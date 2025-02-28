«Зенит» и Почта России представят марку, посвящённую юбилею клуба

«Зенит» и Почта России перед матчем с ЦСКА 1 марта презентуют уникальный почтовый знак, выпущенный специально к юбилею клуба из Санкт-Петербурга.
За два часа до стартового свистка — в 14:30 по московскому времени — на втором этаже трибуны C начнёт работать специальная стойка Почты России, где первые 1 000 гостей стадиона смогут получить новую марку, а также отправить уникальную открытку с ней в любую точку страны.
Торжественная церемония гашения марки пройдёт на поле «Газпром Арены» непосредственно перед началом игры. В перерыве матча любой желающий сможет поставить оттиск специального штемпеля на ранее полученные открытки и марки.
- А кому и зачем нужна почтовая марка, пусть даже и юбилейная?
- Неужели у нас в стране до сих пор отправляют почтовые открытки друг другу? И на них будут клеить эти марки?
- Или у нас в стране до сих пор пишут письма родственникам на бумаге авторучкой, запечатывают их в почтовый конверт, и сверху будут клеить юбилейную марку?...
- Фигня всё это. Выпуск такой марки - приманка для филателистов (хотя не уверен, что у нас таких энтузиастов осталось больше сотни на всю страну)...
- Лично я бы начеканил юбилейных монет, тем более монетный двор под рукой, - с руками бы отрывали!!!
- А кому и зачем нужна почтовая марка, пусть даже и юбилейная?
- Неужели у нас в стране до сих пор отправляют почтовые открытки друг другу? И на них будут клеить эти марки?
- Или у нас в стране до сих пор пишут письма родственникам на бумаге авторучкой, запечатывают их в почтовый конверт, и сверху будут клеить юбилейную марку?...
- Фигня всё это. Выпуск такой марки - приманка для филателистов (хотя не уверен, что у нас таких энтузиастов осталось больше сотни на всю страну)...
- Лично я бы начеканил юбилейных монет, тем более монетный двор под рукой, - с руками бы отрывали!!!