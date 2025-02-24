«Рома» — «Монца»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Серии А «Рома» — «Монца», который состоится 24 февраля 2025 года
«Рома»
Римский клуб проводит не лучший сезон в Серии А и впереди у команды еще очень много задач, но в Лиге Европы «Рома» стремительно движется вперед. Во внутреннем первенстве коллектив располагается на девятом месте с 37 баллами и отстает на четыре пункта от ближайшего соперника. В игре на своем стадионе с главным аутсайдером Серии А, хозяева имеют отличную возможность набрать три очка.
20 февраля «Рома» в Лиге Европы обыграла «Порту» (3:2), а 16 числа одержала минимальную победу над «Пармой» (1:0).
«Монца»
«Монце» совершенно нечем порадовать своих болельщиков и с большой вероятностью клуб может покинуть итальянский элитный дивизион по окончанию сезона. Сейчас команда идет на последней строчке в турнирной таблице Серии А с 14 баллами и на три пункта отстает от ближайшего соперника и целых девять баллов ей нужно отыграть, чтобы покинуть зону вылета.
16 февраля «Монца» сыграла вничью на своем поле с «Лечче» (0:0), а девятого февраля разгромно проиграла «Лацио» (1:5).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Рома» – 1.29
- Ничья – 6
- Победит «Монца» – 13
- Тотал больше 2.5 мячей – 1.7
- Тотал меньше 2.5 мячей – 2.17
Статистика
- «Монца» проиграла восемь матчей из десяти последних
- «Рома выиграла восемь поединков из десяти на своем поле во всех турнирах
- Два последних матча между клубами завершились победой „Ромы“
Прогноз
Поставить на победу „Ромы“ с форой (-1.5), компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.8. Предполагаем, что римский клуб будет иметь большое преимущество, которое преобразует в несколько забитых мячей.