«Рома» — «Монца»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 19:43

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Серии А «Рома» — «Монца», который состоится 24 февраля 2025 года

«Рома»

Римский клуб проводит не лучший сезон в Серии А и впереди у команды еще очень много задач, но в Лиге Европы «Рома» стремительно движется вперед. Во внутреннем первенстве коллектив располагается на девятом месте с 37 баллами и отстает на четыре пункта от ближайшего соперника. В игре на своем стадионе с главным аутсайдером Серии А, хозяева имеют отличную возможность набрать три очка.

20 февраля «Рома» в Лиге Европы обыграла «Порту» (3:2), а 16 числа одержала минимальную победу над «Пармой» (1:0).

«Монца»

«Монце» совершенно нечем порадовать своих болельщиков и с большой вероятностью клуб может покинуть итальянский элитный дивизион по окончанию сезона. Сейчас команда идет на последней строчке в турнирной таблице Серии А с 14 баллами и на три пункта отстает от ближайшего соперника и целых девять баллов ей нужно отыграть, чтобы покинуть зону вылета.

16 февраля «Монца» сыграла вничью на своем поле с «Лечче» (0:0), а девятого февраля разгромно проиграла «Лацио» (1:5).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Рома» – 1.29

Ничья – 6

Победит «Монца» – 13

Тотал больше 2.5 мячей – 1.7

Тотал меньше 2.5 мячей – 2.17

Статистика

«Монца» проиграла восемь матчей из десяти последних

«Рома выиграла восемь поединков из десяти на своем поле во всех турнирах

Два последних матча между клубами завершились победой „Ромы“

Прогноз

Поставить на победу „Ромы“ с форой (-1.5), компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.8. Предполагаем, что римский клуб будет иметь большое преимущество, которое преобразует в несколько забитых мячей.