«Реал» Сосьедад – «Реал» Мадрид: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 22:33

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч кубка Испании «Реал» Сосьедад – «Реал» Мадрид, который состоится 26 февраля 2025 года

«Реал» Сосьедад

«Баски» после провала в начале сезоне уже успели набрать неплохой ход и сейчас выглядят грозной силой, а Захарян недавно отличился первыми результативными действиями за команду, спустя столько времени. В первой домашней игре кубка Испании с «Реалом» хозяева постараются аккуратно сыграть в обороне, но в то же время создать моменты у ворот титулованного соперника и даже добиться победы.

23 февраля «Реал» Сосьедад обыграл на своем поле «Леганес» (3:0), а 20 числа в Лиге Европы разгромил «Мидтьюланн» (5:2).

«Реал» Мадрид

«Сливочные» идут в привычном для себя темпе и снова претендуют на требл, ведь во всех трех турнирах не имеют проблем. Однако мадридскому клубу нельзя недооценивать «Реал» Сосьедад, которому вполне по силам создать очень серьезные проблемы в борьбе за место в полуфинале турнира. Матч ожидается интересный и напряженный и рекомендуется к просмотру.

23 февраля «Реал» без особых усилий обыграл «Жирону» в чемпионате (2:0), а 19 числа справился с «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов (3:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Реал» Сосьедад – 4.1

Ничья – 3.8

Победит «Реал» Мадрид – 1.9

Тотал больше 2.5 мячей – 1.85

Тотал меньше 2.5 мячей – 2

Статистика

«Реал» Сосьедад выиграл пять из шести последних матчей во всех турнирах

Мадридский клуб проиграл одну игру на выезде из дести последних при семи победах

Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Поставить на вариант «обе забьют», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.72. Обе команды хорошо умеют атаковать и в этот раз не разойдутся без забитых мячей в воротах друг друга.