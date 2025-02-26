«Вальядолид» — «Лас-Пальмас»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч чемпионата Испании «Вальядолид» — «Лас-Пальмас», который состоится 28 февраля 2025 года
«Вальядолид»
Команда имеет целую серию поражений и является главным кандидатом на понижение в классе. Коллектив идет на последнем месте в турнирной таблице Ла Лиги и имеет в активе лишь 15 баллов. «Вальядолид» отстает от ближайшего соперника на восемь пунктов и нуждается в баллах уже сейчас, чтобы иметь возможность изменить ситуацию и сохранить свое место в элитном дивизионе.
23 февраля «Вальядолил» разгромно проиграл» «Атлетику» Бильбао (1:7), а ранее крупно проиграл «Севилье» (0:4).
«Лас-Пальмас»
«Лас-Пальмас» показывает похожие результаты с «Вальядолидом», но набрал на восемь пунктов больше своего соперника и занимает 17 место с 23 баллами. Матчи аутсайдеров всегда проходят очень интересно и этот вряд ли будет исключением. Победа в этой игре поможет гостям укрепить свое место положение и оторваться от прямых конкурентов.
22 февраля «Лас-Пальмас» проиграл «Барселоне» (0:2) на своем поле, а 16 числа проиграл на выезде «Мальорке» (1:3).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Вальядолид» – 3.05
- Ничья – 3.25
- Победит «Лас-Пальмас» – 2.4
- Тотал больше 2.5 мячей – 2.25
- Тотал меньше 2.5 мячей – 1.65
Статистика
- «Лас-Пальмас» проиграл семь из десяти последних матчей во всех турнирах
- «Вальядолид» выиграл три поединка на своем поле из десяти последних
- «Лас-Пальмас» выиграл два последних матча у «Вальядолида»
Прогноз
Поставить на победу «Лас-Пальмаса», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.4. Гости выступают успешнее «Вальядолида» и в такой ситуации наверняка смогут добиться трех баллов.