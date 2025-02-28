Soccer.ru
ГлавнаяБлогиМодный разговорВокруг футбола

Зидан сыграл в падел, Шомуродов сходил в зоопарк. Как футболисты провели эту неделю

вчера, 13:04
Шомуродов
Популярные футболисты, относящиеся к этой записи
Азар Эден
Азар Эден
Нападающий
Икарди Мауро
Икарди Мауро
Нападающий
Агуэро Серхио
Агуэро Серхио
Нападающий

Собрали для вас самые интересные посты из соцсетей футболистов.

Футболисты «Динамо» весело встретили новобранца Хуана Касереса.

Зидан сыграл в падел, Шомуродов сходил в зоопарк. Как футболисты провели эту неделю

Отец Ямаля с юмором проводит время на трибунах.

Зидан сыграл в падел, Шомуродов сходил в зоопарк. Как футболисты провели эту неделю

Хорошие новости для ЦСКА — есть новая база.

Зидан сыграл в падел, Шомуродов сходил в зоопарк. Как футболисты провели эту неделю

Угадаете футболиста? Играл за «Локомотив».

Зидан сыграл в падел, Шомуродов сходил в зоопарк. Как футболисты провели эту неделю

Хавбек ЦСКА Келвен прогулялся по Красной площади.

Зидан сыграл в падел, Шомуродов сходил в зоопарк. Как футболисты провели эту неделю

Хвича Кварацхелия показал свой новый наряд.

Зидан сыграл в падел, Шомуродов сходил в зоопарк. Как футболисты провели эту неделю

На титул стиляга дня также претендует и Роналдиньо — вот в какой фотосессии он принял участие.

Зидан сыграл в падел, Шомуродов сходил в зоопарк. Как футболисты провели эту неделю

Заходите в автобус, а там вот эти ребята. Ваши действия?

Зидан сыграл в падел, Шомуродов сходил в зоопарк. Как футболисты провели эту неделю

У Диего Форлана большая семья.

Зидан сыграл в падел, Шомуродов сходил в зоопарк. Как футболисты провели эту неделю

Форвард «Галатасарая» Мауро Икарди показал своих верных фанатов.

Зидан сыграл в падел, Шомуродов сходил в зоопарк. Как футболисты провели эту неделю

А это уже поклонники игры Джанлуиджи Доннаруммы.

Зидан сыграл в падел, Шомуродов сходил в зоопарк. Как футболисты провели эту неделю

Эсекьель Лавесси уже поседел.

Зидан сыграл в падел, Шомуродов сходил в зоопарк. Как футболисты провели эту неделю

Агуэро тоже уже не юнец.

Зидан сыграл в падел, Шомуродов сходил в зоопарк. Как футболисты провели эту неделю

Йон-Арне Риисе молодеет с каждым месяцем.

Зидан сыграл в падел, Шомуродов сходил в зоопарк. Как футболисты провели эту неделю

Форвард «Ромы» Элдор Шомуродов познакомил семью с пингвином.

Зидан сыграл в падел, Шомуродов сходил в зоопарк. Как футболисты провели эту неделю

Эден Азар наслаждается жизнью на пенсии.

Зидан сыграл в падел, Шомуродов сходил в зоопарк. Как футболисты провели эту неделю

Легенда мирового футбола Луиш Фигу приобщается к живописи.

Зидан сыграл в падел, Шомуродов сходил в зоопарк. Как футболисты провели эту неделю

Зинедин Зидан продолжает осваивать падел. Скоро у него будет мало времени на эту игру.

Зидан сыграл в падел, Шомуродов сходил в зоопарк. Как футболисты провели эту неделю

Кристиан Вьери посетил Венецию.

Зидан сыграл в падел, Шомуродов сходил в зоопарк. Как футболисты провели эту неделю

А Марсело — Мадрид.

Зидан сыграл в падел, Шомуродов сходил в зоопарк. Как футболисты провели эту неделю

Тони Кроос встретился с топовыми игроками в баскетбол Стефом Карри и Лукой Дончичем.

Зидан сыграл в падел, Шомуродов сходил в зоопарк. Как футболисты провели эту неделю Зидан сыграл в падел, Шомуродов сходил в зоопарк. Как футболисты провели эту неделю

Внешний вид Томаса Мюллера точно оценят в США, если он туда переедет.

Зидан сыграл в падел, Шомуродов сходил в зоопарк. Как футболисты провели эту неделю

На этом наш выпуск завершен, друзья! Следите за своим внешним видом, но без фанатизма — берите пример с Джесси Лингарда.

Зидан сыграл в падел, Шомуродов сходил в зоопарк. Как футболисты провели эту неделю

Служащий на СВО Соломатин о помощи футболистов: «Единицы вписались»
Вчера, 12:07
Агент Вагнера Лава высказался о возможном возвращении бразильца в ЦСКА
27 февраля
Винисиус: «Уже хочу провести 500-й матч за „Реал“ и войти в историю клуба»
27 февраля
Руди Гарсия: «Куртуа вернётся в сборную Бельгии»
27 февраля
«Бавария» пошла на конфликт с лидером команды. Радостная новость для «Реала» и «Манчестер Сити»
27 февраляRoman Novikov в блоге Трансферная лихорадкаКомментарии4
«Зенит-2» может сыграть в Нигерии
26 февраля
Все комментарии
Варвар7
Варвар7
вчера в 17:09
Не ужели Луиш картины начал писать?)
Варвар7
Варвар7
вчера в 15:51, ред.
Ну и как обойти мимо такую улыбку, Марсело — Мадрид - Позитив ! )
Варвар7
Варвар7
вчера в 15:47
Довольно оригинально , решил кому то Роналдиньо преподнести цветы ! )))
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 