«Жил Висенте» — «Спортинг»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 11:50

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч кубка Португалии «Жил Висенте» — «Спортинг», который состоится 27 февраля 2025 года

«Жил Висенте»

«Жил Висенте» проигрывает матч за матчем в чемпионате Португалии и совсем скоро может оказаться в зоне вылета. Тем не менее, команда добралась до поздних стадий кубка страны и попробует противостоять «Спортингу», который в последнее время выступает не очень успешно. Победа хозяев станет настоящим праздником для клуба и болельщиков.

22 февраля «Жил Висенте» минимально проиграл «Каса Писа» (0:1), а 17 числа уступил «Фамаликану» (0:2).

«Спортинг»

«Спортинг» бесславно покинул Лигу чемпионов и в чемпионате у команды появились проблемы. Большинство последних матчей коллектив из Лиссабона закончил ничьими, но в кубке Португалии намерен частично реабилитироваться за провальный отрезок сезона. Клуб играет на выезде, однако считается фаворитом и постарается доказать свое превосходство на поле.

23 февраля AVS сыграл вничью со «Спортингом» (2:2), а 19 числа не смог переиграть «Боруссию» Дортмунд в Лиге чемпионов (0:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Жил Висенте» – 9.5

Ничья – 3.65

Победит «Спортинг» – 1.48

Тотал больше 2.5 мячей – 1.82

Тотал меньше 2.5 мячей – 1.98

Статистика

«Жил Висенте» проиграл пять последних поединков подряд

Три последних выездных матча «Спортинга» завершились ничьими

«Спортинг» выиграл восемь из десяти последних матчей с «Жил Висенте»

Прогноз

Поставить на победу «Спортинга», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.48. Гости находятся не в лучшей форме, однако в этом поединке они наверняка смогут одержать победу и пройти дальше.