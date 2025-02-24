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«Рома» — «Монца»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

сегодня, 19:43
«Рома» — «Монца»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Серии А «Рома» — «Монца», который состоится 24 февраля 2025 года

«Рома»

Римский клуб проводит не лучший сезон в Серии А и впереди у команды еще очень много задач, но в Лиге Европы «Рома» стремительно движется вперед. Во внутреннем первенстве коллектив располагается на девятом месте с 37 баллами и отстает на четыре пункта от ближайшего соперника. В игре на своем стадионе с главным аутсайдером Серии А, хозяева имеют отличную возможность набрать три очка.

20 февраля «Рома» в Лиге Европы обыграла «Порту» (3:2), а 16 числа одержала минимальную победу над «Пармой» (1:0).

«Монца»

«Монце» совершенно нечем порадовать своих болельщиков и с большой вероятностью клуб может покинуть итальянский элитный дивизион по окончанию сезона. Сейчас команда идет на последней строчке в турнирной таблице Серии А с 14 баллами и на три пункта отстает от ближайшего соперника и целых девять баллов ей нужно отыграть, чтобы покинуть зону вылета.

16 февраля «Монца» сыграла вничью на своем поле с «Лечче» (0:0), а девятого февраля разгромно проиграла «Лацио» (1:5).

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Рома» – 1.29
  • Ничья – 6
  • Победит «Монца» – 13
  • Тотал больше 2.5 мячей – 1.7
  • Тотал меньше 2.5 мячей – 2.17

Статистика

  • «Монца» проиграла восемь матчей из десяти последних
  • «Рома выиграла восемь поединков из десяти на своем поле во всех турнирах
  • Два последних матча между клубами завершились победой „Ромы“

Прогноз

Поставить на победу „Ромы“ с форой (-1.5), компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.8. Предполагаем, что римский клуб будет иметь большое преимущество, которое преобразует в несколько забитых мячей.

Все комментарии
Варвар7
Варвар7
сегодня в 20:54
Рома дома надеюсь уверенно победит- Ф1(-2).
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