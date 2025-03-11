Козыри «Атлетико» делают исход дерби непредсказуемым. «Реал» идёт по краю лезвия

1741721538

сегодня, 22:32

Кульминация противостояния в Лиге чемпионов.

Завтра у «Атлетико» решающий матч в Лиге чемпионов. «Матрасникам» не повезло в 1/8 финала попасть на «Реал», который, кажется готов опять врубить чит-коды. В первом матче мадридского дерби парни Симеоне потерпели поражение, теперь стоят на краю пропасти. У коллектива есть козыри, чтобы обыграть «сливочных» – но столько же и недостатков.

Праймовый Альварес

Хулиан мечтал найти команду, в которой бы он стал первой скрипкой. С «Ман Сити» не срослось – конкурировать с Эрлингом Холандом просто невозможно. А вот в «Атлетико» после периода адаптации получается отлично. Аргентинец заработал место в стартовом составе, постепенно прорезалось голевое чутьё.

Нападающий в 2025 году уже отметился 10 голами во всех турнирах. Хулиан приносил «матрасникам» победу над «Осасуной» в Ла Лиге в начале января и над «Байером» – в Лиге чемпионов (за это получил игрока недели). Гол Альвареса с пенальти позволил поделить очки с «Реалом». Ещё был гол+пас в начале феерического кубкового матча с «Барселоной». В общем, форвард разогнался и даже в проигранном первом матче против «сливочных» отметился голом.

Хулиан – довольно разноплановый футболист, который не боится черновой работы. Именно таких ценит Диего Симеоне. Как раз сейчас Альварес наиболее опасен – и «Реалу» с его линией обороны будет очень тяжело удержать аргентинца.

Стареющий Гризманн

Вполне возможно, что это теневая сторона прогресса Альвареса. Когда кто-то начинает забивать чаще, это почти всегда значит, что чьё-то влияние на игру команды снижается. Антуана Гризманна сравнивали с хорошим вином – он тоже раскрывался со временем. После возвращения в клуб француз нашёл себя в роли свободного художника, стал активно перемещаться по полю и вернул голевое чутьё.

Трансферы Серлота, Галлахера, Альвареса должны были дополнительно снять нагрузку с футболиста. Поначалу так и было. Но со временем Антуан начал напоминать о своём возрасте. Форвард после Нового года лишь раз отметился в чемпионате, по два гола забил в чемпионате и Лиге чемпионов. Футболист уже не так заметен в атаке.

В то же время раскрывается Альварес, который может взять на себя функционал Антуана. Так что эта история скорее похожа на то, что «матрасники» вовремя нашли игрока, который станет преемником Гризманна. Только это в любом случае не полная копия Антуана – мадридцам очень не хватает праймового француза.

Глубокая скамейка

Спад Гризманна компенсировать сложно – но не просто же так мадридцы летом привезли солидное усиление в группу атаки. Не только Альварес интегрировался в систему Диего Симеоне. Очень важное приобретение, которому при этом уделяют не так много внимания – Александр Серлот. Норвежский форвард в прошлом сезоне боролся за звание лучшего бомбардира Ла Лиги с Довбиком, при этом в составе «матрсаников» стал лишь игроком запаса. Да, норвежца тренер каждый раз выпускает только на концовку – но тот эффективен в своей новой роли.

Александр – идеальное оружие мадридцев на случай, если не сработает основной план. Всегда можно упростить игру, сбиться на навесы в чужую штрафную, забросы на форварда. Серлот идеально подходит для такого футбола. Он отлично пользуется своими габаритами, уверенно борется за мяч. Показательно, что в текущем сезоне форвард девять из своих 14 мячей забивал, выходя на замену во втором тайме. Настоящий джокер для «Атлетико».

Спад команды

Если бы стратегия Симеоне работала идеально, «матрасники» сейчас шли бы на первом месте – «Реал» переживал тяжелейший спад в первой части сезона, «Барселона» прошла эту стадию ближе к Новому году. «Матрасники» тоже стали ошибаться куда чаще. Если на отрезке с октября по середину января мадридцы не проиграли ни разу, то дальше дела куда хуже – вскоре после неожиданного поражения от «Леганеса» (17-е место в Ла Лиге) команда потеряла очки с «Вильярреалом» – а между этими играми с трудом одержала победу над «Байером».

В последних же встречах у банды Симеоне только две победы – ещё три ничьи и два поражения. Осечки с «Реалом» и «Барселоной» ещё поддаются объяснению – для «Атлетико» это нестрашно. Куда страшнее, что то же самое происходит и в матчах против «Сельты» и «Хетафе». То ли у игроков накопилась усталость, то ли команда не может мотивировать себя на соперников ниже классом.

Симеоне умеет останавливать топ-оппонентов

«Атлетико» – автобус, с этим соглашается даже главный тренер. Команда умеет играть низким блоком, чем многим соперникам доставляет огромные проблемы. «Реал», который полагается на индивидуальное мастерство лидеров, особенно уязвим. Команда зависит от формы Килиана Мбаппе, Джуда Беллингема, Винисиуса, а их попытки вскрыть чужую обороны не выглядят как цельно работающий механизм. Поэтому недавняя победа в первом матче плей-офф ЛЧ – первая за последние пять встреч. Даже «Барсе», которая играет в комбинационный футбол и имеет достаточно топ-исполнителей, пришлось крайне тяжело в кубковом поединке (спасались с 0:2, упустили преимущество 4:2).

«Матрасники» при Симеоне – образец характера и неуступчивости. А сейчас это наслаивается на то, что команда столкнулась с принципиальным соперником и оказалась прижата к стенке. «Атлетико» в противоречивом положении – но именно в таких ситуациях коллектив показывает свой максимум.