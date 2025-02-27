«Аталанта» — «Венеция»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 22:07

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч чемпионата Италии «Аталанта» — «Венеция», который состоится 1 марта 2025 года

«Аталанта»

Команда из Бергамо провалила выступления в Лиге чемпионов, но в чемпионате Италии показывает неплохие результаты. На данный момент «Аталанта» занимает третье место с набранными 54 баллами и всего на три пункта отстает от лидера. В случае победы над аутсайдером хозяева как минимум не отстанут от прямых конкурентов в таблице.

23 февраля «Аталанта» разгромила на выезде «Эмполи» (5:0), а 18 числа в Лиге чемпионов проиграла «Брюгге» (1:3).

«Венеция»

«Венеция» уже давно существует без побед и ее положение в Серии А становится все хуже с каждым туром. Команда идет на предпоследнем месте в таблице и набрала 17 баллов, на шесть пунктов отставая от спасительного 17 места, на котором находится «Парма». Поединок будет максимально сложным для хозяев, поэтому даже ничья будет в этой ситуации приравниваться к победе.

22 февраля «Венеция» смогла добыть одно очков с «Лацио» на своем поле (0:0), а 17 числа на выезде проиграла «Дженоа» (0:2).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Аталанта» – 1.2

Ничья – 6.5

Победит «Венеция» – 14

Тотал больше 2.5 мячей – 1.55

Тотал меньше 2.5 мячей – 2.45

Статистика

«Венеция» не может выиграть уже девять поединков подряд

«Аталанта» проиграла четыре из десяти домашних матчей за последнее время

Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились победами клуба из Бергамо

Прогноз

Поставить на победу «Аталанты» с форой (-1.5), компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.65. Предполагаем, что хозяева добьются уверенной победы и забьют несколько безответных мячей сопернику.