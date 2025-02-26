«Жил Висенте» — «Спортинг»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч кубка Португалии «Жил Висенте» — «Спортинг», который состоится 27 февраля 2025 года
«Жил Висенте»
«Жил Висенте» проигрывает матч за матчем в чемпионате Португалии и совсем скоро может оказаться в зоне вылета. Тем не менее, команда добралась до поздних стадий кубка страны и попробует противостоять «Спортингу», который в последнее время выступает не очень успешно. Победа хозяев станет настоящим праздником для клуба и болельщиков.
22 февраля «Жил Висенте» минимально проиграл «Каса Писа» (0:1), а 17 числа уступил «Фамаликану» (0:2).
«Спортинг»
«Спортинг» бесславно покинул Лигу чемпионов и в чемпионате у команды появились проблемы. Большинство последних матчей коллектив из Лиссабона закончил ничьими, но в кубке Португалии намерен частично реабилитироваться за провальный отрезок сезона. Клуб играет на выезде, однако считается фаворитом и постарается доказать свое превосходство на поле.
23 февраля AVS сыграл вничью со «Спортингом» (2:2), а 19 числа не смог переиграть «Боруссию» Дортмунд в Лиге чемпионов (0:0).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Жил Висенте» – 9.5
- Ничья – 3.65
- Победит «Спортинг» – 1.48
- Тотал больше 2.5 мячей – 1.82
- Тотал меньше 2.5 мячей – 1.98
Статистика
- «Жил Висенте» проиграл пять последних поединков подряд
- Три последних выездных матча «Спортинга» завершились ничьими
- «Спортинг» выиграл восемь из десяти последних матчей с «Жил Висенте»
Прогноз
Поставить на победу «Спортинга», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.48. Гости находятся не в лучшей форме, однако в этом поединке они наверняка смогут одержать победу и пройти дальше.