«Арсенал» — «Вест Хэм»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 12:00

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч АПЛ «Арсенал» — «Вест Хэм», который состоится 22 февраля 2025 года

«Арсенал»

«Канониры» являются главными преследователями «Ливперпуля» и сейчас отстают от него на восемь очков, но имеют игру в запасе. «Арсенал» набрал 53 очка и если сможет обыграть в этой игре «молотобойцев», то сократит отрыв до пяти баллов, что определенно добавит им уверенности в собственных силах.

15 февраля «Арсенал» на выезде одолел «Лестер» (2:0), а пятого числа в кубке английской лиги проиграл «Ньюкасл Юнайтед» (0:2).

«Вест Хэм»

«Молотобойцы» проводят очень слабый отрезок сезона, в котором проиграно большинство поединков. «Вест Хэм» набрал 27 очков и занимает лишь 16 место, но опережает на 12 пунктов зону вылета, поэтому у болельщиков нет особых поводов для беспокойства. Любые набранные очки на стадионе одного из лидеров АПЛ будут хорошим результатом, а победа и вовсе станет небольшой сенсацией.

16 февраля «Манчестер Юнайтед» проиграл «Тоттенхэму» (0:1), а в кубке ФА выиграл у «Лестера» (2:1)

Котировки БК Pinnacle

Победит «Арсенал» – 1.32

Ничья – 5.5

Победит «Вест Хэм» – 10.5

Тотал больше 2.5 мячей – 1.73

Тотал меньше 2.5 мячей – 2.15

Статистика

«Вест Хэм» проиграл шесть из десяти последних матчей во всех турнирах

«Арсенал» выиграл шесть домашних встреч из десяти последних

Команды обменялись двумя победами в пяти последних встречах между собой

Прогноз

Поставить на победу «Арсенала» с форой (-1.5), компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.0. Предполагаем, что у хозяев не возникнет проблем в этом матче и они смогут одержать в нем победу с крупной разницей мячей.