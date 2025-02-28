Зидан сыграл в падел, Шомуродов сходил в зоопарк. Как футболисты провели эту неделю

Собрали для вас самые интересные посты из соцсетей футболистов.
Футболисты «Динамо» весело встретили новобранца Хуана Касереса.
Отец Ямаля с юмором проводит время на трибунах.
Хорошие новости для ЦСКА — есть новая база.
Угадаете футболиста? Играл за «Локомотив».
Хавбек ЦСКА Келвен прогулялся по Красной площади.
Хвича Кварацхелия показал свой новый наряд.
На титул стиляга дня также претендует и Роналдиньо — вот в какой фотосессии он принял участие.
Заходите в автобус, а там вот эти ребята. Ваши действия?
У Диего Форлана большая семья.
Форвард «Галатасарая» Мауро Икарди показал своих верных фанатов.
А это уже поклонники игры Джанлуиджи Доннаруммы.
Эсекьель Лавесси уже поседел.
Агуэро тоже уже не юнец.
Йон-Арне Риисе молодеет с каждым месяцем.
Форвард «Ромы» Элдор Шомуродов познакомил семью с пингвином.
Эден Азар наслаждается жизнью на пенсии.
Легенда мирового футбола Луиш Фигу приобщается к живописи.
Зинедин Зидан продолжает осваивать падел. Скоро у него будет мало времени на эту игру.
Кристиан Вьери посетил Венецию.
А Марсело — Мадрид.
Тони Кроос встретился с топовыми игроками в баскетбол Стефом Карри и Лукой Дончичем.
Внешний вид Томаса Мюллера точно оценят в США, если он туда переедет.
На этом наш выпуск завершен, друзья! Следите за своим внешним видом, но без фанатизма — берите пример с Джесси Лингарда.