«Аталанта» — «Венеция»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч чемпионата Италии «Аталанта» — «Венеция», который состоится 1 марта 2025 года
«Аталанта»
Команда из Бергамо провалила выступления в Лиге чемпионов, но в чемпионате Италии показывает неплохие результаты. На данный момент «Аталанта» занимает третье место с набранными 54 баллами и всего на три пункта отстает от лидера. В случае победы над аутсайдером хозяева как минимум не отстанут от прямых конкурентов в таблице.
23 февраля «Аталанта» разгромила на выезде «Эмполи» (5:0), а 18 числа в Лиге чемпионов проиграла «Брюгге» (1:3).
«Венеция»
«Венеция» уже давно существует без побед и ее положение в Серии А становится все хуже с каждым туром. Команда идет на предпоследнем месте в таблице и набрала 17 баллов, на шесть пунктов отставая от спасительного 17 места, на котором находится «Парма». Поединок будет максимально сложным для хозяев, поэтому даже ничья будет в этой ситуации приравниваться к победе.
22 февраля «Венеция» смогла добыть одно очков с «Лацио» на своем поле (0:0), а 17 числа на выезде проиграла «Дженоа» (0:2).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Аталанта» – 1.2
- Ничья – 6.5
- Победит «Венеция» – 14
- Тотал больше 2.5 мячей – 1.55
- Тотал меньше 2.5 мячей – 2.45
Статистика
- «Венеция» не может выиграть уже девять поединков подряд
- «Аталанта» проиграла четыре из десяти домашних матчей за последнее время
- Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились победами клуба из Бергамо
Прогноз
Поставить на победу «Аталанты» с форой (-1.5), компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.65. Предполагаем, что хозяева добьются уверенной победы и забьют несколько безответных мячей сопернику.