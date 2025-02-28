«Зенит» и Почта России представят марку, посвящённую юбилею клуба

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сегодня, 13:41

«Зенит» и Почта России перед матчем с ЦСКА 1 марта презентуют уникальный почтовый знак, выпущенный специально к юбилею клуба из Санкт-Петербурга.

За два часа до стартового свистка — в 14:30 по московскому времени — на втором этаже трибуны C начнёт работать специальная стойка Почты России, где первые 1 000 гостей стадиона смогут получить новую марку, а также отправить уникальную открытку с ней в любую точку страны.

Торжественная церемония гашения марки пройдёт на поле «Газпром Арены» непосредственно перед началом игры. В перерыве матча любой желающий сможет поставить оттиск специального штемпеля на ранее полученные открытки и марки.