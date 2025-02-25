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«Реал» Сосьедад – «Реал» Мадрид: прогноз и ставки от БК Pinnacle

вчера, 22:33
«Реал» Сосьедад – «Реал» Мадрид: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч кубка Испании «Реал» Сосьедад – «Реал» Мадрид, который состоится 26 февраля 2025 года

«Реал» Сосьедад

«Баски» после провала в начале сезоне уже успели набрать неплохой ход и сейчас выглядят грозной силой, а Захарян недавно отличился первыми результативными действиями за команду, спустя столько времени. В первой домашней игре кубка Испании с «Реалом» хозяева постараются аккуратно сыграть в обороне, но в то же время создать моменты у ворот титулованного соперника и даже добиться победы.

23 февраля «Реал» Сосьедад обыграл на своем поле «Леганес» (3:0), а 20 числа в Лиге Европы разгромил «Мидтьюланн» (5:2).

«Реал» Мадрид

«Сливочные» идут в привычном для себя темпе и снова претендуют на требл, ведь во всех трех турнирах не имеют проблем. Однако мадридскому клубу нельзя недооценивать «Реал» Сосьедад, которому вполне по силам создать очень серьезные проблемы в борьбе за место в полуфинале турнира. Матч ожидается интересный и напряженный и рекомендуется к просмотру.

23 февраля «Реал» без особых усилий обыграл «Жирону» в чемпионате (2:0), а 19 числа справился с «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов (3:1).

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Реал» Сосьедад – 4.1
  • Ничья – 3.8
  • Победит «Реал» Мадрид – 1.9
  • Тотал больше 2.5 мячей – 1.85
  • Тотал меньше 2.5 мячей – 2

Статистика

  • «Реал» Сосьедад выиграл пять из шести последних матчей во всех турнирах
  • Мадридский клуб проиграл одну игру на выезде из дести последних при семи победах
  • Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Поставить на вариант «обе забьют», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.72. Обе команды хорошо умеют атаковать и в этот раз не разойдутся без забитых мячей в воротах друг друга.

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