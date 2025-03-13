Выделяются клуб с российским голкипером и непобедимый гранд. В Лиге Европы мощные команды

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сегодня, 16:24

Сегодня определят четвертьфиналистов.

«Будё-Глимт» с Хайкиным – короли командной игры

Бывший голкипер молодежной сборной России много лет посвятил выступлениям за норвежский клуб «Будё-Глимт». Хайкин пытался заиграть в Англии, но быстро разочаровался и вернулся. Сейчас коллектив тренера Кнутсена оставляет одно из самых приятных впечатлений европейского сезона. Команда со скромным составом без суперзвезд играет в пас намного лучше, чем представители целого ряда богатых клубов. Многие из подобных сытых команд уже покинули Лигу Европы. А вот норвежцы разбили дома «Олимпиакос».

Греческий победитель Лиги конференций, клуб миллиардера Маринакиса, не справился с грамотными командными перемещениями норвежцев. Хайкин стал заметной фигурой в матче, взял 5 ударов сильных греков. А хвалят после матча весь «Будё-Глимт». Причем видно, что именно тактика делает не самых мощных футболистов невероятно опасными. Тактика и умение сыграть на отбой, когда это выгодно. А ещё реализация. Норвежцы обыгрывали в Лиге Европы «Порту» и дважды забивали в ворота МЮ на «Олд Траффорде».

«Манчестер Юнайтед» не проигрывал в еврокубках

В этом сезоне только у МЮ нет поражений в международных матчах. Даже «Челси» уступал. Лондонцы проиграли в ответном матче квалификации в Лиге конференций. А вот «Манчестер Юнайтед» с тен Хагом и Аморимом пока без грубых осечек в Лиге Европы. Конечно, так себе достижение, когда идёшь на четырнадцатом месте в АПЛ , проиграв 12 раз. Гордиться особо нечем. Зато непобедимость «Манчестер Юнайтед» в Лиге Европы позволяет команде поверить, что они снова будут в финале. И в этот раз не проиграют, как «Вильярреалу» Эмери.

Сегодня Аморим встретит дома «Реал Сосьедад». На «Олд Траффорде» случались кошмарные для хозяев поединки. Так что не спешим отправлять формального фаворита в следующую стадию досрочно. Но испанцы не сумели обыграть МЮ дома, была ничья 1:1. Для Рубена Аморима матчи Лиги Европы являются главными в сезоне. Вообще нет смысла экономить силы и оставлять в запасе основных футболистов. Травмированных хватает, но «Реал Сосьедад» сейчас в таком состоянии – три поражения и ничья, что стыдно вылетать от испанцев.

В «Лацио» перешли к дикому футболу в Лиге Европы

Хотя по многим командам из Лиги чемпионов понятно, что это футбольная элита, далеко не все поединки плей-офф престижного турнира увлекательные. Слишком велика боязнь допустить одну ошибку. А в Лиге Европы такое отношение не демонстрируют. Поэтому поединок «Виктории» и «Лацио» в Чехии получился диким. Событий было на два красочных матча. Чехи не сразу забили по правилам. Голкипер с российскими корнями Проведель допускал ошибки и спасал «орлов». Иван в итоге собрал четыре сейва в гостевом поединке с чехами.

А важнее всего, что «Лацио» остался вдевятером. Сначала хавбек Ровелла зарядил ногой по лицу сопернику в каратистском прыжке. А уже в добавленное время защитник Жиго, которого не нужно представлять, ведь играл за «Спартак», врезался в оппонента в подкате. Судья снова достал красную карточку. И что было дальше? Правильно, «Лацио» выигрывал победу 1:2 вдевятером. Умница Исаксен – 23-летний датчанин неплох в последних матчах, принес такую важную победу. В случае прохода дальше «Лацио» ждёт матчи с Хайкиным.

«Айнтрахт» и «Аякс» – две замечательные команды

Ещё один поединок, который был интереснее половины матчей плей-офф Лиги чемпионов. Свободы в Лиге Европы намного больше. Командам не хватает голого класса, зато они стараются выиграть. «Айнтрахт» в Амстердаме был близок к поражению, поскольку «Аякс» молодого тренера Фариоли умеет играть агрессивно и четко. Голландцы забили быстрый мяч. Однако немцы ещё одного молодого специалиста Топпмеллера поставили на дальние удары шведа Ларссона. «Айнтрахт» сумел сравнять счет после рикошета. Гол открыл путь к победе.

В этой паре даже без Мармуша нашлись люди, способные оказаться на ударной позиции. Лидер атак немецкого клуба теперь играет за «Манчестер Сити», а его бывший клуб ждет голов Экитике. В Бундеслиге у «орлов» проблемы, начали проигрывать. И это ведет к ставке на Лигу Европы. «Аякс» первый в Нидерландах, но им тоже хочется забраться как можно дальше в еврокубках. Тем более, победитель в этой паре сыграет против лучшей команды в дуэте АЗ и «Тоттенхэма». А голландцы дома обыграли «шпор» на прошлой неделе 1:0.

Не хочется потерять для турнира «Рому» и «Атлетик»

Солидные команды. Раньери и Вальверде тренировали большие клубы. У «Ромы» и «Атлетика» есть история побед в прошлом. Оба клуба бывали в финалах еврокубков. «Волки» даже побеждали с Моуриньо. Опытному Раньери удалось активировать римскую команду. У итальянцев шесть побед подряд в разных турнирах. На прошлой стадии прошли сильного соперника в лице «Порту». Теперь Шомуродов в добавленное время принес победу над испанским «Атлетиком». Бывший форвард «Ростова» принял участие в 4 голах в последних 5 играх.

Но братья Уильямсы редко уступают дома. Плюс у «Ромы» была травма у Дибалы, выход чемпиона мира на поле под вопросом. А победитель этой пары сыграет против лучшей команды в дуэте «Фенербахче» и «Рейнджерс». Поскольку шотландцы неожиданной победили в Стамбуле 3:1, Моуриньо вряд ли легко пройдет дальше. А вот после четвертьфиналов на лучшую команду в колоритной четверке может ждать представитель квартета с участием «Манчестер Юнайтед». Впереди много крутых поединков, причем никто не является фаворитом.

«Лион» мечтает навредить МЮ в будущих матчах

Хотя по клубному составу Лига Европы уступает Лиге чемпионов, в конкретно взятом сезоне турнир очаровательный. Для многих участников борьба за трофей имеет двойной смысл. «Лиону» нужны деньги, а ещё французы сражаются за престиж клуба. Хотя дома команда Фонсеки проигрывала «Марселю» и ПСЖ , «ткачи» всего в четырех пунктах от третьего места в Лиге 1. Но дома одна проблема. Французы наказали Фонсеку десятью месяцами дисквалификации за словесную атаку на арбитра после спорного эпизода в поединке против «Бреста».