если страйкер двуногий. Тоже самое касается и Вини, который частенько за матч меняется с Килей местами, дабы запутать защиту соперника.

P.S. Заслуга Анчелотти скорее в том, что эти трое "живописцев" не передрались и не гадят друг другу на поле, что само по себе - часть тренерского Искусства от Карло. Уйдёт Дед..., даже страшно подумать, чё там станет с ними со всеми...
Incredullous
Incredullous
сегодня в 12:03, ред.
Что примечательно в игре Мбаппе в этом матче, так это то, что француз забил 3 гола со всех трёх позиций нападения. Первый гол с позиции центрфорварда, второй - с позиции левого вингера, третий - с позиции правого вингера. Что говорит о том, что Килиан полностью перестроился под свою новую роль в составе Реала, и начинает к ней всё больше привыкать. А роль эта не центрфорварда, как изначально выглядит на схеме, а роль свободного художника на острие атаки. И как не рассказывали, что Мбаппе и Винисиус не смогут ужиться на поле, что у Реала есть два левых вингера и не одного центрфорварда, что Мбаппе и Винисиус будут только мешать друг другу (хотя по-началу так и было), но Анчи смог не только оторвать Килиана от левого фланга, не только найти правильное место и применение французу, но и раскрыл в нём новые возможности и умения, а именно работа по всей линии атаки, не привязываясь к какой-либо позиции. И это теперь очень запутывает соперника, особенно если соперник включает персональную опеку к кому-то из линии нападения Реала. Лучше всего это можно было увидеть в моменте со вторым голом Реала, где номинальный левый вингер (Винисиус) оказался на правом фланге нападения, номинальный правый вингер (Родриго) оказался на позиции центрфорварда, а номинальный центрфорвард (Мбаппе) оказался на позиции левого вингера.
112910415
112910415
сегодня в 11:01
надо работать, крепко работать !
а там посмотрим
Capral
Capral
сегодня в 10:53
Они разные- и по игре и игровому мышлению. Рона он не догонит- ни по одному показателю, уровень ниже и намного. Но пользу, Реалу- принести конечно может и должен. Я думаю не стоит предвосхищать события и строить определенные перспективы на будущее, после игры- с мертвейшим из мертвейших соперников, коим, однозначно является на сегодняшний день МС. При всех достоинствах вчерашней победы, надо все таки реально смотреть на соперника. Любопытно посмотреть, как стабильно или нет в дальнейшем будет играть Мбаппе Ну а система 4-4-2, мне всегда нравилась. Проверенная вещь, многолетняя, а при правильном её использовании- практически безотказная...
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 10:40, ред.
5 побед в ЛЧ, 5 ЗМ, куча голевых рекордов среди футболистов всех народов и времён..., ну не знаю.
Как по мне, это вряд ли. Киля потерял много времени в ПСЖ. Зато бабок заработал на 100 жизней. Это, кстати и есть цена недосягаемости Кришки...

Короче Ван Бастена по звёздности и статусу догнать сможет..., а вот Рона нет.
Не Э Г О ИС Т
Не Э Г О ИС Т
сегодня в 10:14
Ты на верном пути, сынок. Разгромы от Барсы - это наше всё.. 🤭😂
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 10:08
Ну неее, совсем другой уровень
auc4kc8n72af
auc4kc8n72af
сегодня в 10:04
Карло!Побольше лижы одно место Камерунскому Эму ,глядишь оставят в Реале!!!
69Haya96
69Haya96
сегодня в 09:55
Можно играть некрасиво, но эффективно. О Роналду лучше не говорить, Мбаппе не станет.
STVA 1
STVA 1
сегодня в 09:53
Ом может и перегнать. У него все для этого есть. Только одно но... Нужно трудолюбие Рона!
shur
shur
сегодня в 09:53
...устами Папы истину глаголят ! Гюллер, сынок! Будешь играй как Мбаппе, в основе чаще будешь!!!
Гость
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