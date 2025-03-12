Вылет «Краснодара» и увлекательное московское дерби. Кубок России приучает к сенсациям

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сегодня, 13:44

Точно будут новые сюрпризы.

«Горожане» не справились с Беришей

На групповом этапе Кубка из серьезных команд потеряли только «Крылья Советов». Пусть не в лучшем состоянии, зато с приличным составом. Самарцы стали последними в группе и вылетели. «Краснодар» занял третье место в квартете с ЦСКА и «Ахматом», опередили только «Пари НН». В наказание отправились в Путь регионов, где нет ответных матчей и права вылететь в нижнюю часть сетки. Фаворит прошел «Тюмень» лишь в серии пенальти, а вчера снова сыграл против «Ахмата».

Начали уверенно, ведь получили право на пенальти. Но Кордоба проиграл запасному вратарю «Ахмата» Ульянову. Джон позже забил с игры, но «Краснодар» остановил Бериша. Вернулся после сложной травмы и отпраздновал дубль. Бернард реализовал свой пенальти, хотя Агкацев угадал направление удара. У «Краснодара» были моменты, но фаворит оступился. А вот «Ахмат» можно поздравить. Хотя в РПЛ дела шли скверно, в кубковом турнире теперь сыграют в полуфинале Пути регионов.

У «Ахмата» точно будет интересный соперник. Дзюба или «Спартак». Сегодня команде Станковича надо перекрыть неудачу в Казани. Нельзя дважды подряд проигрывать накануне матча против «Зенита» в РПЛ . Понятно, что чемпионат в приоритете. Разумеется, даже если «Спартак» использует многих основных игроков сегодня, как сделал Мусаев в игре «Краснодара», то можно вылететь от крепкого «Акрона». У них ведь не только рекордсмен Дзюба, но также толковый хавбек Лончар.

В полуфинале Пути регионов также будет «Локомотив». Со второй попытки обыграли упрямого соперника – «Динамо» из Махачкалы. В чемпионате была ничья 1:1, причем москвичи отыгрались. В кубковом поединке тоже была борьба. «Динамо» отыгралось после гола «Локомотива» со стандарта. Батраков удачно навесил мяч на голову защитнику Ненахову. А позже Ньямси не сумел выбить мяч с линии ворот после переброса Аззи. Москвичам пришлось ставить на удачный проход Пиняева.

«Спартак» лишил фанатов двух десертов

В случае прохода «Ростова» на предыдущем этапе, Станкович сегодня сыграл бы против Семака. Ещё два матча «Спартака» с «Зенитом» в Пути РПЛ могли украсить сезон. Но «красно-белые» в прошлом году вылетели после игр против Карпина. Теперь петербуржцы сыграют с «Ростовом» уже без Валерия Георгиевича. Тренер Альба начал неплохо. Сначала были близки к победе над «Динамо», но сыграли вничью. Затем «Ростов» в гостях обыграл «Оренбург». Команда разбегалась.

«Зенит» остается фаворитом в противостоянии. Однако им будет сложно выбить «Ростов» в Путь регионов, где они снова могут встретить «Спартак». Или другого соперника. Например, «Локомотиву» играть с лучшей командой в паре «Урала» и «Рубина». Если клуб низшей лиги выбьет казанцев, то встретятся давние знакомые. В матчах «Локомотива» и «Урала» иногда доходило до драк. «Ростов» и «Зенит» в последние годы играли намного скучнее. Не было интриги, петербуржцы забрали победы.

Ничьи стали максимумом для команды Карпина. «Ростов» не побеждал «Зенит» почти шесть лет. Но если судить по функциональной готовности, то Семаку достался неприятный соперник. Вот только в защите у «Ростова» слишком много разовых серьезных ошибок. И нет фундаментального вратаря в стиле Латышонка. Это если на Кубок выпустят именно основного голкипера «Зенита», а не одного из резервистов. По отношению Семака к матчам с «Ростовом» будет понятен настрой ведущего в паре.

В дерби ЦСКА и «Динамо» нет фаворита

В финале Пути РПЛ победителя схватки Альбы и Семака ждёт лучшая команда в дуэте ЦСКА и «Динамо». «Армейцы» пытаются играть так, как нравится тренеру Николичу. После неудачной осени, когда отстали от группы лидеров и не претендуют на чемпионство, они в первых матчах нового года стараются контролировать мяч. Против «Химок» было неприлично много ударов – 27 штук, 14 в створ, а также сказочно большое количество точных передач. Дивеев, Кисляк и Роша выдали более 100 метких пасов.

Николич выбрал стиль. Играли по схеме «4-3-1-2». Ждут, когда новичок Алеррандро наберет форму и сможет выходить с первых минут. Единственный гол Кокареву, одному из героев прошлого тура РПЛ , забил после стандарта защитник ЦСКА Роша. А у «Динамо» тоже есть центральный оборонец с голом в чемпионате. Капитан Бальбуэна отличился после паса Гладышева. Ярослав сыграл классный поединок против «Динамо» из Махачкалы. Москвичи обыграли тезок 4:0, но матч необычный.

Голкипер столичного «Динамо» Лещук пять раз вступал в игру против одного сейва у коллеги Волка из Махачкалы. Если «Химки» напугали Акинфеева лишь ударом в перекладину, то оборона с хавбеком Кутицким в центре могла огорчить Личку. Сербский наставник ЦСКА , как и его чешский коллега Марцел, под давлением. Первая часть сезона не удалась соседям. В осеннем матче «армейцы» в гостях обыграли «Динамо» 2:1. Могли подписать мировую, но Мусаев в концовке матча нашел гол.

Сегодня всё с чистого листа. Могут быть перестановки в составах, потому что речь о кубковом поединке. Молодой Тороп может сыграть в воротах ЦСКА . У «Динамо» поиски оптимальных решений, некоторые известные игроки не выходили на поле в прошлом туре РПЛ . Потеряли из-за травмы Тюкавина, форварда проще встретить в аэропорту, чем на тренировочный базе «Динамо». Московское дерби интересно как раз тем, что нельзя назвать фаворита. Его нет, в финал Пути РПЛ рвутся обе команды.