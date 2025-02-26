«Вальядолид» — «Лас-Пальмас»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 12:15

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч чемпионата Испании «Вальядолид» — «Лас-Пальмас», который состоится 28 февраля 2025 года

«Вальядолид»

Команда имеет целую серию поражений и является главным кандидатом на понижение в классе. Коллектив идет на последнем месте в турнирной таблице Ла Лиги и имеет в активе лишь 15 баллов. «Вальядолид» отстает от ближайшего соперника на восемь пунктов и нуждается в баллах уже сейчас, чтобы иметь возможность изменить ситуацию и сохранить свое место в элитном дивизионе.

23 февраля «Вальядолил» разгромно проиграл» «Атлетику» Бильбао (1:7), а ранее крупно проиграл «Севилье» (0:4).

«Лас-Пальмас»

«Лас-Пальмас» показывает похожие результаты с «Вальядолидом», но набрал на восемь пунктов больше своего соперника и занимает 17 место с 23 баллами. Матчи аутсайдеров всегда проходят очень интересно и этот вряд ли будет исключением. Победа в этой игре поможет гостям укрепить свое место положение и оторваться от прямых конкурентов.

22 февраля «Лас-Пальмас» проиграл «Барселоне» (0:2) на своем поле, а 16 числа проиграл на выезде «Мальорке» (1:3).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Вальядолид» – 3.05

Ничья – 3.25

Победит «Лас-Пальмас» – 2.4

Тотал больше 2.5 мячей – 2.25

Тотал меньше 2.5 мячей – 1.65

Статистика

«Лас-Пальмас» проиграл семь из десяти последних матчей во всех турнирах

«Вальядолид» выиграл три поединка на своем поле из десяти последних

«Лас-Пальмас» выиграл два последних матча у «Вальядолида»

Прогноз

Поставить на победу «Лас-Пальмаса», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.4. Гости выступают успешнее «Вальядолида» и в такой ситуации наверняка смогут добиться трех баллов.