«Брюгге» — «Астон Вилла»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 12:39

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги чемпионов «Брюгге» — «Астон Вилла», который состоится 4 марта 2025 года

«Брюгге»

Мало кто верил в «Брюгге» перед противостоянием с «Аталантой», но бельгийский клуб достойно справился и не намерен останавливаться. Несмотря на некоторые проблемы в чемпионате, коллектив настраивается на серьезный бой на своем поле и постарается добиться комфортного результата, то есть победы, что облегчит жизнь в ответной игре в Бирмингеме.

1 марта «Брюгге» на выезде поделил очки с «Гентом» (1:1), а 23 февраля неожиданно проиграл «Стандарду» (1:2) на своем стадионе.

«Астон Вилла»

«Астон Вилла» стала за последние два года серьезной силой, которая добилась определенных успехов в Лиге чемпионов, но все еще хочет большего. В 1/8 финала команда из Бирмингема постарается не допускать ошибок «Аталанты» и остановить одного из лидеров бельгийского футбола в двухматчевом противостоянии.

28 февраля «Астон Вилла» спокойно обыграла «Кардифф» (2:0), а 25 числа проиграла «Кристал Пэласу» (1:4).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Брюгге» – 2.95

Ничья – 3.45

Победит «Астон Вилла» – 2.4

Тотал больше 2.5 мячей – 1.98

Тотал меньше 2.5 мячей – 1.83

Статистика

Пять последних матчей «Брюгге» завершились исходом «обе забьют»

«Астон Вилла» проиграла семь из десяти последних матчей на выезде

«Брюгге» забивал в девяти из десяти последних матчей на своем поле

Прогноз

Поставить на победу «Брюгге», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.95. «Астон Вилла» плохо играет на выезде и у хозяев будет хороший шанс, который они наверняка смогут использовать.