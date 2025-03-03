«Брюгге» — «Астон Вилла»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги чемпионов «Брюгге» — «Астон Вилла», который состоится 4 марта 2025 года
«Брюгге»
Мало кто верил в «Брюгге» перед противостоянием с «Аталантой», но бельгийский клуб достойно справился и не намерен останавливаться. Несмотря на некоторые проблемы в чемпионате, коллектив настраивается на серьезный бой на своем поле и постарается добиться комфортного результата, то есть победы, что облегчит жизнь в ответной игре в Бирмингеме.
1 марта «Брюгге» на выезде поделил очки с «Гентом» (1:1), а 23 февраля неожиданно проиграл «Стандарду» (1:2) на своем стадионе.
«Астон Вилла»
«Астон Вилла» стала за последние два года серьезной силой, которая добилась определенных успехов в Лиге чемпионов, но все еще хочет большего. В 1/8 финала команда из Бирмингема постарается не допускать ошибок «Аталанты» и остановить одного из лидеров бельгийского футбола в двухматчевом противостоянии.
28 февраля «Астон Вилла» спокойно обыграла «Кардифф» (2:0), а 25 числа проиграла «Кристал Пэласу» (1:4).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Брюгге» – 2.95
- Ничья – 3.45
- Победит «Астон Вилла» – 2.4
- Тотал больше 2.5 мячей – 1.98
- Тотал меньше 2.5 мячей – 1.83
Статистика
- Пять последних матчей «Брюгге» завершились исходом «обе забьют»
- «Астон Вилла» проиграла семь из десяти последних матчей на выезде
- «Брюгге» забивал в девяти из десяти последних матчей на своем поле
Прогноз
Поставить на победу «Брюгге», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.95. «Астон Вилла» плохо играет на выезде и у хозяев будет хороший шанс, который они наверняка смогут использовать.