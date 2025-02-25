«Реал» Сосьедад – «Реал» Мадрид: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч кубка Испании «Реал» Сосьедад – «Реал» Мадрид, который состоится 26 февраля 2025 года
«Реал» Сосьедад
«Баски» после провала в начале сезоне уже успели набрать неплохой ход и сейчас выглядят грозной силой, а Захарян недавно отличился первыми результативными действиями за команду, спустя столько времени. В первой домашней игре кубка Испании с «Реалом» хозяева постараются аккуратно сыграть в обороне, но в то же время создать моменты у ворот титулованного соперника и даже добиться победы.
23 февраля «Реал» Сосьедад обыграл на своем поле «Леганес» (3:0), а 20 числа в Лиге Европы разгромил «Мидтьюланн» (5:2).
«Реал» Мадрид
«Сливочные» идут в привычном для себя темпе и снова претендуют на требл, ведь во всех трех турнирах не имеют проблем. Однако мадридскому клубу нельзя недооценивать «Реал» Сосьедад, которому вполне по силам создать очень серьезные проблемы в борьбе за место в полуфинале турнира. Матч ожидается интересный и напряженный и рекомендуется к просмотру.
23 февраля «Реал» без особых усилий обыграл «Жирону» в чемпионате (2:0), а 19 числа справился с «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов (3:1).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Реал» Сосьедад – 4.1
- Ничья – 3.8
- Победит «Реал» Мадрид – 1.9
- Тотал больше 2.5 мячей – 1.85
- Тотал меньше 2.5 мячей – 2
Статистика
- «Реал» Сосьедад выиграл пять из шести последних матчей во всех турнирах
- Мадридский клуб проиграл одну игру на выезде из дести последних при семи победах
- Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей
Прогноз
Поставить на вариант «обе забьют», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.72. Обе команды хорошо умеют атаковать и в этот раз не разойдутся без забитых мячей в воротах друг друга.