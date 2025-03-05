«Бавария» – «Байер»: прогноз и ставка от БК Pinnacle

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сегодня, 15:31

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги чемпионов «Бавария» – «Байер», который состоится 5 марта 2025 года

«Бавария»

«Бавария» очень хочет вернуть себе титул чемпиона Германии, но и Лига чемпионов была всегда важна для клуба. Команда играет на своем стадионе первый матч с «Байером» в Лиге чемпионов и постарается извлечь пользу из домашней встречи. В чемпионате мюнхенский клуб опережает «фармацевтов» на восемь пунктов и хочет обойти их в европейском турнире.

28 февраля «Бавария» уверенно обыграла на выезде «Штутгарт» (3:1), а 23 числа команда разгромила «Айнтрахт» (4:0).

«Байер»

Чемпион Германии заметно отстает от «Баварии» в чемпионате, но продолжает бороться. «Байер» успешно играл последние матчи с мюнхенским клубом и готов бороться за выход в 1/4 Лиги чемпионов. Гости постараются добиться результата на выезде, который их устроит, чтобы на своем стадионе добыть окончательное преимущество.

1 марта «Байер» крупно обыграл «Айнтрахт» (4:1), а 22 февраля на выезде справился с «Хольштайн Киль» (2:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Бавария» – 1.8

Ничья – 4

Победит «Байер» – 4.5

Тотал больше 2.5 мячей – 1.75

Тотал меньше 2.5 мячей – 2.1

Статистика

«Бавария» выиграла семь из десяти последних матчей во всех турнирах

«Байер» проиграл только одну встречу из десяти последних поединков на выезде

Три последних поединка между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Поставить на победу «Баварии», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.8. Подопечные Венсана Компани сделали выводы после крайних матчей Лиги чемпионов с «Селтиком» и теперь на своем стадионе наверняка одержат победу.