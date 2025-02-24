«Севилья» — «Мальорка»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 19:51

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Ла Лиги «Севилья» — «Мальорка», который состоится 24 февраля 2025 года

«Севилья»

Клуб из Андалузии уже несколько сезонов хандрит и близко не показывает своих выступлений высокого уровня, которые были раньше. На данный момент «Севилья» занимает в турнирной таблице лишь 13 место с 31 баллом и даже на три пункта отстает от «Мальорки». Победа позволит хозяевам подняться выше по таблице и сравняться по баллам с нынешним соперником.

16 февраля «Севилья» разгромила на выезде «Вальядолид» (4:0), а ранее крупно проиграла «Барселоне» (1:4).

Мальорка»

«Мальорка» заметно прогрессирует за последние пару сезонов и вполне закономерно располагается на девятом месте с 34 пунктами. Побороться за зону еврокубков коллективу будет очень непросто, ведь там большая конкуренция, но и дальше набирать очки гостям вполне будет по силам. «Мальорка» рассчитывает, как минимум не проиграть, а по возможности выиграть у не самого стабильного соперника.

16 февраля «Мальорка» обыграла на своем поле «Лас-Пальмас» (3:1), а 10 числа поделила очки с «Осасуной» (1:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Севилья» – 2.05

Ничья – 3.25

Победит «Мальорка» – 4.4

Тотал больше 2.5 мячей – 2.45

Тотал меньше 2.5 мячей – 1.55

Статистика

«Севилья» одержала только три победы из десяти последних поединков

«Мальорка» проиграла четыре последние встречи подряд

«Севилья» выиграла три из пяти последних матчей с «Мальоркой»

Прогноз

Поставить на победу «Севильи», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.05 Предполагаем, что хозяева смогут воспользоваться неуверенной игрой «Мальорки» на выезде в последнее время и набрать важные три пункта.