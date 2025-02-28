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«Зенит» и Почта России представят марку, посвящённую юбилею клуба

сегодня, 13:41
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)-:-Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАЗавтра в 16:30 Не начался

«Зенит» и Почта России перед матчем с ЦСКА 1 марта презентуют уникальный почтовый знак, выпущенный специально к юбилею клуба из Санкт-Петербурга.

За два часа до стартового свистка — в 14:30 по московскому времени — на втором этаже трибуны C начнёт работать специальная стойка Почты России, где первые 1 000 гостей стадиона смогут получить новую марку, а также отправить уникальную открытку с ней в любую точку страны.

Торжественная церемония гашения марки пройдёт на поле «Газпром Арены» непосредственно перед началом игры. В перерыве матча любой желающий сможет поставить оттиск специального штемпеля на ранее полученные открытки и марки.

«Зенит» и Почта России представят марку, посвящённую юбилею клуба

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Все комментарии
magnum3000
magnum3000 ответ Варвар7 (раскрыть)
сегодня в 19:24
Перемудрили с рельсами. :)
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 18:46
    bjxf78t9j74n
    bjxf78t9j74n
    сегодня в 17:31
    Зенит запечатлел свой победный этап в истории
    Варвар7
    Варвар7
    сегодня в 17:02, ред.
    Ну вообще каждый видит по своему , на это я уже дал ответ ниже, пользователю под номером , там небольшой шуточный ролик на эту тему...)
    lotsman
    lotsman ответ Варвар7 (раскрыть)
    сегодня в 16:45
    Какие же это рельсы?!))) Это больше похоже на столярные изделия, прокрашенные темным лаком и на срезе повторяющие фигуры кубков.)
    Варвар7
    Варвар7 ответ lotsman (раскрыть)
    сегодня в 16:40
    Вокруг льва ...)))
    lotsman
    lotsman ответ Варвар7 (раскрыть)
    сегодня в 16:25
    Интересно, и где ты усмотрел золотые рельсы?
    Хиромант
    Хиромант
    сегодня в 15:02
    - Идея-то неплохая... Но...
    - А кому и зачем нужна почтовая марка, пусть даже и юбилейная?
    - Неужели у нас в стране до сих пор отправляют почтовые открытки друг другу? И на них будут клеить эти марки?
    - Или у нас в стране до сих пор пишут письма родственникам на бумаге авторучкой, запечатывают их в почтовый конверт, и сверху будут клеить юбилейную марку?...
    - Фигня всё это. Выпуск такой марки - приманка для филателистов (хотя не уверен, что у нас таких энтузиастов осталось больше сотни на всю страну)...
    - Лично я бы начеканил юбилейных монет, тем более монетный двор под рукой, - с руками бы отрывали!!!
    Варвар7
    Варвар7 ответ zd4ex627k2tb (раскрыть)
    сегодня в 14:18

    Вот и спрашиваю - может художник - создатель так увидел? )))
    Тот самый чувак
    Тот самый чувак ответ Варвар7 (раскрыть)
    сегодня в 14:07, ред.
    Это плинтус или обналичка или перила))))
    zd4ex627k2tb
    zd4ex627k2tb ответ Варвар7 (раскрыть)
    сегодня в 14:04
    Разве рельсы такими бывают?
    Варвар7
    Варвар7
    сегодня в 13:57
    Нет всё понимаю - красиво , у Зенита юбилей - Лев ; 100 лет ; даты. Почта России тоже понятно - Марка ; матч с ЦСКА . Но при чём тут золотые рельсы? - Неужели Локо как то вмешается и увезёт вожделенный трофей по этим рельсам ? )))
    7s9bcw573932
    7s9bcw573932
    сегодня в 13:48
    Очень хорошее мероприятие для филателистов и болельщиков клуба.
    Ironigor
    Ironigor
    сегодня в 13:46
    Газпром отвечает,- оплачено , 100% предоплата ☝️😜
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