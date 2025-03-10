Уругвай на ЧМ-30: легенды, предания и мифы нашего времени

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сегодня, 19:57

Это третья статья о футболистах и тренерах Уругвая на ЧМ -30. Ознакомьтесь с предыдущими статьями, чтобы не упустить каких-то нюансов: Об Альберто Суппичи, ч.1; О бельгийцах и вновь о Суппичи, ч.2.

Есть несколько «рукотворных» мифов, связанных со сборной Уругвая на ЧМ -30. Одним из самых глубоко проникших в различные источники мифов является фотомонтаж.

Фото это связано с посещением места подготовки сборной Уругвая к турниру всемирно популярным певцом Карлосом Гарделем. Надо сказать, что Гардель был любим всеми — его обожали и аргентинские футболисты, и уругвайские.

Так вот в один из дней подготовки к ЧМ -30 базу уругвайцев посетил Гардель. Конечно, без музыки не обошлось. В том помещении, где было сделано фото, было некий достаточно большой агрегат. Я сам думал, что это патефон, но подпись в статье уругвайских историков утверждает, что это радио. Ну, пусть будет радио:

Как видим, в подписи назван и Альберто Суппичи, который одет в свою клетчатую куртку, довольно часто встречавшуюся на фото, которые были в предыдущих статьях об этом тренере. Суппичи как раз напротив Гарделя.

Позже назовём всех, кто на фото.

По данным различных источников считается, что Гардель родился во французской Тулузе, был аргентинцем. Однако уругвайцы доказывают, что он родился в Уругвае. Он и впрямь любил обе страны, и его любили также в обеих странах.

8 июля 1930 Гардель вечером навестил базу сборной Уругвая. Он пел им песни, которые они заказывали. Травил им скабрёзные анекдоты. Потом поужинал вместе с игроками. Где-то включили патефон с записями его голоса. Скорее всего, у этого патефона и было сделано это фото. При чём тут радио?

Видно, что взгляд Гарделя и рядом стоящих направлены на аппарат.

А вот что сделали мистификаторы из этого фото:

Я специально сделал надпись FAKE, чтобы не тиражировать несуразность в интернете.

Зато это фото довольно чёткое.

Знаете, где обнаружилось это сфабрикованное фото? Да в уругвайском журнале Al Rojo Vivo (Раскалённый до красна, еженедельная полицейская хроника). Номер вышел 24 июня 1970 года — ровно в 35-ю годовщину смерти Карлоса Гарделя. Он разбился на самолёте при взлёте в колумбийском городе Медельин в 1935 году.

Статья была озаглавлена «Двое ушедших: Гардель и Кубок Риме».

Фото было дано почти на весь разворот, да ещё 5 человек вокруг якобы Кубка были продублированы на последней странице.

В статье перечисляются те, кто на фото. И сообщается, что профессор Суппичи показывает Гарделю реплику Кубка Жюля Риме. Ну, какая реплика? Кто этот Кубок вживую видел тогда? Сразу после приезда 5 июля, Жюль Риме вечером передал трофей в оргкомитет турнира. Всё, больше этот Кубок никто не видел вплоть до 1934 года. Но об этом позже.

Итак, на фото вокруг патефона мы видим, справа налево, ибо так описывают сами уругвайцы: Пабло Дорадо (в кепке), Кондуэло Пирис (ещё один афро-уругваец в составе сборной), тренер профессор Альберто Феликс Суппичи, Эрнесто Маскерони (это так написали в журнале, но это неверно!), Эктор Скароне (в берете), сам Карлито Гардель, вратарь Энрике Бальестреро, не названный человек, далее Матучо Фиголи в кепке и второй вратарь Мигель Каппуч(ч)ини также в непременной кепке. А вот неназванным скорее всего оказался 2-кратный олимпийский чемпион Педро Петроне.

А вот в центре над кубком оказался вовсе не Маскерони, а Карлос Риольфо Секко.

Почему так странно названа статья? Про Гарделя понятно. А что с Кубком Жюля Риме?

Да всё просто: 20 июня сборная Бразилии на ЧМ -70 завоевала этот трофей в третий раз и навечно забрала его.

Невооружённым глазом видно, что на фейковом фото кубок висит в воздухе. Да ещё и без подставки из камня.

Вот так выглядит реплика Кубка, хранящаяся в Музее футбола в Монтевидео:

Напомню, что вечер с уругвайской командой Гардель провёл 8 июля, за 3 дня до их первого матча на ЧМ -30. Да, свой первый матч уругвайцы должны были сыграть 12 июля в воскресенье с Перу. Но стадион Сентенарио ещё не был готов, поэтому игру перенесли на субботу 18 июля, как раз день столетия независимости Уругвая. И все остальные матчи с 13 по 17 июля игрались на двух других стадионах в Монтевидео.

11 июля 1930, в субботу, Карлос Гардель провёл вечер со сборной Аргентины, там же в Монтевидео. Аргентинцы прибыли 9 июля в столицу Уругвая.

Визит с группой своих гитаристов Гардель совершил также за 3 дня до первого матча сборной Аргентины на турнире — 15 июля они играли с Францией.

И здесь паритет в вопросе предпочтений какой-либо из двух команд. Гардель отказался посетить финальный матч 30 июля, так как не хотел видеть кого-то побеждённым. Ведь он ещё в 1928 после финала Олимпиады, когда Уругвай победил Аргентину 2:1, пел для обеих команд сразу. Тогда ещё не было такой откровенной вражды между командами…

Есть и ещё один миф, поддерживаемый некоторыми уругвайцами.

Кубок Жюля Риме или Кубок богини Победы Ники тогда вручался команде победителю на хранение почти на 4 года, до следующего турнира.

По договорённости сторон с участием ФИФА трофей должен был быть передан оргкомитету следующего ЧМ не на самом турнире, а раньше.

Поэтому в сентябре 1933 года на судне Массилия из Монтевидео в Бордо отправился Хуан А. Буэро, дипломат, брат Энрике Буэро. Есть список пассажиров, отбывающих из Монтевидео за рубеж. Свой рейс Массилия начала 31 августа 1933, недели через 2 прибыла в Бордо.

По некоторым источникам именно на Массилии был доставлен Кубок Жюля Риме в Европу, в Бордо, потом в Италию.

Осталось лишь вот это свидетельство на фото:

На этом фото 15-летний Энрике Хулио Буэро, сын Энрике Буэро, держит в своих руках Кубок. Фото сделано на борту Массилии. Вполне допускаю, что не все списки пассажиров сохранились. Потому что в текстовых источниках указано, что парень путешествовал не один, а с отцом. Повторю, нашёлся лишь документ о поездке через океан из Монтевидео в Бордо только брата дипломата. Кстати, брат Хуан также был дипломатом.

Что интересно — в 1933 году дипломаты Буэро путешествовали из Европы в Уругвай и обратно исключительно на судне Массилия: сам Энрике Буэро прибыл из Европы на родину 14 мая того года, а его брат следующим рейсом 26 июня.

Кубок Жюля Риме был доставлен в Италию в целости и сохранности. Так как дипломаты путешествовали на палубе первого класса, то и сфотографироваться могли себе позволить без посторонних глаз. И вот это фото 15-летнего парня с Кубком — это второй «выход в свет» трофея, после того, как Кубок был сфотографирован 5 июля 1930 года при передаче от самого Жюля Риме президенту Уругвайской ассоциации Раулю Худе.

Тут нет никаких мифов.

А вот миф появился намного позже.

Энрике Хулио Буэро, тот, что держит Кубок в своих руках, в весьма почтенном возрасте в интервью утверждает, что… — а тут внимание! — это он в апреле-мае 1930 года привёз из Брюсселя (или Парижа) Кубок Жюля Риме в Монтевидео.

Один текстовый источник говорит не об апреле-мае, а об июне 1930 года. Мол, тогда даже Ж.Риме не знал поедет он на ЧМ -30 или нет, поэтому решили использовать мальца.

Вы верите в это? Малец родился в декабре 1917, в первой половине 1930 года ему не было и 13 лет. Разумеется, ни разу фамилия Буэро не значится среди прибывших в Монтевидео из Европы в апреле — июне 1930 года.

4 декабря 1929 вся семья Энрике Буэро прибыла в Монтевидео из Европы — и жена, и двое детей, и родители. А вот отбыл назад в Европу по сохранённым документам один Энрике Буэро 20 февраля 1930.

Что-то смешалось в воспоминаниях ветерана. А событий действительно было много. Шутка ли, 10-летний пацан и его младшая сестра резвились на базе сборной Уругвая во время Олимпиады-28. В семейном архиве Буэро есть фото, где мальчишка поправляет мяч перед ударом самого Петроне (на тренировке, конечно). А девчонку вообще называли «маленьким талисманом» команды. Их папа, дипломат Энрике Буэро, во время Олимпиады, представьте, выполнял роль главного тренера — не по тактике, а по работе с игроками в раздевалке, психологически их готовил к матчам и победам. Вот вам и дипломат.

Конечно, что-то спуталось и переплелось за столько лет. Сын дожил до 2010 года. А может быть, это было семейным преданием — парень всю жизнь думал, что вёз на первый чемпионат мира бесценный груз.

Вот и фото «парня» через много десятков лет, во время интервью:

Ни о каком апреле – мае – июне не могло быть и речи. Сам отец, Энрике Буэро старший, 20 июня 1930 поездом из Брюсселя в Париж доставил трофей и передал в руки Жюля Риме.

Вот фото из ресторана в Париже, где футбольные чиновники ФИФА и Франции вместе с футболистами Франции обедали перед отправкой вечерним поездом из Парижа в Вильфранш-сюр-Мер. А на столе в вазе стоял Кубок:

Как видим — и сам Ж.Риме, и провожавший их посол Уругвая в Голландии и Бельгии Энрике Буэро сидят рядом, позади них стоит Люсьен Лоран, Кубок на столе. Потом этот Кубок никто не видел, он был в каюте Жюля Риме (в сейфе, скорее всего) во время всего плавания на борту Конте Верде.

Очередной миф, но 92-летний Энрике Хулио Буэро свято верил в семейное предание, с чем и отошёл в мир иной. Жив его сын Хуан Буэро Харлей, его приглашают на всяческие юбилейные мероприятия. Он так же «вспоминает» о некоторых моментах жизни отца, со слов отца, разумеется. Хотите верьте этим воспоминаниям, хотите — проверяйте ещё глубже.

Нашёлся среди списков пассажиров документ о том, что 27 сентября 1930 дипломат Энрике Буэро прибыл в Монтевидео. Прибыл не один — с женой. Список пассажиров, прибывших в Монтевидео этим рейсом, насчитывает 5 листов, сам дипломат Буэро перечислен на первом листе, а вот жена указана в списке на последнем листе, но тоже первым классом путешествовала.

И прибыл Буэро не пустой — он привёз 11 комплектов золотых и 11 комплектов серебряных медалей, соответственно для Уругвая и Аргентины.

Золотые, как мы помним из прошлой статьи, были вручены только 11 ноября. Почему так долго не вручали? Вероятно, уругвайцы просили больше комплектов. Знающий человек рассказал, что в журнале Mundo Uruguayo было сообщение о прибытии Буэро, было даже фото медали. Но вот незадача — в электронном архиве уругвайской библиотеки за 1930 год коллекция этого издания обрывается на №611 от 25 сентября, плюс есть ещё только №614, журнал еженедельный. Остаётся открытым вопрос — были ли уже выгравированы на медалях имена или их делали на месте? Если найдутся вдруг сканы того репортажа из журнала — я обязательно расскажу.

Теме Кубка мира — самого кубка, трофея — было посвящено много статей. Практически ровно 4 года назад я публиковал три статьи, которые назывались «Чемпионаты мира. Борьба за золото». Вот ссылки на те давние статьи, кое-что (даты) могут немного быть неточными, остальное всё актуально:

Чемпионаты мира. Борьба за золото

Чемпионаты мира. Борьба за золото-2

Чемпионаты мира. Борьба за золото-3

Что касается мифов, то разбирал я и всяческие мифические подписи под фотографиями с финального матча ЧМ -30 Уругвай — Аргентина. Было это также более 4 лет назад, в статье «Чемпионаты мира. Мифы 90-летней давности»

В первой статье о тренере Альберто Суппичи было дано фото футболистов сборной Уругвая, прогуливающихся вместе с тренером. Их ещё ошибочно приняли за игроков сборной Югославии.

Совместно с Дмитрием Трифоновым, знатоком истории южноамериканского футбола, постарались определить всех игроков, кто был запечатлён на том фото:

Здесь в передней шеренге идут сразу 3 вратаря сборной Уругвая, где вы ещё найдёте подобное фото!?

Итак, слева направо. Андрес Масали (в берете). Масали был исключён из состава сборной тренером Суппичи за нарушение дисциплины — поздно вернулся на базу, через забор, после свидания с некой блондинкой. И не смотря на регалии — 2-кратный олимпийский чемпион, бывший тренер сборной Уругвая — Альберто Суппичи был неумолим. Он ни с кем из старожилов не советовался, для них это было сюрпризом. Случилось это 5 или 6 июля 1930. Кстати, Масали — уникальный атлет, чемпион в 3 разных видах спорта: помимо футбола он стал чемпионом Уругвая по баскетболу, а также был чемпионом Южной Америки по бегу с барьерами.

Кстати, даже в уругвайской прессе фамилию Масали писали по-разному. Хочу дать официальный документ, в котором все данные берутся из паспорта:

Это на ЧМ -50 бывший вратарь ездил в Бразилию, оттуда и карточка. Поэтому я и пишу его фамилию как в документе.

Вместо Масали в заявку включен Мигель Каппуч(ч)ини (Miguel Cappuccini), его фамилию тоже как только ни писали:

Далее по фото. После Масали идёт Альваро Хестидо (1907 г.р.), полузащитник, сыграл во всех 4 матчах на турнире.

Следом тренер Альберто Феликс Суппичи, о нём подробно говорили в двух предыдущих статьях. Без коверканья фамилии у него также не обошлось. Да и имя правильное совсем забыли.

Далее вратарь Энрике Бальестреро (1905 г.р.). Кстати, почему-то ошибочно считают, что его взяли в сборную вместо Масали. Нет, вместо Масали взят был Каппуч(ч)ини (см. вырезку из газеты выше). С Бальестреро другая беда — у него прилично исковеркана фамилия, причём в уругвайской прессе тех лет в том числе. И даже на золотой медали фамилию выбили неверную:

Его фамилию на испанский манер переделали в Бальестерос, им так привычнее произносить с "s” на конце. Но это неверный вариант — Enrique Ballestrero и только так. Он сыграл во всех 4 матчах на ЧМ -30 и плюс до турнира стоял в матче на Кубок Ньютона 25 мая против Аргентины.

Следом шагает уникальный человек — Мигель Каппуч(ч)ини. Представляете, его родители итальянцы, и родился он на итальянском судне Равенна 5 января 1904. У него в записи о рождении именно так и записано. За сборную Уругвая сыграл несколько матчей в 1927, в том числе на Копа Америки 3 игры. На мундиале был в глубоком запасе. На многих фото он в кепке (в том числе и с Гарделем).

Нет, вот он в цивильном и без головного убора:

Следующий шагающий, в беретке, пока не поддался распознаванию. Но работа продолжается.

А вот крайним справа в шеренге оказался Эрнесто Маскерони (1907 г.р.). Он в самом центре на фото с Гарделем.

В задних рядах просматривается массажист Луис Грекко — между Хестидо и Суппичи.

А ещё глубже виден Кондуэло Пирис — второй чернокожий футболист Уругвая, кроме Андраде. Их было много братьев и кузенов Пирис. Кондуело (1904 г.р.) играл на победном Копа Америки в 1929. Он виден на фото с Гарделем. Но особенно хорошо он получился на фото на церемонии открытия стадиона Сентенарио. Пирис шёл в первой шеренге игроков, вместе с Матучо Фиголи. А позади него была целая плеяда легенд:

Слева направо: Педро Сеа, Педро Ариспе, Педро Петроне, Сантос Урдинаран, Сойло Сальдомбиде, Эктор Скароне, сам Кондуэло Пирис и Карлос Риольфо Секко. Ещё правее шёл Фиголи (с вымпелом), а позади него и Суппичи, вне строя:

В заявке сборной Уругвая на ЧМ -30 было 22 игрока. Остались так и не задействованными семеро:

Четверых из этих запасных вы уже видели на фото более чётких. Посмотрим и на остальных.

Эмилио Рекоба в одной из презентаций выглядел вот так:

Мигель Мелоньо в той же презентации:

Хуан Карлос Кальво — единственный из заявки, кто вообще ни разу так и не сыграл за Уругвай в официальном матче:

Перед ЧМ -30 у тренеров Уругвая был обширный список кандидатов — более 60 игроков, потом 40, затем осталось 22, да и то одного пришлось заменить. В июльских номерах журнала Mundo Uruguayo было несколько фото игроков на сборах, тут уже только футболисты из заявки.

Двенадцать человек играют в волейбол, а «зрители» переживают:

На переднем плане сидят Рекоба и массажист Грекко, радуются очередному успеху «своих».

Позади них слева сидит Мелоньо. Стоят Педро Сеа — огорчённый, и радостный Сальдомбиде. Под Сальдомбиде и далее сидят Кондуэло Пирис и Эктор Кастро, вроде как равнодушен. Правее от него весь в игре Доминго Техера. А у забора пристроились начальники — д-р Орасио Баке, член комиссии по формированию сборной, и неувядающий Эрнесто «Матучи» Фиголи.

Кто играет в волейбол — Масали в тёмном пуловере точно.

На другом фото Матучо Фиголи вновь раздаёт вкусненькое, печенюшки, все с радостью разбирают:

Масали в тёмном пуловере в центре сразу узнаваем. Над плечом низкорослого Фиголи тянется левая рука капитана Хосе Насасси, он в берете, верх и низ светлые. В берете рядом, но белый верх, чёрный низ — это Рекоба. Однако подпись для фото гласит, что именно Рекоба сейчас завладеет лакомым кусочком. Но это не его рука. Ошибочка вышла.

Видим из-за Масали выглядывает Андраде, тоже в берете.

Сальдомбиде уютно пристроился подбородком на плече у Кастро. Кто-то ещё левее как-бы равнодушен, даже застенчив, но от вкусняшек не откажется. Похоже, это Риольфо. На переднем плане активно уже работают руками Мелоньо (без головного убора) и, по всей видимости, Педро Сеа.

Заняты своим разговором справа — скорее всего Маскерони и тренер Альберто Суппичи, оба рослые.

Тут, как говорится, никаких мифов, могут быть только ошибки в распознавании игроков. Причём ошибки с этим делом могут быть не только у нас, ныне живущих. Тот же журнал Mundo Uruguayo мог написать, что на фото Сантос Ириарте, хотя на фото Альваро Хестидо. И таких «подмен» много.

В уже упоминавшейся выше презентации сборной Уругвая, совместно с рекламой некоего популярного солодового сиропа, даны фото 22 футболистов и 4 членов штаба. Из штаба есть фото Альберто Суппичи, Эрнесто Фиголи, Луиса Грекко и Педро Ариспе.

Вот вся презентация:

Совсем в тени и неразличим оказался капитан команды Хосе Насасси — он в нижнем левом углу.

В нижнем правом углу как раз тренер Суппичи. И в который раз обращаю внимание на то, какие буквы написаны перед его фамилией:

Вы прекрасно видите, что это A.F. Suppici. Но на сайте AUF (Уругвайская ассоциация) и не думают исправлять неверное написание полного имени. Хотя репостят мои материалы с правильным полным именем в соцсети f.

Этот миф с неверным именем тренера-чемпиона — самый стойкий. Но ничего, подождём, вода камень точит.