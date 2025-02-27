Чемпионат мира 1930: Эктор Гутинк и его сборная Бельгии. Альберто Феликс Суппичи и его чемпионская команда Уругвая

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вчера, 20:26

Сегодня обнародуем некоторые новые материалы, связанные с командами Бельгии и Уругвая на ЧМ -30. Для команды Бельгии это будет продолжение разговора, начатого в этой статье.

А для Уругвая продолжим разговор об их тренере, начатый ранее здесь. А также речь пойдёт и об игроках сборной Уругвая.

Сборная Бельгии на ЧМ -30

Бельгийские коллеги нашли-таки в архивах запись о рождении Жака Мушаля (Jacques Moeschal). Напомню, что в большинстве источников утверждают, что Жак Мушаль родился в октябре 1900 года. А из этого вытекало, что на ЧМ -30 ему не было 30 лет.

Но в паре источников была дана дата 9 марта 1900 года как день его рождения. Что примечательно, с местом рождения разногласий не было — это город Юкель (Uccle на французском), регион Брабант. На голландском город пишется как Ukkel.

В архивном документе о рождении Жака Мушаля печатный текст дан на двух языках, французский сверху, а рукописный текст только на французском:

Документ от 10 марта 1900 года. После имени новорождённого написано, что он родился в Юкеле, 9 числа этого же месяца, сын Жака Мушаля, 41-летнего каменщика и менеджера Элизабет Калм 39 лет.

Удивительно, это конец 19 века, мы всё думаем, что медицина была не на уровне, женщины рожали уж точно не в 40 лет. Мои, например, бабушка и дедушка оба были 1898 г. рождения, к их 32 годам у них уже было рождено 9 детей, куда уж больше.

Если помните, в статье о тренере сборной Бельгии Экторе Гутинке был подобный архивный документ о его рождении — родителям Эктора было 38 и 39 лет, а это 1898 год. Так что это вряд ли единичные случаи.

Таким образом, документально подтверждено, что Жак Мушаль (по-французски практически так и звучит, на голландском немного иначе) является первым в истории Кубка мира европейским футболистом, который сыграл в возрасте 30+.

Жак Мушаль сыграл в обоих матчах на ЧМ -30. В матче против США Мушаль играл на позиции крайнего левого нападающего. Поэтому при фотографировании он был в нижнем ряду, среди форвардов.

В матче против Парагвая его поставили на левый фланг в полузащиту. Соответственно, на фото он стоит вместе с вратарём, защитниками и полузащитниками. Ну, и с тренером, конечно.

Это фото перед матчем с США , на правом плече Мушаля рука Фердинанда Адамса, центрфорварда.

Второй матч на турнире:

На этом фото Жак Мушаль уже стоит над Адамсом, в центре кадра. Адамс всё так же опирается руками на партнёров. А кроме тренера Эктора Гутинка на фото также Эмиль Хансе, член делегации, олимпийский чемпион 1920 года.

Впервые на мундиалях в составе европейской команды сыграли сразу два футболиста старше 30 лет — Жак Мушаль и Жерар Дельбек.

Ещё раньше фото Мушаля было дано на борту Конте Верде. Но лица его тогда мы не видели. Это вот так выглядело:

Тренер Эктор Гутинк и Луи Версип наблюдают, как Жак Мушаль осваивает гимнастические кольца.

Жак Мушаль, кстати, умер достаточно рано, в 56 лет. Правда, ещё раньше ушёл капитан сборной Бельгии на ЧМ -30 Пьер Брэйн, его не стало буквально на 11-й день как он отметил своё 51-летие. Он также был рождён в 1900 году.

Есть ещё архивный документ о рождении Анри Де Декена, который сыграл только в матче против Парагвая. Документ, кстати, полностью на голландском языке. Его родителям не было и 30 лет, мать была старше отца на 4 года. На фото перед матчем с Парагваем Анри стоит справа (по фото) от Мушаля.

У Де Декена в некоторых источниках также неверная дата рождения. Он родился 3 августа 1907 года, а не 3 июля. Так что свой 22-й день рождения Де Декен отмечал на борту судна Дуилио по пути в Европу, а не на Конте Верде, на пути в Монтевидео.

Других новостей по бельгийской сборной пока нет.

Сборная Уругвая на ЧМ -30

Тренер — или как его впервые на том турнире назвали Director Técnico — Альберто Суппичи продолжает оставаться загадочной личностью.

Все старые газеты и журналы пишут об Альберте Ф. Суппичи, инспекторе Национальной комиссии по физическому воспитанию. Это был своего рода главный орган в стране, отвечающий за подготовку спортивных преподавателей для школ и вузов по разным видам спорта. Это был и своего рода институт повышения квалификации, куда съезжались на курсы преподаватели по разным направлениям. А сам Суппичи был скорее не инспектором, а инструктором. Эта организация также открывала новые спортивные арены.

В одном из воспоминаний сам Альберто говорит, что занялся плотнее футболом потому, что его домашним не очень нравился бокс, которым он был увлечён.

В футбол он поиграл за клуб Насьональ с 1915 по 1923 годы, сыграл более 100 матчей.

В одной из статей 1943 года сам Альберто Ф. Суппичи рассказал, что несколько месяцев провёл в высокогорной Боливии, где строился спорткомплекс под названием «Уругвай». Суппичи курировал этот процесс.

Альберто Суппичи был тренером сборной Уругвая и во второй заход, с 1933 по 1941 годы. Если быть точным, то это был его третий заход, он руководил в нескольких матчах сборной Уругвая ещё в 1923 году. Он был с командой и на Копа Америка в январе-феврале 1945 года, в качестве тренера по физподготовке. Главным тренером на том турнире был Хосе Насасси.

Вот несколько фото с участием Альберто Суппичи на турнире Копа Америка в 1945 году.

В раздевалке:

А здесь команда в быту:

Чилийский журнал Estadio переврал фамилию тренера по физподготовке, который стоит в рубашке с коротким рукавом на этом фото. За столом видим и знаменитого «Матучо» Эрнесто Фиголи. В какой только роли он не был в сборной Уругвая:

Фиголи на раздаче и на разливе. Альберто Суппичи сидит во главе стола. Тренера Насасси не видно.

Фиголи был им как отец родной:

В 1980 году в Уругвае широко отмечали 50-летие первой победы в Кубке мира. В том году была выпущена Золотая книга (Libero del Oro), в которой есть интервью с жившими к тому времени игроками. Жив был 77-летний Франсиско Матеучи, самый молодой рефери в истории мундиалей.

Жив был и Дон Альберто Суппичи.

Вот его страница из той книги:

Фамилию даже в юбилейном издании перековеркали! Две буквы «c» в его фамилии не было и не должно быть!

Как видите, ни разу в имени тренера не была использована буква Ф. или какая-то другая буква. Под самым фото есть фраза: «Сегодня Дону Альберто почти 80 лет».

Как хотите, так и понимайте. В интервью в июле 1930 г. сам Суппичи говорил, что ему 36 лет. Ровно через 50 лет ему ещё нет и 80. Вновь какой-то разнобой. Но журналист на сей раз не брал интервью, это его слова и остаются на его совести.

В прошлой статье о Суппичи я говорил, что он на ЧМ -30 практически не фотографировался вместе с командой.

Вот кадр перед матчем с Перу, когда Суппичи был рядом с массажистом Греко (Greco) — кстати, его то с одним «c», то с удвоенным пишут и сами уругвайские издания:

Видно, что ещё не выстроились, не позируют.

А тут уже выстроились, но Суппичи как второстепенный персонаж даже не упомянут в титрах:

Менеджером, т.е. главным тренером, назван Эрнесто Фиголи, стоявший со своим чемоданчиком ближе к нам.

И Фиголи, и Греко в своё время были главными тренерами сборной Уругвая. Так что штаб у Суппичи был основательный, целый триумвират. Да нет, в штабе был ещё Педро Оливьери, руководивший сборной в 1916-17 гг., а также двукратный Олимпийский чемпион Педро Ариспе. Целый мозговой центр.

На смонтированном видео для финального матча есть несколько кадров, как уругвайцы обедают, играют в шахматы. Попал в кадр крупно и тренер Суппичи.

Вот несколько стоп-кадров с его участием:

Игроки заняты кто чем, капитан Насасси читает газету, а Суппичи даже сказал что-то в камеру.

После победы был всплеск эмоций, обнимал кого-то он, обнимали его — радовались:

Видели ли вы когда-нибудь капитана сборной Уругвая Хосе Насасси с Кубком Жюля Риме в руках? Нет таких фото. Есть рисунок:

Но на самом деле, такого фото нет в природе. Да и рисунок не правдив — подставка с пластинами на Кубке мира появилась намного позже.

Вот в каком виде передал Жюль Риме Кубок президенту Уругвайской ассоциации Раулю Йуду (Raúl Jude) перед началом турнира:

Даже неизвестно, вручил ли Жюль Риме Кубок капитану сборной Уругвая. Ведь сам Кубок, переплывший океан в каюте Жюля Риме на борту Конте Верде, был по приезду передан Уругвайской ассоциации, оргкомитету турнира. Так что кто и когда его вручал — неизвестно.

Было лишь известно, что 11 ноября 1930 г. Уругвайская ассоциация пригласила своих сборников в свою штаб-квартиру в Монтевидео на улице «18 Июля», д. 1520 для вручения золотых медалей чемпионов.

Золотые медали, как и сам Кубок Богини Ники, были изготовлены из золота в мастерской француза Абеля Лафлёра. На каждой медали были выгравировано имя футболиста. Доставил этот бесценный груз в Монтевидео вице-президент ФИФА Энрике Буэро, посол Уругвая в Европе.

Дата награждения известна. Но вот доселе мне не доводилось видеть ни одной уругвайской газеты за ноябрь 1930, с описанием церемонии. Но вот, наконец, есть и два фото того события, спасибо Дмитрию Трифонову.

В уругвайской газете La Mañana от 12 ноября момент вручения золотой медали капитану команды Хосе Насасси из рук Энрике Буэро:

Кроме Э.Буэро за столом также сидит и Рауль Йуд.

Потом совместное фотографирование:

Церемония происходила вечером в 21-30 местного времени. Медали были предназначены только для 11 футболистов, которые играли в финале. Но, например, нет на фото Хосе Леандро Андраде. Но медаль для него была изготовлена. Для всех игроков, кто сыграл в финале, медали были. Фото не очень чёткое, но с уверенностью можно сказать, что из 11 игроков в кадре отсутствуют Андраде и Эктор Скароне.

Медали выпускались и позже, чеканились немного изменённой матрицей. Были золотые медали для Альберто Суппичи и его ассистента Педро Ариспе.

Вот фото медали тренера Альберто Суппичи:

Откуда пошла ошибка в полном имени тренера Суппичи? Могу предположить, что источником этой нелепой ошибки могла стать, вроде как, и солидная организация под названием IFFHS (Международная федерация футбольной истории и статистики).

Помня сколько они напутали в своём выпуске о ЧМ -30, нетрудно догадаться, что от них и пошло-поехало. В их книге о сборных Аргентины и Уругвая с 1902 по 1940 годы тренер сборной Уругвая в 1923 и последующие годы написан как Alberto Horacio Suppici, и дана неверная дата рождения, которая и гуляет по свету до сих пор. В каком году вышла книга — трудно сказать, нет вообще выходных данных, но я думаю в 90-х или около того.

Некоторые всё-таки сомневаются в правильности моей версии, предполагают, что может был какой-то другой брат с этой фамилией.

Друзья, успокойтесь. Вот вам автографы всех футболистов и штаба сборной Уругвая, опубликованные в журнале Mundo Uruguayo №606 от 21 августа 1930 года — это обращение к болельщикам, на самом деле это реклама бритвенного станка и лезвий. Подписано было до начала ЧМ -30 11 июля:

В первой же строке автографов мы видим подписи тренера Суппичи и массажиста Грекко.

Вы все видите, что своей рукой тренер написал «A.F. Suppici»? И фамилия Грекко с удвоенной буквой написана Луисом Грекко собственноручно. Лицо Суппичи в левом нижнем углу. А лицо Грекко сразу за его подписью.

Нужны ли ещё доказательства?

Ни имя, ни дату рождения Альберто Суппичи потомки не уберегли от искажений.

Альберто Феликс Суппичи — так его звали и никак иначе. И родился он в 1893 году, а не через 5 лет, как тиражируют друг друга интернет ресурсы.

Для закрепления, чтобы помнили:

В качестве обложки данной статьи взято фото 18 июля 1930, церемония открытия стадиона Сентенарио, проход делегации Уругвая.

Чаще вы можете встретить фото, снятое с другой стороны, более чёткое:

На этом фото видим только часть головы Альберто Суппичи. А вот на фото обложки есть и Эрнесто Фиголи с вымпелом, и шагающий за ним Суппичи. Альберто Феликс Суппичи.