«Фиорентина» — «Лечче»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 12:30

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч чемпионата Италии «Фиорентина» — «Лечче», который состоится 28 февраля 2025 года

«Фиорентина»

Последние матчи «Фиорентины» закончились поражениями, что не может радовать болельщиков и руководство клуба. Команда из Флоренции опустилась на шестое место с 42 баллами и от ближайшего соперника отстает на пять пунктов. В домашней игре с нестабильным «Лечче» у хозяев есть прекрасная возможность поправить свое турнирное положение и набрать важные три очка.

23 февраля «Фиорентина» проиграла на выезде «Вероне» (0:1), а 16 числа на своем поле уступила «Комо» (0:2).

«Лечче»

«Лечче» очень редко побеждает в последнее время и еще не гарантировал себе место в Серии А на следующий сезон. Перед стартом очередного тура коллектив располагается на 16 месте с 25 баллами и опережает зону вылета всего на четыре пункта. Гости постараются воспользоваться небольшим кризисом соперника и набрать баллы.

21 февраля «Лечче» проиграл на своем поле «Удинезе» (0:1), а 16 числа поделил очки с «Монцой» (0:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Фиорентина» – 1.73

Ничья – 3.6

Победит «Лечче» – 5.1

Тотал больше 2.5 мячей – 2.12

Тотал меньше 2.5 мячей – 1.72

Статистика

«Лечче» выиграл лишь два матча из десяти последних во всех турнирах

Четыре из шести последних матчей «Фиорентины» завершились тоталом больше 2.5 мячей

«Фиорентина» выиграла два из пяти последних матчей с «Лечче» при одном поражении

Прогноз

Поставить на победу «Фиорентины», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.73. Хозяева выглядят не лучшим образом, но в игре с «Лечче» обязаны добиться победы и с большой вероятностью это сделают.