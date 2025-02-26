«Фиорентина» — «Лечче»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч чемпионата Италии «Фиорентина» — «Лечче», который состоится 28 февраля 2025 года
«Фиорентина»
Последние матчи «Фиорентины» закончились поражениями, что не может радовать болельщиков и руководство клуба. Команда из Флоренции опустилась на шестое место с 42 баллами и от ближайшего соперника отстает на пять пунктов. В домашней игре с нестабильным «Лечче» у хозяев есть прекрасная возможность поправить свое турнирное положение и набрать важные три очка.
23 февраля «Фиорентина» проиграла на выезде «Вероне» (0:1), а 16 числа на своем поле уступила «Комо» (0:2).
«Лечче»
«Лечче» очень редко побеждает в последнее время и еще не гарантировал себе место в Серии А на следующий сезон. Перед стартом очередного тура коллектив располагается на 16 месте с 25 баллами и опережает зону вылета всего на четыре пункта. Гости постараются воспользоваться небольшим кризисом соперника и набрать баллы.
21 февраля «Лечче» проиграл на своем поле «Удинезе» (0:1), а 16 числа поделил очки с «Монцой» (0:0).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Фиорентина» – 1.73
- Ничья – 3.6
- Победит «Лечче» – 5.1
- Тотал больше 2.5 мячей – 2.12
- Тотал меньше 2.5 мячей – 1.72
Статистика
- «Лечче» выиграл лишь два матча из десяти последних во всех турнирах
- Четыре из шести последних матчей «Фиорентины» завершились тоталом больше 2.5 мячей
- «Фиорентина» выиграла два из пяти последних матчей с «Лечче» при одном поражении
Прогноз
Поставить на победу «Фиорентины», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.73. Хозяева выглядят не лучшим образом, но в игре с «Лечче» обязаны добиться победы и с большой вероятностью это сделают.