Тренерский вопрос «Динамо», неожиданные осечки «Локо». У дерби будет непредсказуемый результат

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сегодня, 19:11

Интересные команды не в лучшей форме.

Личка или Карпин

Валерий Георгиевич покинул «Ростов» – и это идеальная возможность для «Динамо». Не все в московском клубе довольны Марцелом Личкой. Чешский менеджер ставит авантюрный атакующий футбол, который идёт вразрез со сложившейся клубной философией. При этом на фоне отличного прошлого сезона надеялись, что команда продолжит бороться за титул. В то же время наставника не поддержали топ-трансферами, а лишь точечно усилились – закрыли вопрос с основным вратарём, взяв Андрея Лунёва. Но без сильной обороны игра «Динамо» Лички не тянет на чемпионский футбол.

«Бело-голубые» тяготеют к более прагматичному стилю, делают упор на физику. И в этом плане Карпин им подходит куда больше. Тренер сформировался как топ-специалист в «Ростове». Научился работать с ограниченным ресурсом, развивал игроков и свой собственный стиль, стал показывать стабильно высокий уровень. По сути, Валерий Георгиевич давно готов к вызову с топ-клубом. А «Динамо» нужен тренер, который поработает над дисциплиной и менталитетом команды. Правда, для этого Личка должен дать повод для прощания, а Карпин – согласиться на предложение москвичей. Сейчас же он хочет отдохнуть, плюс не готов отказываться от сборной.

Результативность несильно страдает

Ещё один сильный удар по команде – потеря лидера атаки Константина Тюкавина. Форвард после яркой весны-2024 сник и стал забивать реже, но в важных матчах всё-таки делал разницу. В любом случае воспитанник был критически важен для команды и самого Лички. При этом в первом же матче РПЛ весной Константин получил серьёзную травму и был заменён в первом тайме. Футболисту диагностировали разрыв «крестов», он перенёс операцию, теперь предстоит восстановление длиной в полгода. На бумаге это сильный удар по атакующему потенциалу «бело-голубых».

При этом в первых играх отсутствие нападающего сказывается не так сильно, как ожидалось. С Махачкалой москвичи вообще оформили разгром – 4:0. В кубковом поединке с ЦСКА потерпели поражение (1:2), но это не так критично.

У «Динамо» есть игроки, между которыми можно распределить нагрузку в атакующей фазе. Вдобавок самому Тюкавину в текущем сезоне привезли сменщика. Маухуб, конечно, не даёт такого качества на острие, но хотя бы частично заменить Константина может. На короткой дистанции этого может оказаться достаточно. Вопрос – продолжится ли это в следующих турах.

«Локо» проседает по результату

Начало весны для «Локо» настораживает куда сильнее, чем результаты «Динамо». «Бело-голубые» после ничьей с «Ростовом» хотя бы обыграли «Махачкалу» дома. «Локомотив» сразу с двумя командами ниже классом потерял очки – сначала оступился с теми же махачкалинцами, а потом сыграл вничью с «Ахматом», что ещё хуже.

Такие результаты вполне поддаются объяснению. Махачкалинцы играют организованно и не теряют надёжность в обороне, так что любой команде с этим соперником тяжело. Что касается грозненцев, Ташуев делает упор на физическую подготовку и тоже требует дисциплины. И если даже опытные соперники испытывают проблемы в матчах с ними, то молодой «Локомотив» – тем более. Неудивительно, что «красно-зелёные» оступились. Но потому команда и выпала из чемпионской гонки. «Железнодорожники» теперь только замыкают первую пятёрку – и даже от ЦСКА на шестом месте отрыв всего два балла.

Нужен качественный форвард и прогресс молодёжи

«Красно-зелёным» лучше отпустить гонку текущего сезона. Они изначально не должны были в ней участвовать, учитывая потерю лидера и двух важных игроков основы. При этом проект остаётся крайне перспективным – костяк и тренер у москвичей довольно молодые. Важно выдержать намеченную линию. Прежде всего необходимо найти более качественного форварда. У Тимура Сулейманова в текущем чемпионате только один забитый мяч. У основного форварда Дмитрия Воробьёва дела несильно лучше. Он отличился шестью голами и тремя голевыми. При этом пять из этих забитых мячей пришлись на первую часть сезона. Начиная с октября, у нападающего лишь один гол в Премьер-лиге. Для дальнейшего прогресса «Локомотиву» необходимо усиление.

Кроме того, важно, чтобы молодёжь обрела стабильность и сделала шаг вперёд. Сергей Пиняев к текущему сезону явно сбавил темпы развития и даже выпадал из стартового состава. Примерно в тот же период рвал Алексей Батраков, так что эту потерю удалось компенсировать. Но и сам Алексей не всегда готов поддерживать топ-результативность. В следующем сезоне от «Локо» будут ждать большего – и результаты москвичей будут зависеть преимущественно от Сергея с Алексеем.

Преимущество «Динамо»

Статистика в играх между командами более или менее равная (в предыдущих 20 поединках шесть побед у «Локо», семь – у «Динамо», ещё 7 ничьих) – при этом в последнее время инициативу перехватили «бело-голубые». Осенью в четвертьфинале Пути РПЛ Кубка России «Динамо» выбило «красно-зелёных», до этого во втором туре оформило уверенную победу (после этого «Локо» и включился в гонку с «Зенитом» и «Краснодаром»). В последних пяти встречах у «Локо» только одна победа.

Прогноз Soccer.ru: «Локомотиву» нужен заряд уверенности, чтобы не посыпаться в ответственный момент. Поставим на их победу в дерби.